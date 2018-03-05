الزمان شريك إعلامي في مهرجان تطوان الدولي للسينما

تكريم أربع نجمات في سماء أفلام البحر المتوسط

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬‭: ‬أكدت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬للسينما‭ ‬المتوسطية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬خاص‭ ‬تسلمت‭ (‬الزمان‭) ‬نسخة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬ستعرفها‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬تكريم‭ ‬أربع‭ ‬نجمات‭ ‬سينمائيات‭ ‬ينتمين‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬المتوسطي،‭ ‬وبذلك‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بصيغة‭ ‬ثاء‭ ‬التأنيث،‭ ‬وكأن‭ ‬إدارة‭ ‬المرجان‭ ‬تشدد‭ ‬في‭ ‬شعارها‭ ‬على‭ ‬توسلها‭ ‬للجمال‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬المؤنث‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬عليه‭ ‬والذي‭ ‬حلق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬السينما‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والتألق،‭ ‬ومن‭ ‬النجمات‭ ‬اللواتي‭ ‬ستتم‭ ‬استضافتهن‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬التكريم‭ ‬والاحتفاء‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬والممثلة‭ ‬الإيطالية‭ ‬آنا‭ ‬بنايوطو‭ ‬والإسبانية‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا‭ ‬والمغربية‭ ‬منى‭ ‬فتو‭. ‬وسيتم‭ ‬تكريم‭ ‬الممثلات‭ ‬المتوسطيات‭ ‬فوق‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬سينما‭ ‬إسبانيول،‭ ‬في‭ ‬حفلي‭ ‬افتتاح‭ ‬واختتام‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬2018‭ ‬بمدينة‭ ‬تطوان‭. ‬وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬المذكور‭ ‬فالنجمة‭ ‬السينمائية‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬نجمات‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الألفية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وقد‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الساحر‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الراحل‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬الذي‭ ‬اقترحها‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭. ‬وفي‭ ‬السنة‭ ‬نفسها،‭ ‬سجلت‭ ‬مشاركتها‭ ‬السينمائية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬العاصفة‮»‬،‭ ‬ولمعت‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفلام‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2003،‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيلم‭ ‬هندي‮»‬‭ ‬و»كلم‭ ‬ماما‮»‬‭ ‬و»إوع‭ ‬وشك‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تألقت‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬بنات‭ ‬وسط‭ ‬البلد‮»‬،‭ ‬و»بحب‭ ‬السيما‮»‬‭ ‬و»إنت‭ ‬عمري‮»‬‭ ‬و»ويجا‮»‬،‭ ‬و»في‭ ‬محطة‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬و»واحد‭ ‬من‭ ‬الناس‮»‬‭… ‬بينما‭ ‬يبقى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬هي‭ ‬فوضى‮»‬‭ ‬دورا‭ ‬استثنائيا،‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اليوم‭. ‬وتواصلت‭ ‬بطولاتها‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قوة‭ ‬وحضورا،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الغرام‮»‬،‭ ‬و»آسف‭ ‬على‭ ‬الإزعاج‮»‬،‭ ‬و»بدل‭ ‬فاقد‮»‬‭ ‬و»نور‭ ‬عيني‮»‬،‭ ‬و»ميكروفون‮»‬‭ ‬و»بعد‭ ‬الموقعة‮»‬‭ ‬و»نوارة‮»‬‭ ‬و»الماء‭ ‬والخضرة‭ ‬والوجه‭ ‬الحسن‮»‬،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬أفلامها‭ ‬‮«‬تراب‭ ‬الماس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قالت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬فبخصوص‭ ‬الأعمال‭ ‬الفيلمية،‭ ‬أدت‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2000،‭ ‬مع‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬سلمى‭ ‬يا‭ ‬سلامة‮»‬،‭ ‬و»حديث‭ ‬الصباح‭ ‬والمساء‮»‬،‭ ‬و»أين‭ ‬قلبي‮»‬‭ ‬و»حرب‭ ‬الجواسيس‮»‬‭ ‬و»الجماعة‮»‬‭ ‬و»نيران‭ ‬صديقة‮»‬‭ ‬و»واحة‭ ‬الغروب‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬2012‭ ‬من‭ ‬‮«‬مهرجان‭ ‬كان‮»‬،‭ ‬رفقة‭ ‬فريق‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الموقعة‮»‬،‭ ‬وتوجت‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬سنة‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬المركز‭ ‬الكاثوليكي‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬وسنة‭ ‬2007‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬جمعية‭ ‬الفيلم‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬سنة‭ ‬2007‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬بنات‭ ‬وسط‭ ‬البلد‮»‬،‭ ‬وبجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬دور‭ ‬نسائي‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬القومي‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬سنة‭ ‬2007،‭ ‬بعد‭ ‬تألقها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬عن‭ ‬العشق‭ ‬والهوى‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬دور‭ ‬نسائي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬للسينما‭ ‬المتوسطية،‭ ‬سنة‭ ‬2016،‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬نوارة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فالنجمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬آنا‭ ‬بنايوطو‭ ‬فقد‭ ‬جمعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون‭ ‬والمسرح‭. ‬فبعد‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الوطنية‭ ‬للفن‭ ‬المسرحي،‭ ‬والتألق‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬مسرحية‭ ‬كثيرة،‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬شاشة‭ ‬السينما‭ ‬منذ‭ ‬1973،‭ ‬حين‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬متنوعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسند‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬رئيسي،‭ ‬سنة‭ ‬1978،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬لمسات‭ ‬بورجوازية‮»‬،‭ ‬لمخرجه‭ ‬إيربراندو‭ ‬فيسكونتي،‭ ‬حيث‭ ‬شخصت‭ ‬دور‭ ‬خادمة‭ ‬الممثل‭ ‬كلود‭ ‬جاد‭. ‬وفي‭ ‬سنوات‭ ‬الثمانينات،‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬المسرح،‭ ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬السينما‭. ‬وشهدت‭ ‬مرحلة‭ ‬التسعينيات‭ ‬انطلاقة‭ ‬مجدها‭ ‬السينمائي،‭ ‬منذ‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬موت‭ ‬عالم‭ ‬رياضي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نابولي‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬1992‭. ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬1993،‭ ‬نالت‭ ‬جائزة‭ ‬أحسن‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬ثانوي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية،‭ ‬حيث‭ ‬شخصت‭ ‬دور‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬عجز‭ ‬عن‭ ‬التصريح‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬ليليانا‭ ‬كافاني‭. ‬أسند‭ ‬إليها‭ ‬المخرج‭ ‬ماريو‭ ‬مارتوني‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬فيلمه‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬الحب‭ ‬الجريح‮»‬،‭ ‬ونلت‭ ‬عبره‭ ‬الجائزة‭ ‬الذهبية‭ ‬وجائزة‭ ‬دافيد‭ ‬دي‭ ‬دوناتيلو‭ ‬وجائزة‭ ‬الشريط‭ ‬الفضي‭. ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬2008،‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬إليونورا‭ ‬دوزي‮»‬‭ ‬تكريما‭ ‬لتجربتها‭ ‬المسرحية‭ ‬والسينمائية‭.‬

ومن‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬سيلتقي‭ ‬عشاق‭ ‬السينماء‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬أثيرة‭ ‬مع‭ ‬الممثلة‭ ‬الإسبانية‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا‭ ‬التي‭ ‬سطع‭ ‬نجمها‭ ‬فوق‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬مدينتها‭ ‬سرقسطة،‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬السبعينيات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مسرحيات‭ ‬شهيرة،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬سنيرا‮»‬،‭ ‬لسالفادور‭ ‬إسبريو،‭ ‬و»فاوست‮»‬‭ ‬لغوته‭. ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬1976،‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬مدريد،‭ ‬لتتألق‭ ‬مع‭ ‬ميغيل‭ ‬ناروس‭ ‬وأدولفو‭ ‬مارسلاش‭ ‬فوق‭ ‬مسارح‭ ‬العاصمة‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا‭ ‬في‭ ‬مسلسلات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬كثيرة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬‮«‬رامون‭ ‬وكاخال‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬صيدلية‭ ‬الحراسة‮»‬،‭ ‬و»الكانغورو‮»‬‭ ‬و»إخوان‭ ‬في‭ ‬الرضاعة‮»‬،‭ ‬و»الأمير‭ ‬اللعين‮»‬‭ ‬و»الحب‭ ‬في‭ ‬أزمنة‭ ‬مرة‮»‬،‭ ‬و»القضية‮»‬‭ ‬و»فتيات‭ ‬الكابل‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬؛‭ ‬استهلت‭ ‬لويزا‭ ‬غافازا‭ ‬مشوارها‭ ‬السينمائي‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬لسيزار‭ ‬أردافين،‭ ‬كما‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬ألمودوفار‭ ‬وميغيل‭ ‬بيكازو‭ ‬وخوسي‭ ‬ماريا‭ ‬فوكي‭ ‬وفيليبي‭ ‬فيكا‭ ‬وخافيير‭ ‬بالاغير‭ ‬وخوان‭ ‬فيسنطي‭ ‬كوردوبا‭ ‬وسالفادور‭ ‬غارسيا‭ ‬رويز‭ ‬ومخرجين‭ ‬آخرين‭. ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬2010،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬من‭ ‬نافذتك‭ ‬إلى‭ ‬نافذتي‮»‬،‭ ‬لباولا‭ ‬أورتيز‭ ‬ألفاريز‭. ‬كما‭ ‬اشتغلت‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الخطيبة‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2014،‭ ‬ونالت‭ ‬عدة‭ ‬جوائز‭ ‬عن‭ ‬بطولتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬لتصبح‭ ‬أول‭ ‬ممثلة‭ ‬إسبانية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بجائزة‭ ‬مهرجان‭ ‬فيروس،‭ ‬وجائزة‭ ‬دائرة‭ ‬الكتاب‭ ‬السينمائيين،‭ ‬وجائزة‭ ‬سيمون‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬أكاديمية‭ ‬السينما‭ ‬بأراغون،‭ ‬وجائزة‭ ‬أحسن‭ ‬أداء‭ ‬نسائي‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للإسكندرية‭. ‬وقد‭ ‬حظيت‭ ‬لويزا‭ ‬غافاسا‭ ‬بتكريم‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مدينتها‭ ‬أراغون،‭ ‬التي‭ ‬منحتها‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الابنة‭ ‬الأثيرة‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2014،‭ ‬كما‭ ‬حلت‭ ‬ضيفة‭ ‬شرف‭ ‬على‭ ‬‮«‬حفلات‭ ‬بيلار‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2016‭. ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬فالنجمة‭ ‬المغربية‭ ‬منى‭ ‬فتو،‭ ‬تعرف‭ ‬عليها‭ ‬الجمهور‭ ‬وهي‭ ‬فوق‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح،‭ ‬حين‭ ‬استهلت‭ ‬مسارها‭ ‬الفني‭ ‬الزاخر‭ ‬ممثلة‭ ‬مسرحية‭ ‬في‭ ‬‮«‬ورشة‭ ‬المسرح‭ ‬الاحترافي‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لمسرح‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭. ‬بل‭ ‬إن‭ ‬موهبة‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬والتمثيل‭ ‬قد‭ ‬ظهرت‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬تلميذة‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬حين‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬مسرح‭ ‬الأطفال،‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭.‬

ومع‭ ‬المخرج‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬لقطع،‭ ‬سطع‭ ‬نجم‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬التسعينيات،‭ ‬مع‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬حب‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‮»‬،‭ ‬سنة‭ ‬1991‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتألق‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬رائعة‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬التازي‭ ‬‮«‬البحث‭ ‬عن‭ ‬زوج‭ ‬امرأتي‮»‬،‭ ‬سنة‭ ‬1997‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفلام‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬‮«‬نساء‭ ‬ونساء‮»‬‭ ‬و»هناك‭ ‬حقيقة‭ ‬بسيطة‮»‬‭ ‬و»عبروا‭ ‬في‭ ‬صمت‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سنة‭ ‬2001،‭ ‬أدت‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬عطش‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬والآن‭ ‬سيداتي‭ ‬سادتي‮»‬،‭ ‬مثلما‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬رأيتهم‭ ‬يقتلون‭ ‬بنبركة‮»‬،‭ ‬سنة‭ ‬2005،‭ ‬و»أبواب‭ ‬الجنة‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2006،‭ ‬و»طريق‭ ‬العيالات‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2007،‭ ‬وفيلم‭ ‬‮«‬رحيمو‮»‬،‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬نفسها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحول‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬تلفزيوني‭. ‬كما‭ ‬لمع‭ ‬اسم‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬جنان‭ ‬الكرمة‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2002،‭ ‬وفي‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬بنات‭ ‬رحمة‮»‬،‭ ‬سنة‭ ‬2010،‭ ‬وفي‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬ياك‭ ‬احنا‭ ‬جيران‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2010‭ ‬و2012‭.‬

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