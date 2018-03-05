45 قتيلاً جديداً ومساعدات دولية منتخبة تدخل الغوطة وسط تقدم للجيش السوري

‭ ‬دوما‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ -‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬مدنياً‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬نفذته‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وصباح‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬تواصل‭ ‬الارتفاع‭ ‬نتيجة‭ ‬استمرار‭ ‬انتشال‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬المرصد‭ ‬وثق‭ ‬صباحاً‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬مدنياً‭. ‬وأسفر‭ ‬القصف‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

فيما‭ ‬دخلت‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين،‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬والتي‭ ‬بات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬مساحتها‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حملة‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬عنيفة‭. ‬اطلق‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬هجوما‭ ‬لاستعادة‭ ‬الغوطة‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬720‭ ‬مدنيا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬نداءات‭ ‬متكررة‭ ‬لايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حصار‭ ‬محكم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

وطالب‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬التابع‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬اعتمده‭ ‬الاثنين‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬حصار‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬السماح‭ ‬فورا‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭. ‬وقبل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مقتل‭ ‬29‭ ‬مدنياً‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬طال‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وحتى‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭.‬

وأورد‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬القافلة‭ ‬‮«‬تدخل‭ ‬دوما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬أبرز‭ ‬مدن‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة‭. ‬وتتألف‭ ‬القافلة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬وتكفي‭ ‬لـ27500‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الأخير‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬لم‭ ‬تسمح‭ ‬بإدخال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الطبية‭ ‬الضرورية‭.‬

وأوضحت‭ ‬ليندا‭ ‬توم‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬شؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬إبلاغ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركائها‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬بتحميل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬دوما،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬باستبدالها‭ ‬بمواد‭ ‬حيوية‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إضافة‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬إلى‭ ‬قافلة‭ ‬ثانية‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬تحليق‭ ‬للطيران‭ ‬الحربي‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬وأصوات‭ ‬تفجيرات‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬بعيد‭. ‬وهذه‭ ‬القافلة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هدنة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬روسيا‭ ‬وتسري‭ ‬يومياً‭ ‬لخمس‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭. ‬ويُفتح‭ ‬خلالها‭ ‬ممر‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين،‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬لخروج‭ ‬المدنيين‭.‬

في‭ ‬جنيف،‭ ‬صوت‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويدعو‭ ‬محققي‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الى‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬ومستقل‭ ‬في‭ ‬الاحداث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وزاد‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬الغوطة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعتمدون‭ ‬أصلاً‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬دولية‭ ‬تدخل‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬وعلى‭ ‬زراعات‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬يأتون‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬طرق‭ ‬التهريب‭.‬

وتعاني‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬توافد‭ ‬الجرحى‭ ‬يومياً‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭.‬

وتُعد‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬إحدى‭ ‬بوابات‭ ‬دمشق‭. ‬وطالما‭ ‬شكلت‭ ‬هدفاً‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬عليها‭ ‬حصاراً‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬مقتل‭ ‬29‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وصباح‭ ‬الإثنين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬القتلى‭ ‬سقطوا‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة‭ ‬الروسية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً‭ (‬07‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬مدنياً‭.‬

ومع‭ ‬انتشال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وسقوط‭ ‬آخرين‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬720‭ ‬مدني،‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬170‭ ‬طفلاً‭.‬