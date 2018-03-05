روحاني يعلن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

طهران‭- ‬الزمان‭ :‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لانهاء‭ ‬الازمة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬اثر‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬الرئاسة‭ ‬الايرانية‭ ‬‮«‬ان‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لانهاء‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬دمشق‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارته‭ ‬لطهران‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬الايرانية‭.‬

وقد‭ ‬تحدث‭ ‬لودريان‭ ‬الى‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬يوم‭ ‬تخلل‭ ‬اجتماعات‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الايرانيين‭ ‬بينهم‭ ‬نظيره‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬والرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭.‬