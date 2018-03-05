أنقرة تحتج..ومسلم في تظاهرة بألمانيا: أنا حر حتى انتصار عفرين

اعتقال أربعة عراقيين في تركيا خططوا لمهاجمة السفارة الأمريكية
اسطنبول- برلين- توركان اسماعيل
أوقفت السلطات التركية الاثنين اربعة عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الاميركية في انقرة، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام.
وأوقف المشتبه بهم الاربعاء في مدينة شمشون على البحر الاسود (شمال) خلال عملية مداهمة اثر اعلان انذار امني في السفارة الاميركية الثلاثاء وابقائها مغلقة خلال اليوم.
وأوردت وسائل الاعلام ان المشتبه بهم مرتبطون بتنظيم داعش وضبطت السلطات وثائق رقمية كانت بحوزتهم.
وكانت السفارة الاميركية في انقرة والتي تعرضت لهجوم انتحاري في 2013 اعلنت الاحد انها ستغلق ابوابها الاثنين بسبب «انذار امني».
واثر الانذار، عززت السلطات التركية الاثنين الاجراءات الامنية في انقرة وقامت بعملية مداهمة استهدفت ناشطين مفترضين من التنظيم الجهادي.
وافادت وكالة انباء الاناضول الرسمية ان الموقوفين من «جنسيات اجنبية» ويجندون مقاتلين للتنظيم وقاموا باتصالات في «مناطق نزاعات».
واصدرت السلطات المحلية في انقرة بيانا الاثنين اعلن فرض اجراءات امنية معززة بعد معلومات استخباراتية من الاميركيين عن مخاطر حصول اعتداء. فيماوجهت تركيا الى المانيا طلبا رسميا لتوقيف القيادي الكردي السوري صالح مسلم وتسليمه، بعد ايام من توقيفه الوجيز في الجمهورية التشيكية بناء على طلب انقرة، كما ذكرت الاثنين وكالة انباء الاناضول الرسمية.
واضافت الوكالة ان طلب «توقيف وتسليم» مسلم، قد أرسل الى المانيا التي توجه اليها الاخير بعدما افرجت عنه السلطات التشيكية. واوضحت الوكالة ان طلب السلطات التركية ياتي على خلفية اعتداء بسيارة مفخخة اسفر عن 36 قتيلا في انقرة في آذار/مارس 2016، وأعلن ناشطون أكراد مسؤوليتهم عنه. وكانت محكمة تركية طلبت الأسبوع الماضي توقيف مسلم لتورطه المفترض في ذلك الهجوم. وكان مسلم، احد رئيسي حزب الاتحاد الديموقراطي حتى العام الفائت، والذي تصفه تركيا بأنه «يقود مجموعة ارهابية»، اعتقل في 24 شباط/فبراير في براغ حيث كان يشارك في اجتماع.
وسارعت تركيا الى طلب تسليمه، لكن براغ افرجت عنه بعد ثلاثة ايام، «ووعدت» في الآن نفسه بألا يغادر اراضي الاتحاد الاوروبي.
ثم شوهد مسلم السبت في برلين خلال تظاهرة احتجاج على الهجوم الذي تشنه تركيا على وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديموقراطي، في منطقة عفرين (شمال غرب سوريا).
وأظهرت صور لتظاهرة السبت اعلاما لوحدات حماية الشعب، وصورة لرئيس حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجالان، المعتقل في تركيا منذ 1999.
واظهر شريط فيديو وضعه حزب الاتحاد الديموقراطي على فيسبوك، مسلم يلقي خطابا في التظاهرة، وقال «نؤمن بالقضاة في اوروبا. ان الاعيب (…) تركيا لن تنجح ابدا في اوروبا. انا الان حر، وسأكون حرا حتى نحقق الانتصار في عفرين وفي سوريا».