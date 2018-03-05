رسوم تكرار أداء العمرة تضرب شركات السياحة في مصر والعلماء يختلفون حولها

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اثار‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬المصرية‭ ‬بفرض‭ ‬رسوم‭ ‬تقدر‭ ‬ب‭ ‬2000‭ ‬ريال‭ ‬على‭ ‬المعتمر‭ ‬الذى‭ ‬كرر‭ ‬العمرة‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬عارمة‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬والعاملين‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬نظرا‭ ‬للخسائر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬اعداد‭ ‬المعتمرين‭ ‬وتسريح‭ ‬الاف‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكلفة‭ ‬التى‭ ‬تتحملها‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدى‭ ‬الى‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬العمالة‭ ‬الموجودة‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الديني‭. ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬الاثار‭ ‬المدمرة‭ ‬لهذه‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭ ‬فلقد‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬على‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يخالف‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬بحسب‭ ‬قانونيين‭ . ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬الشركات‭ ‬نداءً‭ ‬عاجلا‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬للتدخل‭ ‬لالغاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يضر‭ ‬الشركات‭ ‬والمعتمرين‭ ‬فى‭ ‬ان‭ ‬واحد‭ . ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬ايهاب‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬صاحب‭ ‬احد‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭ ‬مع‭ ‬اقتصار‭ ‬موسم‭ ‬العمرة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬اشهر‭ ‬فقط‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬لامثيل‭ ‬له‭ ‬فى‭ ‬العالمين‭ ‬العربى‭ ‬والاسلامى‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬الغاء‭ ‬موسم‭ ‬العمرة‭ ‬كلية‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة‭ ‬الرجوع‭ ‬لأصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬فى‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬سلطان‭ ‬عضو‭ ‬غرفة‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭ ‬ان‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬المتضرر‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لانه‭ ‬سيضطر‭ ‬الى‭ ‬دفع‭ ‬10‭ ‬الاف‭ ‬جنيه‭ ‬بخلاف‭ ‬10‭ ‬الاف‭ ‬جنيه‭ ‬سيدفعها‭ ‬لللجانب‭ ‬السعودي‭ ‬ليصبح‭ ‬اجمالى‭ ‬ما‭ ‬يدفعه‭ ‬المعتمر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬اختياره‭ ‬البرنامج‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والذى‭ ‬سيكلفه‭ ‬11‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬اخرى‭ ‬31‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬وتسائلت‭ ‬النائبة‭ ‬مايسه‭ ‬عطوة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لماذا‭ ‬يتم‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬لمشاهدة‭ ‬مباريات‭ ‬كاس‭ ‬العالم‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬او‭ ‬المسافرين‭ ‬للقدس‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التمييز‭ ‬مخالف‭ ‬للدستور‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬اقتصاديون‭ ‬ومصرفيون‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬بتحديد‭ ‬صرف‭ ‬1000‭ ‬ريال‭ ‬سعودى‭ ‬فقط‭ ‬لكل‭ ‬معتمر‭ ‬سوف‭ ‬يروج‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لسوق‭ ‬العملة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يؤدى‭ ‬لارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الريال‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المصري‭ ‬الى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬جنيهات‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الموازية‭ ‬للبنوك‭ ‬وتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬ان‭ ‬تنخفض‭ ‬اعداد‭ ‬المعتمرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬معتمر‭ ‬بسبب‭ ‬الزيادات‭ ‬الجديده‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬انقسم‭ ‬علماء‭ ‬الدين‭ ‬حول‭ ‬مشروعية‭ ‬الرسوم‭ ‬الجديده‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬ومعارض،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمود‭ ‬عاشور‭ ‬وكيل‭ ‬الازهر‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬لولي‭ ‬الامر‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬العمرة‭ ‬مراعاة‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬احوج‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الى‭ ‬هذة‭ ‬الاموال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬العمرة‭ ‬سُنة‭ ‬وليست‭ ‬فرضا‭ ‬لا‭ ‬يحاسب‭ ‬تاركها‭.‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬المفكر‭ ‬الاسلامى‭ ‬د‭/ ‬مبروك‭ ‬عطية‭ ‬ان‭ ‬فرض‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم‭ ‬تعد‭ ‬عقابا‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يطوف‭ ‬بالبيت‭ ‬العتيق‭ ‬فى‭ ‬حين‭ ‬انّ‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬تذليل‭ ‬السبيل‭ ‬له‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬فؤاد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬ابدا‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬العبادات‭ ‬التى‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬،واضاف‭ ‬انه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬العمرة‭ ‬فانه‭ ‬أولى‭ ‬ان‭ ‬تفرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬مَن‭ ‬يذهبون‭ ‬الى‭ ‬شواطئ‭ ‬اوروبا‭ ‬للاستجمام‭ ‬وربما‭ ‬ارتكاب‭ ‬المنكرات