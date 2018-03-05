روحاني يعلن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

طهران- الزمان :اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين ان السبيل الوحيد لانهاء الازمة في سوريا هو دعم الحكومة السورية. وقال روحاني اثر لقاء في طهران مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بحسب موقع الرئاسة الايرانية «ان السبيل الوحيد لانهاء الازمة السورية هو دعم الحكومة المركزية في دمشق». فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين في ختام زيارته لطهران انه «ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به» حول مسألة برنامج الصواريخ البالستية الايرانية.
وقد تحدث لودريان الى الصحافة في ختام يوم تخلل اجتماعات لا تخلو من التوتر مع كبار المسؤولين الايرانيين بينهم نظيره محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني.