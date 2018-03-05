أنقرة تحتج..ومسلم في تظاهرة بألمانيا: أنا حر حتى انتصار عفرين

اعتقال أربعة عراقيين في تركيا خططوا لمهاجمة السفارة الأمريكية

اسطنبول‭- ‬برلين‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬الاثنين‭ ‬اربعة‭ ‬عراقيين‭ ‬خططوا‭ ‬لمهاجمة‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬انقرة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭.‬

وأوقف‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شمشون‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاسود‭ (‬شمال‭) ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬مداهمة‭ ‬اثر‭ ‬اعلان‭ ‬انذار‭ ‬امني‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وابقائها‭ ‬مغلقة‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭.‬

وأوردت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ان‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬مرتبطون‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وضبطت‭ ‬السلطات‭ ‬وثائق‭ ‬رقمية‭ ‬كانت‭ ‬بحوزتهم‭.‬

وكانت‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬والتي‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬اعلنت‭ ‬الاحد‭ ‬انها‭ ‬ستغلق‭ ‬ابوابها‭ ‬الاثنين‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬انذار‭ ‬امني‮»‬‭.‬

واثر‭ ‬الانذار،‭ ‬عززت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬الاثنين‭ ‬الاجراءات‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬وقامت‭ ‬بعملية‭ ‬مداهمة‭ ‬استهدفت‭ ‬ناشطين‭ ‬مفترضين‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭.‬

وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬الموقوفين‭ ‬من‭ ‬‮«‬جنسيات‭ ‬اجنبية‮»‬‭ ‬ويجندون‭ ‬مقاتلين‭ ‬للتنظيم‭ ‬وقاموا‭ ‬باتصالات‭ ‬في‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬نزاعات‮»‬‭.‬

واصدرت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬بيانا‭ ‬الاثنين‭ ‬اعلن‭ ‬فرض‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬معززة‭ ‬بعد‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬من‭ ‬الاميركيين‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬حصول‭ ‬اعتداء‭. ‬فيماوجهت‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬المانيا‭ ‬طلبا‭ ‬رسميا‭ ‬لتوقيف‭ ‬القيادي‭ ‬الكردي‭ ‬السوري‭ ‬صالح‭ ‬مسلم‭ ‬وتسليمه،‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬توقيفه‭ ‬الوجيز‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬انقرة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الاثنين‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الرسمية‭.‬

واضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬‮«‬توقيف‭ ‬وتسليم‮»‬‭ ‬مسلم،‭ ‬قد‭ ‬أرسل‭ ‬الى‭ ‬المانيا‭ ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬اليها‭ ‬الاخير‭ ‬بعدما‭ ‬افرجت‭ ‬عنه‭ ‬السلطات‭ ‬التشيكية‭. ‬واوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬ياتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اعتداء‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬36‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016،‭ ‬وأعلن‭ ‬ناشطون‭ ‬أكراد‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عنه‭. ‬وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬تركية‭ ‬طلبت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬توقيف‭ ‬مسلم‭ ‬لتورطه‭ ‬المفترض‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الهجوم‭. ‬وكان‭ ‬مسلم،‭ ‬احد‭ ‬رئيسي‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬والذي‭ ‬تصفه‭ ‬تركيا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يقود‭ ‬مجموعة‭ ‬ارهابية‮»‬،‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭.‬

وسارعت‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬طلب‭ ‬تسليمه،‭ ‬لكن‭ ‬براغ‭ ‬افرجت‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام،‭ ‬‮«‬ووعدت‮»‬‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه‭ ‬بألا‭ ‬يغادر‭ ‬اراضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

ثم‭ ‬شوهد‭ ‬مسلم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭).‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لتظاهرة‭ ‬السبت‭ ‬اعلاما‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب،‭ ‬وصورة‭ ‬لرئيس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عبدالله‭ ‬اوجالان،‭ ‬المعتقل‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬1999‭.‬

واظهر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬وضعه‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬مسلم‭ ‬يلقي‭ ‬خطابا‭ ‬في‭ ‬التظاهرة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بالقضاة‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭. ‬ان‭ ‬الاعيب‭ (‬‭…) ‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تنجح‭ ‬ابدا‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭. ‬انا‭ ‬الان‭ ‬حر،‭ ‬وسأكون‭ ‬حرا‭ ‬حتى‭ ‬نحقق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬