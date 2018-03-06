في المرمى

عودة رائعة – سامر الياس سعيد

ما قدمه فريق نادي الجوية في مباراته ضد فريق نادي المالكية البحريني اثبت هويته كبطل لبطولة الاتحاد الاسيوي خصوصا وانه بدا اسوا بداية لاي فريق يمنى بخسارة مبكرة في غضون اول ربع ساعة من المباراة لكنه لم يستكن للياس واستطاع تدريجيا العودة لمجريات اللعب ليكشف عن انيابه ولايحقق التعادل فحسب بل انهى المباراة لصالحه برباعية نظيفة ..

الفريق العراقي اثبت معدن الفرق العراقية التي لم تخيب ظنون متابعيها فرغم الاخطاء التي كشفت عن ارتباك الدفاع وابقاء لاعبي الفريق الخصم يحققون الافضلية والتقدم لفريقهم في دقائق معدودة لكنها لم تخفت من عضد حامل اللقب الذي لم يرتكن للياس بل جاهد لاعبوه طوال دقائق المباراة مستثمرين عامل الضغط على حامل الكرة وابقاء منطقة دفاع المالكية تحت وطاة الهجمات المستمرة كما كان لعامل الخبرة ارجحية واضحة من خلال التفاهم والانسجام الذي كان بين مهاجمي الفريق امجد راضي وحمادي احمد خصوصا وان معلق المباراة تاه بين هذين اللاعبين ففيما كان يكرر اسم حمادي احمد كان مسجل الهدف الحاسم هو امجد راضي الذي حقق الاعجاز الكروي المهم في هذه المباراة ..

ونادرا ما حملت محطات الكرة العراقية مثل تلك المعجزة الكروية لكن ما قدمه العريق من محطة كروية باهرة اعادتنا لعام 1999 حينما حقق منتخبنا الوطني معجزة كروية مهمة حينما تاخر بفارق اربعة اهداف امام المنتخب الاردني في البطولة العربية لكنه عاد ليحقق التعادل في الدقائق الحاسمة وليرتكن الفريقين لركلات الحظ الحاسمة التي ابتسمت للفريق الاردني على حساب المنتخب العراقي لكن في مباراة الفريق الجوي كشر الاخير عن انيابه واثبت احقيته في الدفاع عن لقبه الاسيوي الذي حققه لموسمين متتاليين فلم يكن المتشائمون يدركون ان الاهداف الثلاثة التي هزت شباك الفريق الجوي كفيلة بان تكون النتيجة النهائية لمباراة البطولة لكن الفريق عاد تدريجيا لاجواء المباراة واثبت المدرب راضي شنيشل حنكته وحكمته في التعامل مع دقائق المباراة الحاسمة التي منحت الافضلية للفريق المتاخر الذي لم يكن الهدف الثاني الافرصة مهمة للعودة الحاسمة التي فتحت بوابة الفوز بتحقيق الهدف الثالث والتعادل فكانت الدقائق المضافة بمثابة فرصة مهمة للاعبي الجوية بان يكونوا على موعد مع النقاط الثلاث التي حسمت الموقف ومنحت الصدارة بالتساوي مع فريق نادي الجزيرة الاردني ..

ختاما هل استفاد الفريق الجوي من بدايته السيئة للغاية والتي استهلها في مباراته امام فريق المالكية خصوصا ان الهدف الاول والثالث للفريق المضيف جاءت سيناريو مشابه حينما منح الدفاع الجوي فرصة للاعبي الخصم من ادراك هدف السبق بنفس السيناريو دون اتعاظ او وضع لاعب مراقبة لصيقة للاعبي الخصم من اجل امتصاص زخمهم وتقييد حركتهم في تحقيق الفارق..