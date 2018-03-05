لماذا الإصرار على عدم تعديل الدستور ؟ – شاكر كريم عبد

كلما قرأت بياناً لتجمع سياسي قديم او جديد يعلن فيه عن تأسيسه أو مقالة لكاتب تتضمن دعوة لموقف سياسي اوظهور مسؤول من على وسائل الاعلام نجده يتشدق بالدستور والالتزام به بعد أن أصبح عدم زجه بالبيانات والأحاديث يشكل حساسية فكرية يفقد معها أي بيان او موقف سياسي كل قيمه مالم يتضمن موقفا محددا من الدستور والثوابت الدستورية.! رغم إجماع هؤلاء على ان الدستور فيه ثغرات كبيرة وهو بحاجة الى إعادة النظر فيه وتعديله.

من المعلوم أن تعديل الدستور إجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان لأنه وان كان قانونا ساميا فهذا لايعني انه خالد وثابت لايمكن تغييره او تعديله لان التعديل إجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان بل إن المستجدات وتغيـر وتطور الظروف المحيطة بالمجتمع تقتضي تعديل الدستور من اجل تكييفه و ولائمته المستجدات.

ورغم ان المشاكل والأزمات بين السلطات الثلاث وبين أعضاء مجلس النواب وبين أبناء الشعب الواحد نتيجة الدستور كون معظم الأدوات الدستورية التي يتمتعون بها غير مجدية ولا تحقق إرادة الشعب في التغيير او حتى الإصلاح، لذا لابد من حل باتجاه تعديله بجدية وبلا مماطلة، فالدستور ليس قرانا معصوما عن الخطأ، لأنه يحتوي على كثير من العيوب التي دست فيه بقصد والتي تتطلب تعديله، بشهادة الأحزاب والكتل والشخصيات التي أشرفت على كتابته، بعد ان أصبح لايمثل طموحات الشعب وأمانيه. في ظل المشاكل والأزمات التي تعيشه البلاد اليوم.

فالمواطن الذي تظاهر وطالب بالية سياسية تلبي طموحاته وتحقق تطلعاته أصبح على ثقة تامة بأنه لم يقتنع بتوجه هذه المنظومة السياسية لتعديل الدستور لانه يلبي مصالحها الحزبية الضيقة. مما زاد الأمور أكثر تعقيدا وان الاختلاف بين الأحزاب التي ساهمت بكتابته الا دليل على ذلك.

لقد يئس الكثيرون من أبناء الشعب بالية عمل تلك الأحزاب والكتل غير المجدية والذي انعكس سلبا على حياة المواطن في مختلف مناحي الحياة نتيجة كثرة الأزمات التي لم تعد تمكين البلاد من السير بالطريق الصحيح وأمام هذه الحالة التي يبديها الجميع تصبح الحالة ماسة وضرورية اليوم لإعادة النظر في كتابته، تغيره او تعديله لرفع الألغام العالقة به.

رغم انه يحتاج إلى وقت من الفهم بعد ان تطبعت عليه هذه الأحزاب والكيانات والأشخاص في إتباع منطق الخصومة وسياسة الإقصاء حين الاختلاف وإجادة فن تحويل الاختلاف إلى اقتتال وقتل وتهميش وتحوير الحوار إلى صراع بعد ان أصبح هذا جزء من ثقافة التعاطي السياسي في البلاد للأسف الشديد.

وبما ان تشريعه كان عن طريق الاستفتاء الشعبي حسبما يزعمون فان امر تعديله او إلغائه عن طريق الاستفتاء الشعبي أيضا مادام الشعب صاحب السيادة وهو السلطة التأسيسية كفانا ظلما من دستور ملغم وان تعديله او إلغائه بالتأكيد سيكون الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح وجعله يتلاءم مع حاجة المجتمع ومعبرا عن طموحات الشعب بكل أطيافه وتوجهاته..