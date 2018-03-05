مَن يضحك على مَن في إثارة الإنسحاب الأمريكي ؟

فاتح عبدالسلام
لاتوجد علامات قوية توحي بأنّ انسحاب القوات الأجنبية من العراق أمر ممكن في هذا العام أو الذي يليه . ربما نرى انسحاب بعض المشاركات العسكرية الدولية التي جاءت أساساً في ظرف خاص وبصيغ قليلة أشبه بالرمزية ، لكن إذا كان المقصود هو القوات الأمريكية فذلك شأن آخر تماماً .
بعد انفراط عقد المنطقة بحروب موغلة في عمق العراق وسوريا ، وهما في التقويم الاستراتيجي الدولي ساحة حرب واحدة لكل جهة فيها خصوصية معينة ، بات قرار تحرك القوات الامريكية مرتبطاً بوضعها الاستراتيجي العام لاسيما بعد أن دخلت روسيا بثقل كبير الى الساحة نفسها ، وجاءت تصريحات مسؤول عراقي حول شراء منظومة الدفاع العملاقة من روسيا نوعاً من المآزارة للثقل الروسي في المنطقة ، وهو تصريح مبني على أوهام حتى اللحظة .
الانتصار على تنظيم داعش ، الحلقة الانتخابية لبعض الوجوه ، ماكان ليحدث لولا أن وقفت القوة الجوية الامريكية خاصة الى جانب تضحيات العراقيين الأبطال. والحروب في المنطقة لم تنته ، ولا علامة وشيكة على توقفها . ومن السذاجة أن يظن بعضهم أن توقف المعارك هي نهاية حروب المنطقة . استمرار الحرب في سوريا، واحتمال توسعها من جديد في نطاق عراقي من خلال الملف الكردي التركي في مناطق حدودية أو في العمق بجبل سنجار والحدود السورية وحتى جبل قنديل ، دليل نصب أعين أي مراقب يعرف ما يجري ، ومن المؤكد انّ هذا المراقب يقف خارج البرلمان العراقي الذي تتقاذفه الأصداء الخارجية في ملفات المنطقة .
البرلمان العاجز عن اتخاذ قرار يحرم سفك دماء العراقيين في مشاركات حربية خارج حدود البلد ، هو برلمان مفقوء العينين أو لنقل بعد محاولات اصلاحه انه ينظر بعين واحدة ولا نقول بعين سواه، لذلك نرى الدعوة التي وجهها ذات البرلمان الى الحكومة لإخراج القوات الأجنبية من العراق وجدت ردها عند صاحب القرار فوراً ، وربما ستتوالى ردود أخرى .
مَن يضحك على مَن ، في أيام انتخابية متقلبة ، يبحثون قراراً استراتيجياً لايدركون مداه ، وهم يتخذونه من قلب المنطقة الخضراء التي لا تزال محمية بقوات أمريكية .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية