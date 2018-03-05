دراسة طبية:الذكور أكثرعرضة من الإناث للإضطراب العقلي

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬الأكثرعرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالذهان‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬درجاته،‭ ‬ويعرف‭ ‬بأنه‭ ‬أول‭ ‬مظهر‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬الاضطراب‭ ‬العقلي‭ ‬الحاد‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفصام،‭ ‬والاضطراب‭ ‬العاطفي‭ ‬ثنائي‭ ‬القطب‭ ‬والاكتئاب،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشابات‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭. ‬وأظهرت‭ ‬النتائج‭ – ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬‮«‬مجلة‭ ‬جاما‭ ‬للطب‭ ‬النفسي‮»‬‭ – ‬أن‭ ‬الأقليات‭ ‬العرقية‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحرومة‭ ‬اجتماعيا،‭ ‬واقتصاديا‭ ‬معرضون‭ ‬أيضا‭ ‬لفرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬العقلي‭ ‬الحاد‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الحالية،‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬نيويورك‮»‬،‭ ‬تقيين‭ ‬لحدوث‭ ‬الذهان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬بلدان،‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وهولندا،‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬والبرازيل‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬باولو‭ ‬روسى‭ ‬مينيريس‭ ‬أستاذ‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإصابة‭ ‬بالذهان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى‭ ‬تختلف‭ ‬اختلافا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية،‭ ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬العوامل‭ ‬البيئية‭ ‬ربما‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاختلاف‭ ‬الكبير،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬مسببات‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الذهانية‭ ‬لها‭ ‬أسس‭ ‬وراثية،‭ ‬ولكن‭ ‬تبين‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬العوامل‭ ‬البيئية‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬حدوث‭ ‬الذهان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى‭ ‬كان‭ ‬أعلى‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ – ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشابات‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حدوث‭ ‬الذهان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬كان‭ ‬أعلى‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الإناث‭ ‬بنفس‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية،‭ ‬ووفقا‭ ‬للبحوث‭ ‬السابقة‭ ‬أيضا‭ ‬تشير‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬مابين‭ ‬45‭ ‬و‭ ‬54‭ ‬عاما،‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭.‬