مصدر كنسي لـ (الزمان):سفير السعودية نسّق زيارة محمد بن سلمان الى الكتدرائية منذ يناير

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ :‬‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬كنسي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لكتدرائية‭ ‬العباسية‭ ‬امس‭ ‬ولقائه‭ ‬بالبابا‭ ‬تواضروس‭ ‬تمت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬سعودي‭ ‬اثناء‭ ‬زيارة‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬للكتدرائية‭ ‬المرقسية‭ ‬فى‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬لتهنئته‭ ‬بنجاح‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬وتمثل‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬فى‭ ‬علاقة‭ ‬السعودية‭ ‬بالكنيسة‭ . ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬الكنيسة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬الرموز‭ ‬القبطية‭ ‬كانت‭ ‬فى‭ ‬استقبال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬،ونفى‭ ‬المصدر‭ ‬الانباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬الكنيسة‭ ‬القبطية‭ ‬فى‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬بناء‭ ‬كنيسة‭ ‬قبطية‭ ‬بالسعودية،‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬لتأمين‭ ‬زيارة‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬للكنيسة‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استقبل‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬امس‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المباحثات‭ ‬تناولت‭ ‬الدورالذى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬فى‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬ودور‭ ‬المملكة‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬الازهر‭ ‬لتأدية‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى،‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬للكتدرائية‭ ‬وحضوره‭ ‬عرضاً‭ ‬مسرحياً‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬فى‭ ‬دار‭ ‬الاوبرا‭ ‬هى‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الغرب‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬لاوروبا‭ ‬وامريكا‭ ‬بانّ‭ ‬المملكة‭ ‬تفتح‭ ‬طريقاً‭ ‬جديداً‭ ‬فى‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الثقافات‭ ‬والاديان‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التشدد‭ ‬،كما‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬تقلص‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدينية‭ ‬فى‭ ‬التاثير‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬بالمملكة‭.‬