بابل تكشف عن إجتماعات لقادة التنظيم في اللطيفية

الدفاع النيابية تحذّر من سقوط الموصل والأنبار مجدّداً بيد داعش – بغداد – محمد الصالحي

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من تكرار سيناريو سقوط محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين خلال الانتخابات القادمة، فيما كشف مجلس محافظة بابل عن وجود اجتماعات لكبار القيادات التابعة لداعش في مناطق جنوب بغداد وشمال الحلة.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح امس إن (تجمع العناصر الداعشية بشكل كثيف قرب الحدود العراقية السورية بالتزامن مع وجود نحو ستة الاف عنصر داعشي محتجزين لدى حكومة اقليم كردستان وتواجد الف آخرين منتشرين مع عناصر الحركات الانفصالية باطراف ووسط كركوك ينذر بكارثة أمنية). وأضاف أن (تلك التجمعات المكثفة لعناصر داعش تنذر بإعادة سيناريو سقوط الموصل وصلاح الدين وديالى والانبار عام 2014 بالتزامن مع إجراء الانتخابات وانشغال القوات الأمنية). ودعا وتوت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (إصدار أوامر فورية لتصفية جميع العناصر الإرهابية بضربات جوية قبل اجتيازهم الحدود السورية فضلا عن إجبار إقليم كردستان على تسليم المعتقلين الدواعش). وقال مصدر امس ان (قوات الحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على اربعة عناصر من تنظيم داعش بالقرب من قضاء الحويجة بمحافظة كركوك).

زي مدني

وأضاف ان (الدواعش كانوا متنكرين بزي مدني وحاولوا التسلل الى داخل الحويجة من جهة صحراء محافظة صلاح الدين). مشيرا الى ان (معلومات استخبارية مكنت قوات الحشد من التعرف عليهم واعتقالهم). الى ذلك كتب باتريك كوبيرن، محرر الشؤون العسكرية في الإندبندنت، من الرقة في الأراضي السورية مقالا بعنوان من سوريا تنظيم داعش يعود سريعا وبشكل قاتل بعدما تفرق أعداؤه وأصبحوا يحاربون بعضهم البعض. ويقول كوبيرن إنه (شاهد بعينيه عشرات القبور المخصصة لدفن مقاتلين من الميليشيات الكردية المسلحة شمالي البلاد خلال معارك مع داعش وذلك بعد أشهر من احتلال عاصمته وإعلان هزيمته،وهو أمر ما كان ينبغي أن يحدث إن كان التنظيم قد انتهى فعلا).ويوضح كوبيرن أن (زعيم المجموعة المسلحة التي اشتبكت مع مقاتلي التنظيم في منطقة دير الزور قال له إن مسلحي التنظيم برزوا فجأة من المجهول وأطلقوا النار على أفراد مجموعته).

مخلفات داعش

ويوضح كوبيرن أنه (كان المبكر للغاية أن يرى أعداء التنظيم أنه انتهى وأصبح من الماضي، وهو ما يتضح الآن بعدما استدار كل منهم على الآخر ليقاتله أو يتصارع معه ويضرب المثل بما أكده له قائد كردي بارز من أن أكثر من 170 من مقاتليه قد لقوا مصرعهم خلال معارك مع مقاتلي تنظيم داعش خلال الأسابيع الستة الماضي). وفي الانبار قال مصدر امس ان (قوة من الحشد الشعبي اطلقت النار على مسلحين تسللوا باتجاه منطقة العويسات قرب عامرية الفلوجة). واضاف ان (القوة تمكنت من قتل انتحاري وتفجيره). وعثرت القوات الامنية على سبع عبوات ناسفة من مخلفات داعش في بغداد. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد امس ان (لقوات الامنية تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش ضمن منطقة الشورتان ببغداد).وأضاف ان (الواجب نتج عنه العثور على سبع عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية، تم تفجيرها موقعياً وبدون حادث). وقال مصدر امس ان (عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة اثناء مرورها بمنطقة سويب انفجرت، ما ادى الى اصابة مدني بجروح متفاوتة).أضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارة الاسعاف المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج). وقالت عضو مجلس المحافظة أحلام الراشد في تصريح امس ان (معلومات استخبارية وصلت للقيادات الأمنية بوجود نشاط مكثف واجتماعات سرية تعقد لكبار قيادات داعش في منطقة الحامية شمال بابل ومناطق جنوب بغداد).وأضافت ان (مناطق جنوب بغداد وخاصة اللطيفية أصبحت ملاذا ومقرا لالاف القيادات الإرهابية الهاربة من المعارك). مشيرة الى ان (خطر هذه المجموعات ليس على بابل وبغداد فحسب وانما على بقية محافظات الفرات الأوسط). ودعت الراشد الى (التحرك العاجل الى تطهير هذه المناطق وقمع رؤوس الإرهاب قبل ان تشهد المحافظات اي نشاط إرهابي). وكانت النائب عن محافظة بابل حمدية الحسيني شددت على ضرورة السيطرة على منطقة البحيرات شمال بابل الحدودية مع الانبار، وفيما اشارت الى انها المنبع الاول لدخول الإرهابيين الى المحافظة.