أمين حلف الناتو في بغداد:سندعمكم وندرب قواتكم

كولونيل أمريكي:انسحابنا العاجل من العراق يعني كارثة

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

بحث‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭) ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬تدريب‭ ‬الحلف‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬العبادي‭ ‬وستولتنبرغ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬وصلها‭ ‬المسؤول‭ ‬العسكري‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بزيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬عدة‭ ‬ايام،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬اللقاء‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬متواترة‭ ‬لخروج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وهي‭ ‬دعوات‭ ‬تتزعمها‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وبعضها‭ ‬موال‭ ‬لإيران‭. ‬وقال‭ ‬الكولونيل‭ ‬سيث‭ ‬فولسوم،‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬قوة‭ ‬عمليات‭ ‬خاصة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬بمحافظة‭ ‬الانبار،‭ ‬إن»أي‭ ‬انسحاب‭ ‬عاجل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬كارثياً‭.‬‮»‬‭ ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬أيضاً‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ساعدها‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مدتها‭ ‬لا‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬سياق‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬العدوين‭ ‬اللدودين‭. ‬ويجد‭ ‬العبادي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اختبار‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭: ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬مصالحها‭. ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حققناه‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬كبير‭ ‬وحقيقي‭ ‬على‭ ‬عصابات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الوجود‭ ‬الأيديولوجي‭ ‬للإرهاب‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ملاحقته‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والناتو‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ملاحقة‭ ‬الإرهاب‭. ‬وقال‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬ذاته‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نقوم‭ ‬بتدريب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ومستمرون‭ ‬بدعم‭ ‬بغداد‭ ‬ومساندتها‭ ‬والتعاون‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬وبناء‭ ‬الأكاديميات‭ ‬العسكرية‭ ‬والتزويد‭ ‬بالخبرات‮»‬‭.‬

وهذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬حيث‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬فبراير‭/‬شباط‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمدينة‭ ‬ميونخ‭.‬

وجاء‭ ‬لقاء‭ ‬ميونخ‭ ‬حينها‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬وزراء‭ ‬دفاع‭ ‬الناتو‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬مهمة‭ ‬التدريب‭ ‬والمشورة‭ ‬بالعراق‭ ‬بعدما‭ ‬دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحلف‭ ‬لمساعدة‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬عقب‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬إثر‭ ‬حرب‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬الحلف‭ ‬تدريب‭ ‬جنود‭ ‬عراقيين‭ ‬ليكونوا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬تنظيم‭ ‬مسلح‭ ‬قد‭ ‬يظهر‭ ‬مستقبلا‭.‬

كما‭ ‬سيتولى‭ ‬الحلف‭ ‬تدريب‭ ‬العسكريين‭ ‬العراقيين‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬القنابل‭ ‬والقذائف‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنفجر‭ ‬والتي‭ ‬خلفها‭ ‬التنظيم،‭ ‬لكنه‭ ‬لن‭ ‬يرسل‭ ‬عسكريين‭ ‬لمهام‭ ‬قتالية‭.‬