النساء العراقيات في صدارة المعرض الأردني الكبير للأنامل المبدعة

شيماء السامرائي:مناسبة سنوية لتحفيز الابداع النسوي

سماء البزاز: نضيف الجديد في عالم الأناقة والتصميم

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

تستعدالعاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬لافتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬السنوي‭ ‬لمناسبةعيد‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الفورسيزون‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬آذار‭ ‬الجاري،‭ ‬و‭ ‬تقيمه‭ ‬شركة‭ ‬hands‭ ‬gifts‭ ‬and‭ ‬events‭ ‬للسيدتين‭ ‬حنان‭ ‬الحلاق‭ ‬و‭ ‬ليندا‭ ‬الحلاق‭ ‬،برعاية‭ ‬الأميرة‭ ‬سمية‭ ‬بنت‭ ‬الحسن‭ ‬،إذ‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتين‭ ‬وخمسين‭ ‬مبدعاً‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬متعددة‭ ‬حيث‭ ‬يقومون‭ ‬بعرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وتصاميمهم‭ .‬وحول‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬قالت‭ ‬حنان‭ ‬الحلاق‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬إنّ‭ ‬الأثر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كبير‭ ‬لهذه‭ ‬المعارض‭ ‬السنوية‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الاردني‭ ‬وعلى‭ ‬نقل‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الابداع‭ ‬والهواية‭ ‬الى‭ ‬التخصص‭ ‬والمهنية‭ ‬العالية‭ ‬والتسويق‭ ‬بحرفية‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬وخارجها‭ ‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬ليندا‭ ‬الحلاق‭ ‬أنّ‭ ‬شركة‭ ‬هاندز‭ ‬لتنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬وفّرت‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان‭ ‬فرصاً‭ ‬تسويقية‭ ‬مريحة‭ ‬لطبيعة‭ ‬حياتها‭ ‬وأسرتها‭ ‬وحلولاً‭ ‬عملية‭ ‬بديلة‭ ‬للتسويق‭ ‬وعقد‭ ‬الأواصر‭ ‬بين‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

ويضم‭ ‬معرض‭ ‬عيد‭ ‬الأم‭ ‬السنوي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأجنحة‭ ‬منها‭ ‬الجناح‭ ‬الاردني‭ ‬والعراقي‭ ‬والمصري‭ ‬واللبناني،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬تأسيس‭ ‬الجناح‭ ‬العراقي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬هاندز‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬عيد‭ ‬الام‭ ‬سنة‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الناشطة‭ ‬و‭ ‬المصممة‭ ‬العراقية‭ ‬شيماء‭ ‬السامرائي‭ ‬ليصبح‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬جناح‭ ‬بعد‭ ‬الجناح‭ ‬الأردني‭ ‬بعدد‭ ‬مشاركيه‭ ‬وهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬ومشاركاً‭ ‬عراقياً،‭ ‬تتنوع‭ ‬أعمالهم‭ ‬اليدوية‭ ‬بين‭ ‬الفن‭ ‬والتصميم‭ . ‬ويلقى‭ ‬الجناح‭ ‬اهتماماً‭ ‬من‭ ‬السفيرة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬الحضور‭. ‬وقالت‭ ‬شيماء‭ ‬السامرائي‭ ‬ينقل‭ ‬المشاركون‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬الصورة‭ ‬الجميلة‭ ‬لبلدنا‭ ‬من‭ ‬تراث‭ ‬وفن‭ ‬وابداعات‭ ‬تنوعت‭ ‬بين‭ ‬الرسم‭ ‬والنحت‭ ‬والسيراميك‭ ‬وتصميم‭ ‬الازياء‭ ‬والرسم‭ ‬على‭ ‬الزجاج‭ ‬وتصميم‭ ‬الاكسسوارت‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مجال‭ ‬المأكولات‭ ‬العراقية‭ ‬،وأضافت‭ ‬السامرائي‭ ‬ان‭ ‬المشاركات‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬العراقيات‭ ‬المقيمات‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬المعرض‭ ‬يستقطب‭ ‬العراقيات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الاردن‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬والامارات‭ ‬ولندن‭ ‬والمانيا‭ ‬ومصر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬الأكبر‭ ‬والأضخم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬،و‭ ‬يزوره‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬وأيضاً‭ ‬الجاليات‭ ‬والسفارات‭ ‬العربية‭ ‬والاجنبية‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الرائع‭ ‬والمشاركات‭ ‬المبدعات‭ ‬كما‭ ‬يتمتع‭ ‬بتغطية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الاعلام‭ ‬العربي‭ ‬والعراقي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القنوات‭ ‬المرئية‭ ‬والسمعية‭ ‬و‭ ‬المجلات‭ ‬والصحف‭ .‬

وقالت‭ ‬المصممة‭ ‬العراقية‭ ‬المعروفة‭ ‬سماء‭ ‬البزّاز‭ ‬،‭ ‬انّها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬المجيء‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬الى‭ ‬الأردن‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المهم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬مشغولاتها‭ ‬في‭ ‬الاكسسوارات‭ ‬وعطرها‭ ‬العالمي‭ ‬المميز‭ ‬استقطاباً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ .‬

وأضافت‭ ‬المبدعة‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬تصريحها‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬انّ‭ ‬المعرض‭ ‬مناسبة‭ ‬لتلاقي‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬والابداعية‭ ‬العراقية،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬اضافة‭ ‬الجديد‭ ‬للمعروضات‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ . ‬

ولفتت‭ ‬السيدة‭ ‬سماء‭ ‬البزّاز‭ ‬الى‭ ‬إنها‭ ‬ستقدم‭ ‬نتاجات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حملتها‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬،واستغرقت‭ ‬شهوراً‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬اعدادها‭ ‬وتنسيقها‭ ‬وتصميمها‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬أبهى‭ ‬صورة‭ . ‬

وختمت‭ ‬البزّاز‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬و‭ ‬تعمل‭ ‬بمثابرة‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬قابلية‭ ‬المرأة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأناقة‭ ‬والذوق‭ ‬الرفيع،‭ ‬وانها‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تتسع‭ ‬مشاركة‭ ‬النساء‭ ‬العراقيات‭ ‬لأنهن‭ ‬يمتلكن‭ ‬الحس‭ ‬المرهف‭ ‬والعطاء‭ ‬الثر،‭ ‬وان‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬ستكسبهن‭ ‬التجربة‭ ‬المعززة‭ ‬للإبداع‭ .‬