خبير لـ (الزمان): لا يمكن إعادة الإستقطاعات السابقة في رواتب الموظفين

المزايدات الإنتخابية تحضر مبكّراً في البرلمان

ومشادات جراء مكاسب جديدة للنواب

بغداد – شيماء عادل

شهدت جلسة مجلس النواب امس الاثنين مشادات كلامية بين رئيس المجلس سليم الجبوري وبعض النواب وبين النواب انفسهم في اثر خلافات بشأن تعديل فقرة بالموازنة تخص المبالغ المخصصة للحشد الشعبي واقرار قانون مجلس النواب وماتضمنه من مكاسب، فيما سارعت هيئة الرئاسة في وقت لاحق الى الاعلان عن حذف جميع الفقرات التي تتضمن تلك الامتيازات ضمن القانون. كما شهدت الجلسة اقرار عدد من القوانين المهمة ومنها قانونا شركة النفط الوطنية والمعلمين والمدرسين. وقالت النائبة حنان الفتلاوي في بيان ان اعتراضها في الجلسة كان على حصة اقليم كردستان في الموازنة وليس على الحشد الشعبي.وجاء في بيانها (اتمنى على بعض النواب ان يتوقفوا عن المزايدات وتحريف الحقائق لاجل مكاسب انتخابية، فإن اعتراضي كان واضحاً وهو رفضي لزيادة مبلغ موازنة كردستان من خلال حيلة قانونية بحجة التعديل على الموازنة وهذا التفاف على ما صوتنا عليه سابقاً بتقليل حصة كردستان). واضافت (لم يرد في اعتراضي اي ذكر للحشد الشعبي حيث كنت ومازلت من اشد المدافعين عن حقوقه وحقوق الجرحى والشهداء، في الوقت الذي دفن رأسه من يتهمني لكن احد النواب الذين دافعوا سابقاً عن نسبة 17 بالمئة لكردستان انتفض على اعتراضي وهاجمني بدون مسوغ من اجل تبييض صفحته)، على حد قولها. وكتبت الفتلاوي في منشور على صفحتها في فيسبوك (بعد ان اتفق نواب كردستان على حيلة لاعادة نسبتهم في الموازنة من خلال اضافة ترليون دينار لموازنة الاقليم من خلال مقترح تعديل على الموازنة قدموه اليوم)، مضيفة انه (بعد اعتراضي استطعنا اسقاطها بالتصويت مجدداً) ، مضيفة (لكن رئيس المجلس خدع بعض نواب التحالف الوطني باعادة التصويت على الفقرة وبالفعل صوتوا عليها وعندما اعترضت هاجموني وهددني رئيس المجلس باخراجي من القاعة). وأفاد مصدر نيابي في تصريح امس بأن (المجلس صوّت على قرار نيابي يتضمن تصحيح خطأ ورد سهواً في قانون الموازنة المالية يتعلق بتخصيص 3 ترليونات دينار بدلا من ترليوني دينار مخصصة ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي). وفي مسار آخر، رفض رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة ما تضمنه قانون مجلس النواب من امتيازات. وقال في بيان ان (من الغرائب التي تضمنها القانون، انه يحكم بزيادة سنوات خدمة النائب الـ15 سنة حكما وان كانت اقل من ذلك واقعا حتى يمنح التقاعد على الرغم من ان قانون التقاعد العام اشترط خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة ولا يقل عمره عن 50 سنة وهذا مخالف للعدالة و تكريس للتمييز السلبي). واضاف ان (القانون منح نصف الحقوق التقاعدية لمن لم يبلغ من النواب 50 سنة من العمر وهذا مخالف للمعايير والاسس السارية على بقية موظفي الدولة، وجعل التعيين السابق للمستشارين جائزا على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم، وكذلك اقر القانون تعيين الامين العام ونائبيه على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم وهذا مخالف لسياقات تعيين الدرجات الخاصة). وتابع ان (القانون حكم بصحة الاوامر الصادرة من الرئيس ونائبيه قبل نفاذ هذا القانون في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والاحالة الى التقاعد للنواب، والمتعلق بالتمديد والتعيين). وقال النائب كاظم الصيادي في تصريح انه انسحب من جلسة البرلمان احتجاجاً على قانون مجلس النواب وما تضمنه من امتيازات غير مستحقة لأعضاء المجلس. وكان رئيس المجلس قد انتقد الصيادي ، نافياً ماتردد عن طرده من الجلسة لاعتراضه على قانون مجلس النواب. وبحسب مصدر نيابي فإن ( الجبوري انتقد الصيادي الذي صرح بالاعلام انه ضد قانون مجلس النواب من اجل المزايدات ولا صحة لطرده من قاعة المجلس). وفي وقت لاحق نفى الصيادي انه خرج مطروداً من الجلسة. وشهد المجلس احتجاجات داخل القاعة على قانونه .

في المقابل أعلن النائب الاول لرئيس المجلس همام حمودي حذف كل فقرة تتضمن اية امتيازات ضمن مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.وأكد حمودي في بيان امس ( تم حذف كل فقرة تتضمن اية امتيازات ضمن مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، حتى ما تم التصويت عليه) .وصوّت المجلس امس على قوانين مهمة ابرزها مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين والتعديل الاول لقانون مكافحة الاٍرهاب ومشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية ومقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته كما صوت على إلزام الحكومة بتوفير عقود تشغيلية للعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمن كان يعمل في المفوضية قبل عام 2005 كما صوّت على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية . وقرر البرلمان الغاء المادة 65 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته. وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن إصدار رئاسة المجلس توجيهاً بغلق باب القاعة الرئيسة للمجلس وباب المركز الصحفي للإبقاء على النصاب القانوني . وقال في تصريح إن (رئاسة البرلمان وجهت باغلاق باب القاعة الرئيسة من اجل عدم خروج النواب ومن ثم الاخلال بالنصاب كما وجهت ايضا بغلق باب المركز الصحفي لكي لايقصده النواب). وقررت رئاسة البرلمان استئناف الجلسات يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

من جهة اخرى نفى الخبير القانوني هاشم العقابي امكانية اعادة الاستقطاعات برواتب الموظفين للعاميين الماضيين اسوة باستقطاعات شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.وقال العقابي لـ(الزمان) امس ان (مجلس النواب صادق على قانون الموازنة العامة لعام 2018 الذي اقر قانون الغاء الاستقطاعات للموظفين والذي كان قد اقر منذ عامين ) مبينا ان (المجلس صادق على استرجاع قطوعات لشهري كانون الثاني وشباط ومنحها للموظفين اما بشأن استقطاعات العاميين الماضيين فقد حصلت في حينه بموجب قانون صوّت البرلمان عليه لغرض دعم الحشد الشعبي والنازحين ولهذا لا يمكن اعادة هذه المبالغ على اساس ان القانون اوجب في حينه على الموظف استقطاع جزء من راتبه من اجل المساهمة في تحرير الاراضي التي احتلها تنظيم داعش ومساعدة النازحين ). وتابع العقابي انه (بعد ان تم تحرير جميع المحافظات اصدر مجلس النواب قرارا بالغاء الاستقطاعات بعد تحسن الوضع وبالتالي ستسير عملية منح رواتب الموظفين للسنوات المقبلة بدون اي استقطاع ).

وكان قانون الموازنة لعام 2017 قد نصَ على زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 3.8 بالمئة بعد ان كانت 3 بالمئة في موازنة العام 2016 التصويت بالمجمل على قانون مجلس النواب وتشكيلاته. بدورها أعلنت هيئة التقاعد العامة امس عن الغائها الاستقطاع من رواتب المتقاعدين، فيما اشارت الى انه سيتم اعادة ما تم استقطاعه بأثر رجعي. واكدت الهيئة في بيان انها (باشرت بالتنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة والشركة العالمية للبطاقة الذكية بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة اذار (2018، مضيفة انها (قامت باجراء تنفيذ الغاء الاستقطاع على الرواتب التقاعدية البالغة 3.8 بالمئة المقرر بموجب قانون الموازنة وستتم اعادة ما تم استقطاعه من بداية العام الجاري في دفعة الرواتب التقاعدية العامة).