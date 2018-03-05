الجمال والإبداع والغيرة – فائز جواد

يقينا ان الغيرة من النجاح والتالق والابداع هو امر طبيعي ومشروع اذا ما حاولنا ان نحقق النجاح والابداع والتالق وبالتالي نكتسب ثقة وانظار واعجاب المتلقي في شتى المجالات الفنية والابداعية لنتمكن ان نصل الى النجومية والشهرة التي بلغها الفنان الذي نغار منه غيرة مشروعة وطبيعية، ولكن ان تصل حد ان نتجاوز على الفنان الناجح ونفتح على ابداعاته وانجازاته النار بلا سبب فقط انه حقق النجاح والشهرة واعجاب المتلقي بمنجز فني يسجل في تاريخ مسيرته الفنية والابداعية فهو امر مرفوض ولايليق بنا كفنانين ومثقفين ان نصل الى الاتهامات غير المشروعة بل والجارحة احيانا بحق المبدع والمتميز، ويقينا ان جمهورنا العراقي صار ومثلما يقول المثل الشعبي (مفتح باللبن) انه لاتفوته شاردة وواردة ويميز مابين الابداع والنجاح ويفرز الاعمال المتميزة والتي تستحق ان نطلق عليها اعمال راقية في شتى المجالات الدرامية منها واتشكيلية والموسيقية والامثال كثيرة التي مرت علينا وانا شخصيا عشتها لاكثر من 40 عاما قضيتها مابين اروقة الاذاعة والتلفزيون والفن التشكيلي العراقي الذي كان ومايزال وسيبقى يسجل حظورا محليا وعربيا ودوليا من خلال فنانين ابدعوا ومازالوا يقدمون الانجازات الابداعية بل ويحصدون اضافة الى محبة الجمهور، نعم نتابع ونشاهد كيف تكون احيانا الغيرة غير المشروعة تقلل من هيبة مطلقيها بل تؤكد للاسف فشل الذين يغارون بطريقة غير مشروعة من خلال اطلاق الاتهامات والشكوك وحبك الاكاذيب وصار هذا الامر مستفحلا في العراق للاسف اكثر منه في البلدان العربية التي عرفنا فنانيهم ومبدعيهم كيف يتعاملون مع بعضهم وكيف يقيمون النجاح والابداع ولو اخذنا مثلا دولة مصر وعندما يضيف برنامج فناناً مصري الجنسية ويطلب منه ان يقيم احد زملائه فانه يصل به الى قمة الهرم وان كان على خلاف شخصي وفني معه ويقوم بمدحه ويطلق عليه كل صفات النجومية الفنية متناسيا الخلاف الشخصي والفني، على عكس مانراه اليوم في بلدنا فان هناك من يحاول فبركة قصص وهمية محاولة لتشويه زميل اوفنان لاذنب له فقط لانه حقق نجاح واتى بمنجز ابداعي يسجل في مسيرته الابداعية، ونبقى للاسف متمسكين بالمثل (مطربة الحي لاتطرب)، وهنا لابد من القول لمطلقي هذه التهم او من الذين افقدتهم الغيرة اللامشروعة الصواب عليكم ان تجتهدوا وتبدعوا لتقفوا بين صفوف المبدعين في كافة المجالات وكفانا حقدا على الجمال والابداع.

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