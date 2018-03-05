مصدر كنسي لـ (الزمان):سفير السعودية نسّق زيارة محمد بن سلمان الى الكتدرائية منذ يناير

القاهرة – مصطفى عمارة : اكد مصدر كنسي فى تصريحات ل (الزمان) ان زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لكتدرائية العباسية امس ولقائه بالبابا تواضروس تمت بناء على طلب سعودي اثناء زيارة السفير السعودي للكتدرائية المرقسية فى 25 يناير لتهنئته بنجاح العملية الجراحية وتمثل تطورا كبيرا فى علاقة السعودية بالكنيسة . وكشف مصدر ان قيادات الكنيسة والتي تمثل الرموز القبطية كانت فى استقبال ولي العهد ،ونفى المصدر الانباء التي ترددت عن رغبة الكنيسة القبطية فى فتح ملف بناء كنيسة قبطية بالسعودية، فيما اعلنت اجهزة الامن حالة الاستنفار القصوى لتأمين زيارة ولى العهد للكنيسة . فى السياق ذاته استقبل شيخ الازهر امس ولى العهد السعودي، واكد المصدر ان المباحثات تناولت الدورالذى يمكن أن يلعبه الازهر فى المرحلة المقبلة فى محاربة الارهاب والتطرف ودور المملكة فى دعم الازهر لتأدية تلك الرسالة.
من ناحية اخرى، أكدت مصادر مطلعة ان زيارة ولي العهد السعودي للكتدرائية وحضوره عرضاً مسرحياً مساء امس فى دار الاوبرا هى رسالة الى الغرب قبل زيارة ولى العهد لاوروبا وامريكا بانّ المملكة تفتح طريقاً جديداً فى الانفتاح على كل الثقافات والاديان بعيدا عن التشدد ،كما اشار الى تقلص دور المؤسسة الدينية فى التاثير على القرار بالمملكة.