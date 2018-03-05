العلمانية هي وليدة الديمقراطية – خالد محسن الروضان

عندما يقترب موعد الانتخابات تنطلق جميع التيارات والاحزاب الدينية والعلمانية والمعتدلة والمستقلة، في مسارها الى تحقيق الاهداف والمصالح التي دخلت من اجلها تلك الحركات السياسيه معترك السياسه، بحيث يصل الامر في تمزيق وتفكيك هذه التيارات الى الاتهامات بزيف العقيدة والعمالة بحمل الشعارات للداخل او للخارج، وسنرى تصعيداً اعلامياً في الدعايه الانتخابية للتيارات الاسلامية (الاسلاميون) وتركيزهم على مساوئ العلمانية ووصفها (كفر والحاد) تقود الى تفشي ظاهرة التمرد وفقدان الايمان وترويج وتوسيع نطاق الحريات الجنسية وصرف الاذهان عن العبادات الالهية، وكل ذلك يجري وفق مبدأ مكافيلي (الغاية تبرر الوسيلة).. فهذه التيارات تعاني من مخاوف فقدان السلطة بسبب الفشل في تجاربها السابقة وتفشي الفساد بين اغلب منتسبيها، وانكشاف حقيقتها في خلط الدين بالسياسة القذرة التي اغضبت الشارع عليها ورفضها، قال تعالى (وقتلوهم حتى لاتكون فتنه ويكون الدين لله) (سورة البقرة اية 193) ولكي يكون القارئ الكريم والناخب على بينه مما يروج في الدعايه الانتخابية المضللة للحقيقة، في تفسيرها لي معنى العلمانية. اود ان بين للناخب بشكل خاص ولجميع المواطنين بأن العلمانية هي وليدة الديمقراطية ومكملة لها، وقد نشأت من خلال الصراع الطويل في القرون الوسطى بين السلطتين الدينية والدنيوية في اوربا. ومن خلال تلك الصراعات ونشوء العلمانيه وتطورها يمكن ان نحدد اشكال العلمانية:-

فالشكل الاول هو العلمانية المعتدلة التي ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي كان ابرز معانيها هو فصل الدين عن الدولة وحياد الدولة تجاه الاديان، وحق ممارسة الاعتقاد والعقيدة الدينية، وضمان حق ممارسة الشعائر الدينية من دون تمييز بسبب الاصل او الجنس او الدين او العقيدة على ان لايمس بحرية الاخرين واداب المجتمع ووظيفة الدوله والنظام العام، وان شعار (لاسياسة في الدين ولادين في السياسة) لايعني الغاء الدين وانما يعني ان تخرج السياسة من حيز الممارسه الدينيه كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز السياسي. وهذا مانصت عليه الدساتير العربية وقوانينها كالدستور السوري والمصري والاردني والكويتي والليبي واتحاد الامارات العربية وتونس والجزائر والسودان والمغرب والعراق.

اما الشكل الثاني فهو العلمانية المتطرفة التي تطورت في القرن التاسع عشر بعد ظهور الفلسفة المادية على ايدي هيغل فيورباخ وماركس، والتي اهدافها فصل الدين عن الدولة وصولاً الى سيادة الانسان ومن ثم سيادة المجتمع والدولة.

وقولها ان العالم مادي ولاشيء في العالم بجانب الماده وقوانين حركتها وتطورها، وهذا مانصت عليه دساتير الدول الشيوعيه واننا نرفض هذا الشكل من العلمانيه لانه لايلائم المجتمع العربي وتقاليده وتراثه وحضارته.

اما العلمانية المعتدلة فهي تدخل ضمن منطلقات الدولة العصرية الدولة المدنية التي ينادي بها الشارع السياسي والتي هي من المرتكزات الديمقراطية ومكملة لها. فالثورة الفرنسية نصت في اعلانها على حقوق الانسان والمواطن وعلى قدسية مبادئ المساوات والحرية، وان كل الاديان يجب ان يسمح لها بالعمل، وان كل انسان يجب ان يذهب الى الجنة بطريقته الخاصة، وسبقتها وثيقة المدينة التي وضعها الرسول محمد (ص) والتي تجسدت بالمساواة بين المهاجرين والانصار واليهود وضمنت التعايش السلمي والتعاون بين الناس في السلم والحرب وحفظ الامن وضمان استقلال الدولة وسيادتها، وتعد وثيقة المدينة اول دستور تعاقدي في التاريخ الذي شمل كل الملل والنحل والاديان والمذاهب والاجناس في اقامة الدولة العربية الحديثة، فهذه المنطلقات هي اقرب الى العلمانية او منها ولدت العلمانية المعتدلة.

بغداد