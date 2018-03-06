مواجهتان اليوم في جولة الممتاز

مهمة خطرة للزوراء بالعمارة والكهرباء تضيّف المتذيّل – الناصرية – باسم ألركابي

تنتظر المتصدر الزوراء مباراة صعبة عندما يحل اليوم الأربعاء ضيفا على فريق نفط ميسان في العمارة في مواجهة تاتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة ماقبل الأخيرة من المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم وفي مهمة تحضى لاهتمام المراقبين ومتابعي الدوري والتي ستكون منقولة من شاشة الرياضية العراقية عند الساعة الخامسة مساء. وتظهر المباراة مهمة للطرفين حيث الضيوف واللعب بشعار الفوز حفاظا على الصدارة والمرور بها بثقة امام ملعب استفاد أهله منه كثيرا ويتطلعون الى تحقيق نتيجة الموسم وليس المرحلة في ظل ظروف اللعب التي قد تمنحهم الأفضلية عبر التعويل على عناصره في مواجهة الزوراء المد جج بالنجوم ومتسلح بفارق الإمكانات في كل تفاصيلها لكن أصحاب الأرض يفكرون في قطع اكبر خطوة ولو كان المنافس الزوراء.

سيناريو الذهاب

ويأمل المتصدر تكرار سيناريو مباريات الذهاب التي حقق الفوز فيها على كربلاء والبحري والميناء وزاخو والتعادل مع السماوة وحصد نقاطها وفي ان تكون الطريق ممهدة لمواجهة اهل العمارة والعودة بكامل العلامات والمرور بالصدارة إلى نهاية المرحلة الأولى كانجاز بعد سلسلة نجاحات منحته التفوق داخل وخارج ملعبه ومن جولة لأخرى وأخرها الفوز على الأمانة واستعادة التوازن والعودة لسكة الانتصارات وطرد المخاوف والشكوك التي انتابها الأنصار بعد تعادلي الطلاب والسماوة وتراجع التهديف قبل العودة الى أجواء المنافسة الحقيقية بسرعة الذي وسع الفارق إلى أربع نقاط مع الوصيف الشرطة الذي تعثر امام الصناعات مازاد من حظوظ الزوراء في خوض لقاء اليوم بمعنويات عالية في ظل الحالة الفنية ووجود جميع اللاعبين ومرشح للفوز في مهمة تظهر مضاعفة إمام عناصر الفريق ليس لتعلق الامور في تحقيق الفوز والاهم البقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع الشرطة ولان النتيجة الايجابية ستكون البوابة نحو حسم صدارة المرحلة الأولى من ملعب العمارة. ويأمل اوديشو ان تكون الطريق سالكة نحو تحقيق الفوز الرابع عشر في ظل التشكيل الذي اعتمده في مبارياته الأخيرة بما في ذلك وجود البدلاء والكل يدرك طبيعة المهمة والتحول الذي ستحققه في حجز المكان الاول وحسم النصف الأول من الدوري في موسم لازال يعكس الفريق ملامح التفوق بفضل الأداء والنتائج وحالة الاستقرار التي عليها اليوم التي منحته الأفضلية في تحقيق النتائج وزيادة غلة الأهداف واللعب بمستوى ثابت لكن اكثر ما تظهر مباريات الذهاب صعوبات وتحديات كبيرة لفرق العاصمة والجماهيرية في ملاعب المحافظات كما تحمل طابع الاثارة والندية وتجد صعوبة فيها وهو ما يثير من مخاوف جهاز الزوراء الفني رغم ما يمتلكه من عناصر مهارية منها من تلعب للمنتخبات الوطنية والتي عكست نفسها بقوة ولازالت تقدم المستويات العالية لدعم مشوار المشاركة الأفضل بين عموم الفرق للان وكل شيء يقف الى جانب الزوراء بفضل قوة خطوطه في الدفاع والوسط والهجوم الذي سجل 31 هدفا ما منح الفريق الارجحية في مجمل مبارياته بعدما استمر يكشف عن قدرات عناصره التي تكون مستعدة لخوض لقاء اليوم بأعلى درجات الحالة الفنية ولان مباريات الذهاب تتطلب الظهور بصورة مختلفة ولان الزوراء يريدها كما يخطط لها الجهاز الفني لتأكيد جدارة الفريق ومواصلة السير بخطى ثابتة من دون التوقف وفي التعامل مع ظروف المباراة التي سيلعبها بشعار لابديل عن الفوز وقطع خطوة مهمة باتجاه حسم المهمة وتعزيز السجل الأفضل بين عموم الفرق.

طريقة ناجحة

الزوراء لعب اغلب مبارياته اذا لم تكن جميعها بطريقة ناجحة وسيطر من خلال اللاعبين في الظهور الشخصي والعمل لخدمة الفريق تحت شعار الكل يخدم الكل حتى النهاية في ظل الأداء العالي والواضح والنشاط المستمر والتقدم بخطوات ثابتة لكنه يخشى ان يشكل ميسان عقبة وتشويه السجل الواضح ما يدفع اللاعبين خوض المباراة بطموحات الفوز الذي يظهر مرشح له امام خبرة اللاعبين والتوليفة التي سيلعب فيها اوديشيو المباراة من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة امام منافس أكثر ما يظهر قويا تحت أنظار جمهوره وفي ملعبه وبات يشكل تحديا إمام طموحات الفوز التي حرم منها اغلب الضيوف وأخرهم الشرطة بعدما فرض التعادل عليه ولان مباريات الفرق الجماهيرية هي من تستهوي جماهير المحافظات كما اعتاد اهل العمارة في دعم فريقهم في الموقع العاشر 22 وعائدمن خسارة الوسط الدور قبل الماضي فيما اجلت مباراته مع الميناء.

دفاع ميسان

ما يميز فريق ميسان اللعب باندفاع في ملعبه وإمام جمهوره ما منحه الحصول على المزيد من النقاط وزاد من ثقة اللاعبين في مواجهة الضيوف على مختلف عناوينهم ولان اللعب والفوز على الزوراء يمتاز بالخصوصية ولانه يريد تحقيق الأسبقية في إلحاق الخسارة الأولى بالمصدر في مباراة مهمة يكون قداستعد لها منذ عشرة أيام كما يريدان يحقق ما يدور في نفوس جمهوره الكبير المتوقع ان يحضر بكثرة لدعم المهمة ولاهميتها ويرى شيء جيدان يلعب ويخوض اللاعبين المباراة باعلى المستويات الفنية ضدفريق يسير بالاتجاه الصحيح وفي مهمة لم تكن سهلة وسيكون امام مباراة خاصة في المرحلة التي حقق فيها الفريق النتائج المطلوبة والتفكير منصب اليوم على عرقلة مسار المتصدر في مباراة استثنائية واستغلال عوامل الدعم التي اعتاد عليها في مواجهة الأرض التي حقق فيها أشياء مهمة وضعته في قلب المنافسة والظهور المطلوب ويواصل تقديم مبارياته بحالة مناسبة.

طبيعة المباراة

يدرك مدرب ميسان عدي إسماعيل طبيعة المباراة ما يضعهم في تحمل المسؤولية والدفاع عن مباريات الأرض التي تعرض لخسارة واحدة امام الجوية واليوم في مستوى أفضل من البداية وتوازن اكثر مع مرور الأيام ونجح في تقديم مباريات مهمة كما نجح في عدد من سفرات الذهاب وهو ما انعكس على الفريق الذي انتقل في بعض الجولات الى موقع متقدم ويرى اللاعبين ان نتيجة الزوراء تختلف في كل تفاصيلها وستعزز من دور الفريق المؤكد سيلعب بقوة وتركيز وحماس محفزات عدة منها اختلاف النتيجة عن جميع مباريات عقر الدار الماضية ويعلم المدرب ان فريقه سيكون إمام أصعب مهمة في المرحلة الأولى عندما يظهر في دفاع مناسب تلقى 14هدفا وسجل 16 هدفا ونجح في تحقيق الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع و ست خسارات ويظهر قويا في ملعبه وتقدم في أكثر من مناسبة وسيكون امام واجب صعب ولان الزوراء سيلعب بكامل عناصره التي تريدان تسير الامور بنجاح والتقدم خطوة إمام تعزيز الصدارة التي يكون قدحسم المرحلة الاولى بفضل فارق النقاط الأربع 43 فيما يقف الشرطة وصيفا 39 لكن ما يشغل تفكير المتصدر هو النتيجة التي يطمح لها اهل العمارة وأي فرحة وأي طعم لو نجح لاعبو الفريق في خلق الفرصة وتحقيق نتيجة الموسم.

الكهرباء وفريق الحسين

وتظهر فرصة الفوز وحسم النتيجة للكهرباء بقوة عندما يستقبل متذيل الترتيب فريق الحسين في ظل التحسن الذي استمرت عليه كتيبة عباس عطية في الموقع الخامس والتي تظهر في الجاهزية وفي وضع أفضل من الضيوف وتسعى العودة لعزف نغمة الفوز ومحو اثار فشلها في عبور الحدود الدور الماضي عبرتحشسد جهود العناصر التي يعول عليها في خطف كامل النقاط والاستمرار في احد المواقع التي يصلها لأول مرة منذ أكثر من اربعة عشر موسما وفي أفضل ظهور للفريق والعمل على انهاء المرحلة الحالية في الموقع نفسه وتعزيز أماله في المنافسة التي زادة صعوبة إمام الكل بسبب المشاكل المالية وإصابات اللاعبين مع مرور المنافسات التي تظهر مختلفة هذه المرة امام اللاعبين بسبب ضغط المباريات في وقت لايريد فريق الحسين البقاء فترة أطول بعد التراجع السريع ألزمه التوقف في الموقع المزعج ما يدفع اللاعبين الى تغير الامور والتوجه بتركيز وتحسين الأداء والى تقديم مباريات مثمرة للابتعاد عن المركز المرشح للهبوط بعد تحرك واضح لفرق المؤخرة قبل ان يتعثر فريق الحسين والاستمرار في دوامة النتائج السلبية.

مباريات الخميس

وتجري يوم غد الخميس ثلاث مباريات وفيها يلعب النفط والميناء ويبدو ان مشاكل الضيوف لم تحل بعد إمام عزوف اللاعبين عن حضور الوحدات التدريبية لحين الحصول على مستحقاتهم كما يضيف الأمانة النجف الأول خسر من الزوراء والاخر تعادل مع السماوة في نفس الوقت يستقبل الطلاب السماوة وكلاهما يبحثان عن الفوز بعد تعادل الطلاب مع الجنوب والسماوة من النجف على ان تتواصل المباريات الجمعة عندما يلعب الحـــــــدود مع كربلاء والوسط والصنـــــاعات.