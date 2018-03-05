بيتزا إنتخابية بالزيتون والخضار – صباح الخالدي

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن كذا عدد من الكتل والتحالفات والتشكيلات التي من المفترض المشاركة في التنافس الانتخابي في ايار المقبل على مقاعد مجلس النواب التي هي نحو 328 مقعدا او يزيد والملاحظ في هذه الدورة ان بعض الكتل انشطرت واخرى استبدلت التسمية وثالثة دهبت من اقصى اليمين للتحالف مع اقصى اليسار وهكذا بعد ان كانت في الحكومات والبرلمانات السابقة معظمها ذات توجه طائفي ما بين تقريبا ثلاث مكونات رئيسية معروفة لكل العراقيين وهي التي كانت تتقاسم الوزرات والمناصب والمسؤوليات فيما بينها ..ويبدو ان البعض ادرك حجم الخطر الذي سيلحق بكتلته حتى من جمهوره الانتخابي لانه خذلهم بعد ان تسلم كرسي الحكم ونسي ان هؤلاء هم من اوصلوه الى المنصب ..

ولذلك ابتكرت الكتل والشخصيات اسلوبا تتصورها انه جديد ولكي يحافظ على مكانة كتلته قرر وضع سيناريو على انه يدخل مع قوى اخرى واحزابا وتجمعات ربما فيها من الوجوه المقبولة للناخب وليست الوجوه التي (احترقت وفق لعبة الورق ) بسبب الفساد ونهب المال العام والثراء الفاحش له وهو في موقع المسؤولية سواء كان برلمانيا ام رسميا ..اي يقدمون انفسهم مجددا كما هي طبق (البيتزا بكل أنواعها التي تعد من الأطباق المُفضّلة لدى الكثيرين، وهي متنوّعة المذاق والحشوات، منها نباتية، ومنها تحضّر بأنواع اللحوم و بشكل عام عبارة عن عجينة تُفرد في صينية بشكل دائري، وتُغطّى بحشوات لذيذة مختلفة، وعلى الوجه تُغطّى بطبقة من الجبنة)، ظنا من ان طريقة الترشيح (البيتزوي )!!

سوف تكسب اصواتا جديدة ..وحتى بيانات تلك التجمعات والاحزاب ومشاريعها الانتخابية هي الاخرى مجرد عبارات رنانة وكل الذين يقفون امام الفضائيات وهم يتلون البيانات بتلك البدلات الاوربية واربطة العنق الانيقة جدا والعطور الباريسية وكانهم منتخبات لكرة القدم !!

معظمهم يؤكدون انهم قرروا؟؟ الدفاع عن الفقراء من السواد الاعظم وأنهم سوف يعملون كيت وكذا مع أن غالبيتهم اذا لم يكن الجميع هم في مواقع المسؤولية مرددين مصطلحات (حب الوطن وامل الشعب والتضحية والتقـــــــدم والتحابب والتفاهم والود والخير والازدهار الوحدة والمستقبل (البمبي) والحرية والديقراطية و..و .. وكلهم (سبحان الله)!!

يقومون بزيارات مكوكية متواصلة الى مناطق لم يصلوها منذ تسلمهم المهام البرلمانية والرسمية مع ان البعض مازال السمة الطائفية بارزة ما بين السطور في تصريحاته من خلال المؤتمرات الصحفية ويعزف بين جملة واخرى نغمة التموضع الطائفي التي غدت سمة البارزة،لهذا البعض .. خاصة ان عودة الخطاب الطائفي لم يعد مقبولا من الشارع والعودة اليه سيعيد الجميع الى المربع الاول ..سنوات مرت وحكومات وبرلمانات تشكلت ومليارات سرقت مع ارتفاع نسبة الفقر واليتم والترمل في صفوف المجتمع بحيث غدا المجتمع طبقتين كما في الهند الاغنياء من( المهراجات )!!

المتنفذين ومنهم من سرق أموال النازحين ومنهم من كان مساهما في احتلال داعش لعدد من مدن الوطن مقابل الفقراء وهم الغالبية من العراقيين .. والطامة الكبرى وكما يقال شر البرية ما يضـحك ان بعض غارق حتى اذنيه !! في الطائفية وتلطخت يديه بالسحت الحرام الا انه يقف اليوم معلنا برنامجه الانتخابي الذي يصر !!اصرارا!! على انه قرر عبور الطائفية بالمشحوف !!

ومنهم من بدأ بالمغريات لشراء ذمم البعض (بدراهم معدودات) او هدايا رخيصة في السعر والمعنى بعد ان كانت بطانيات ومدافئ في الدورات السابقة هذه المرة استبدلت بكرة قدم وتجهيزات رياضية للشباب ومنهم ربما يصل الى توزيع لفة فلافل (دبل من فلان ابو العمبة) !!

وممارسات اخرى غدت مصدر تندر واستهزاء في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المقاهي الشعبية ومع ذلك هم من مزقوا النسيج الاجتماعي بمواقف الطائفية من كل المكونات ومع ذلك يتحدث عن المصالحة الوطنية مع ان العراقيين موحدون من زاخو الى الفاو ..

وكأنهم لايدركون ام يناسون ان الإخلاص للوطن هو البعد عن كل مايثير الفتن وإستشعار ما للوطن من أفضال سابقة ولاحقة عليه يعد مواطنة والحفاظ على ثرواته ومؤسساته وأجهزته ومشروعاته التى وفرتها الدولة لخدمة المواطنـــــــين وغرس حب الإنتماء الإيجابى لتربته وتوضيح معنى ذلك الحب وتربية الابــــــــناء على تقويم خــــــــيرات الوطن ومعطياته والمحافظة على مرافقه ومكتســباته التى من حق الجميع أن ينعم وأن يتمتع بها مواطنه ..

ترى لو ( الشرطية ) هذه كانت متوفرة عند البعض من الذين أنحرفوا عن جادة الصواب لمغريات مادية أو وجاهية أو سلطوية لما كانت الاوضاع هكذا لمجالات الحيـــــــاة المختلـــــــفة بهذه الصـــــور التي نشاهدها يوميا في نشرات المنابر الاعلامية وعلى الهواء مباشرة وحتى ما البحاجة الى هذه الدولة أو تلـــــك المنظمة الدوليـــــة تتدخل لمراقبة الانتــــــخابات التي من المفتـــــــرض انها ديمـــــــقراطية.. او (دك .. عيني .. دك )!!