مَن يضحك على مَن في إثارة الإنسحاب الأمريكي ؟

فاتح عبدالسلام

لاتوجد‭ ‬علامات‭ ‬قوية‭ ‬توحي‭ ‬بأنّ‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬أمر‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭ . ‬ربما‭ ‬نرى‭ ‬انسحاب‭ ‬بعض‭ ‬المشاركات‭ ‬العسكرية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬أساساً‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬خاص‭ ‬وبصيغ‭ ‬قليلة‭ ‬أشبه‭ ‬بالرمزية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المقصود‭ ‬هو‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬فذلك‭ ‬شأن‭ ‬آخر‭ ‬تماماً‭ .‬

بعد‭ ‬انفراط‭ ‬عقد‭ ‬المنطقة‭ ‬بحروب‭ ‬موغلة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬،‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬التقويم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الدولي‭ ‬ساحة‭ ‬حرب‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬جهة‭ ‬فيها‭ ‬خصوصية‭ ‬معينة‭ ‬،‭ ‬بات‭ ‬قرار‭ ‬تحرك‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بوضعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬العام‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دخلت‭ ‬روسيا‭ ‬بثقل‭ ‬كبير‭ ‬الى‭ ‬الساحة‭ ‬نفسها‭ ‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬حول‭ ‬شراء‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬العملاقة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬المآزارة‭ ‬للثقل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬تصريح‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬أوهام‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ .‬

الانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬الحلقة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لبعض‭ ‬الوجوه‭ ‬،‭ ‬ماكان‭ ‬ليحدث‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬وقفت‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬الامريكية‭ ‬خاصة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تضحيات‭ ‬العراقيين‭ ‬الأبطال‭. ‬والحروب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬علامة‭ ‬وشيكة‭ ‬على‭ ‬توقفها‭ . ‬ومن‭ ‬السذاجة‭ ‬أن‭ ‬يظن‭ ‬بعضهم‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬المعارك‭ ‬هي‭ ‬نهاية‭ ‬حروب‭ ‬المنطقة‭ . ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬واحتمال‭ ‬توسعها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬عراقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الملف‭ ‬الكردي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬بجبل‭ ‬سنجار‭ ‬والحدود‭ ‬السورية‭ ‬وحتى‭ ‬جبل‭ ‬قنديل‭ ‬،‭ ‬دليل‭ ‬نصب‭ ‬أعين‭ ‬أي‭ ‬مراقب‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬المراقب‭ ‬يقف‭ ‬خارج‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬تتقاذفه‭ ‬الأصداء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬المنطقة‭ .‬

البرلمان‭ ‬العاجز‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬يحرم‭ ‬سفك‭ ‬دماء‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬مشاركات‭ ‬حربية‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬البلد‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬برلمان‭ ‬مفقوء‭ ‬العينين‭ ‬أو‭ ‬لنقل‭ ‬بعد‭ ‬محاولات‭ ‬اصلاحه‭ ‬انه‭ ‬ينظر‭ ‬بعين‭ ‬واحدة‭ ‬ولا‭ ‬نقول‭ ‬بعين‭ ‬سواه،‭ ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬ذات‭ ‬البرلمان‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬لإخراج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وجدت‭ ‬ردها‭ ‬عند‭ ‬صاحب‭ ‬القرار‭ ‬فوراً‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬ستتوالى‭ ‬ردود‭ ‬أخرى‭ .‬

مَن‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬مَن‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬انتخابية‭ ‬متقلبة‭ ‬،‭ ‬يبحثون‭ ‬قراراً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬لايدركون‭ ‬مداه‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬يتخذونه‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محمية‭ ‬بقوات‭ ‬أمريكية‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية