الصدر: أنقذوا العراق بأصواتكم لقطع الطريق

على الفاسدين

النجف – سعدون الجابري

بغداد – صباح الخالدي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة لقطع الطريق على من وصفهم بالفاسدين. وقال لدى رده على سؤال ما اذا كانت المشاركة في الانتخابات واجباً شرعياً ( أنقذوا العراق بأصواتكم أيها المحبون للوطن والا ضاع بأيدي الفاسدين).وكان الصدر قد اكد في مناسبات سابقة وجوب تحديث السجل الانتخابي . واشار الى ان التيار الصدري (اذا ما قرر خوض الانتخابات فهذا لايكون إلا بمقدمة التحديث لسجل البيانات الانتخابية) ، موضحاً بالقول (فأنك إن حدثت بياناتك ولم تشترك بالانتخابات فسوف يؤثر في العدد الكلي الذي سيخوض الانتخابات، وإن لم تكن قد حدثت فأن مشاركتك في الانتخابات لاتكون مؤثرة على الاطلاق).كما دعا الى تعديل قانون الانتخابات وتصفية المفوضية مما أسماه بـ(الزوائد غير المستقلة). ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في 12 آيار المقبل. ودعا الصدر مطلع الاسبوع الجاري رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحضور المؤتمر الديني العلمي الخاص بالوحدة الإسلامية ، بحسب بيان رئاسي اشار الى استقبال معصوم في بغداد مبعوثي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلا من ضياء الشوكي وسهيل العقابي اللذين سلماه دعوة من الصدر لحضور المؤتمر الذي يحمل اسم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

وبحسب البيان فقد أعرب معصوم عن ( شكره لكرم الدعوة وتمنياته للمؤتمر والقائمين عليه بالنجاح وتحقيق ما منشود منه).وجرى خلال اللقاء (تناول مجمل الأوضاع السياسية والانتخابات المقبلة). من جهة اخرى بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المشهد الانتخابي المقبل.وبحسب بيان لمكتب الحكيم فقد استقبل رئيس تيار الحكمة رئيس الوزراء وبحثا (المشهد الانتخابي القادم والنظرة الايجابية للعالم تجاه العراق) من دون تفاصيل. الى ذلك دعت قائمة الحكمة البرلمان لتضييف رئيس شبكة الاعلام العراقي لبحث عمل الشبكة خلال مرحلة الانتخابات . وقال الناطق باسم الحكمة محمد جميل المياحي في بيان امس (ندعو البرلمان الى تضييف رئيس شبكة الاعلام العراقي لبحث عمل الشبكة خلال مدة الانتخابات). وطالب ( المجلس بالتشديد على الشبكة في عدم انحيازها لقوائم واحزاب وشخصيات محددة وعدم تكرار تجربة الانتخابات الماضية). وفي شأن متصل ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوتين للطعن بعدم دستورية التعديل الاول والثاني من قانون الانتخابات النيابية .وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان امس ان المحكمة (ردت دعوى الطعن بعدم دستورية التعديل الاول من قانون انتخابات مجلس النواب). واضاف ان (المحكمة ردت ايضا دعوى الطعن بعدم دستورية التعديل الثاني لقانون انتخابات البرلمان).