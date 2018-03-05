النساء العراقيات في صدارة المعرض الأردني الكبير للأنامل المبدعة

شيماء السامرائي:مناسبة سنوية لتحفيز الابداع النسوي
سماء البزاز: نضيف الجديد في عالم الأناقة والتصميم
عمان – الزمان
تستعدالعاصمة الأردنية عمان لافتتاح المعرض السنوي لمناسبةعيد الأم في فندق الفورسيزون في العاشر من آذار الجاري، و تقيمه شركة hands gifts and events للسيدتين حنان الحلاق و ليندا الحلاق ،برعاية الأميرة سمية بنت الحسن ،إذ يشارك فيه أكثر من مائتين وخمسين مبدعاً من جنسيات متعددة حيث يقومون بعرض منتجاتهم وتصاميمهم .وحول هذا المعرض قالت حنان الحلاق ل (الزمان) إنّ الأثر الاجتماعي كبير لهذه المعارض السنوية على المجتمع الاردني وعلى نقل عمل المرأة من مرحلة الابداع والهواية الى التخصص والمهنية العالية والتسويق بحرفية في الاردن وخارجها
فيما قالت ليندا الحلاق أنّ شركة هاندز لتنظيم المعارض وفّرت للمرأة في الاردن ومصر والعراق ولبنان فرصاً تسويقية مريحة لطبيعة حياتها وأسرتها وحلولاً عملية بديلة للتسويق وعقد الأواصر بين المبدعين في كل المجالات.
ويضم معرض عيد الأم السنوي العديد من الأجنحة منها الجناح الاردني والعراقي والمصري واللبناني، حيث تمّ تأسيس الجناح العراقي بالتعاون مع شركة هاندز في معرض عيد الام سنة 2016 من قبل الناشطة و المصممة العراقية شيماء السامرائي ليصبح ثاني أكبر جناح بعد الجناح الأردني بعدد مشاركيه وهم أكثر من مشاركة ومشاركاً عراقياً، تتنوع أعمالهم اليدوية بين الفن والتصميم . ويلقى الجناح اهتماماً من السفيرة العراقية في عمان في الحضور. وقالت شيماء السامرائي ينقل المشاركون العراقيون في الجناح الصورة الجميلة لبلدنا من تراث وفن وابداعات تنوعت بين الرسم والنحت والسيراميك وتصميم الازياء والرسم على الزجاج وتصميم الاكسسوارت فضلاً عن مجال المأكولات العراقية ،وأضافت السامرائي ان المشاركات لا تقتصر على العراقيات المقيمات في الاردن فقط بل أصبح المعرض يستقطب العراقيات من خارج الاردن للمشاركة فيه من العراق والامارات ولندن والمانيا ومصر ، حيث يعد هذا المعرض، الأكبر والأضخم على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية ،و يزوره عدد كبير من الناس وأيضاً الجاليات والسفارات العربية والاجنبية حيث يتميز بالتنظيم الرائع والمشاركات المبدعات كما يتمتع بتغطية كبيرة من الاعلام العربي والعراقي على مستوى القنوات المرئية والسمعية و المجلات والصحف .
وقالت المصممة العراقية المعروفة سماء البزّاز ، انّها حريصة على المجيء من لندن الى الأردن للمشاركة في هذا المعرض المهم ، حيث تلقى مشغولاتها في الاكسسوارات وعطرها العالمي المميز استقطاباً كبيراً من الحضور .
وأضافت المبدعة البزاز في تصريحها ل (الزمان) انّ المعرض مناسبة لتلاقي الخبرات الفنية والابداعية العراقية، حيث يحرص المشاركون في كل عام على اضافة الجديد للمعروضات التي يقدمونها .
ولفتت السيدة سماء البزّاز الى إنها ستقدم نتاجات جديدة في معرض هذا العام، حملتها معها من لندن ،واستغرقت شهوراً طويلة في اعدادها وتنسيقها وتصميمها لتكون في أبهى صورة .
وختمت البزّاز بالقول إنها شاركت في الكثير من المعارض الدولية و تعمل بمثابرة على إظهار قابلية المرأة العراقية على التميز في عالم الأناقة والذوق الرفيع، وانها تأمل أن تتسع مشاركة النساء العراقيات لأنهن يمتلكن الحس المرهف والعطاء الثر، وان المعارض الدولية ستكسبهن التجربة المعززة للإبداع .