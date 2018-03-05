حملة توعية لمكافحة صيد الفلامينكو والبط الأسترالي في النجف

تدريسية من الكوفة تكتشف لقاحاً لأنفلونزا الطيور – النجف ــ سعدون الجابري

اعلنت رئاسة جامعة الكوفة عن تمكن إحدى التدريسيات من اكتشاف لقاح لمرض أنفلونزا الطيور، مؤكدة أن اللقاح منتج محلياً ومتوافق مع البيئة العراقية. وقال رئيس الجامعة محسن الظالمي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (التدريسية فادية مهدي العميدي من كليه العلوم اكتشفت لقاحاً لمرض أنفلونزا الطيور والأشخاص وأن اللقاح جرب على ستمئة شخص وعدد من الحيوانات واثبت جدارته) واكد الظالمي أن (اللقاح أنتج محلياً ومتوافق مع البيئة العراقية ويشفي نهائيا). ولفت الظالمي الى أن (اللقاح المستورد لا يحصن المصاب ويصاب أكثر من مرة) موضحاً أن (اكتشاف هذا اللقاح سجل براءة اختراع للتدريسية المخترعة العميدي، وتم مخاطبة وزارة الصحة لإنتاجه ونشره).

فرق رقابية

من جهة اخرى باشرت الفرق الرقابية والتوعوية في مديرية بيئة النجف برفقه شرطة حماية البيئة ومدير جمعية الرافدين للصيد وحماية البيئة بحملة توعية بيئية بخطورة صيد الطيور المهاجرة من أصقاع العالم التي تحط رحالها في بحر وبادية النجف منعا للإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور بعد ظهور إصابات مؤكدة في محافظتي ديالى وبابل. وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيارة مناطق وجود بائعي الطيور في الشارع الحولي والمدينة القديمة في مركز قضاء محافظة النجف، وهي الاماكن التي يوجد فيها الباعة، افضت الى رصد فريق الزيارة عدداً منهم يقوم ببيع طائر الفلامنكو والبط الاسترالي) واضافت ان (الفريق قام بتوعية الباعة بمنع عمليات الصيد وباشر رجال الشرطة البيئية بالتعامل معهم كمخالفين للتعليمات والتوصيات التي وجهت بها وزارة الصحة والبيئة بمنع البيع والتداول للطيور المهاجرة خاصة الفلامنكو واخذ تعهدات خطية من الباعة بوقف عمليات البيع والتداول ووقف عمليات الصيد الجائر لها). على صعيد آخر افتتحت مديرية بلدية النجف شارع صافي الصفا المغلق لاكثر من 4 سنوات بحضور محافظ النجف لؤي الياسري واعضاء المجلس البلدي ومدير البلدية. وقال مدير البلدية وسام ساجت لـ (الزمان) امس ان (الشارع كان مغلقاً لاكثر من اربع سنوات بسب الاعمال التطويرية للعتبة العلوية وانشاء صحن فاطمة عليها السلام)، موضحاً ان (البلدية قامت باعمال تنظيف الشارع وتأهيله) لافتاً الى ان (فتح الشارع جاء لتخفيف الزخم المروري وايجاد طرق بديلة للمواطنين خصوصاً في الاماكن التي تشهد اختناقات مرورية في اوقات الزيارات التخصصية).