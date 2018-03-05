مجلس المحافظة يشكو قلة التخصيصات المالية

إعادة إفتتاح طريق ديالى بغداد بعد تظاهرة تندد بسوء الخدمات

بغداد – محمد الصالحي

ديالى – سلام عبد الشمري

أعلنت مديرية المرور العامة اعادة فتح طريق بغداد – ديالى بعد انسحاب المتظاهرين الى جانبي الطريق، فيما عزا مجلس محافظة بغداد تردي الاوضاع الخدمية في قضاء الحسينية الى قلة المشاريع بسبب ضعف التخصيصات المالية وانتشار العشوائيات فيها.

وقال العميد عمار وليد من اعلام مديرية المرور العامة، في تصريح امس إنه (وبعد انسحاب المتظاهرين من اهالي منطقة الحسينية)، الى جانبي الطريق وداخل المنطقة، تمت اعادة فتحه اثر غلقه من قبل المتظاهرين).واشار الى أن (فتح الطريق تم بالتعاون بين مديرية المرور العامة وعمليات بغداد، بالاتفاق مع المتظاهرين).

واغلق اهالي قضاء الحسينية طريقا استراتيجيا يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية، احتجاجا على سوء الواقع الخدمي في القضاء. وقال مصدر امس ان (المعتصمين في قضاء الحسينية، اغلقوا طريق بغداد كركوك ، الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية).واضاف ان (المعتصمين قطعوا الطريق احتجاجا على تردي الخدمات وعدم استجابة الحكومتين المحلية والمركزية لمطالبهم).

وعزا مجلس محافظة بغداد تردي الاوضاع الخدمية في قضاء الحسينية شمالي العاصمة إلى قلة المشاريع بسبب ضعف التخصيصات المالية وانتشار العشوائيات فيها. وقال رئيس لجنة الإعلام في المجلس رعد جبار الخميسي في تصريح امس ان (الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تردي الاوضاع الخدمية في منطقة الحسينية وبقية مناطق اطراف بغداد بسبب ضعف التخصيصات المالية التي لا تكفي للقيام بمشاريع خدمية).وأضاف أن (مناطق اطراف العاصمة بحاجة إلى تخصيص ميزانية كاملة كونها تفتقد للبنى التحتية). مشيرا إلى أن (السماح بإقامة العشوائيات وعدم معالجتها ساهم بتردي الاوضاع الخدمية). وفي وقت لاحق دعا محافظ بغداد عطوان العطواني مجلس المحافظة الى عقد جلسة خاصة اليوم الثلاثاء لبحث الاوضاع في الحسينية ، فيما نصب المعتصمون سرادق على الطريق السريع احتجاجا على سوء الخدمات.