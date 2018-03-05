المخدرات آفة المجتمع – إيناس عبد الهادي الربيعي

المخدرات افة انتشرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا واصبح سماعنا لاخبارها امراً يطرق اسماعنا يوميا لأن تلك الظاهرة شبح مخيف يؤرق بالنا بما تمثله من تهديد لمستقبل جيل ناشئ ولا سيما بعد تقرير لليونسيف ان المخدرات أصبحت تتجه لتصبح ظاهرة متزايدة بين أطفال العراق ولاسيما ان احصائية للمنظمة أظهرت أن مدمني المخدرات بين الأطفال بحدود 10بالمئة.

ماهي المخدرات ؟وما هو السبيل لتلافي شرائها؟كيف نحمي أبناءنا ومجتمعنا منها ولاسيما مؤخرا تم ارتكاب العديد من الجرائم التي كان مرتكبوها قد ادمنوا المخدرات قبل ارتكابها والتي كانت من البشاعة مما يندى لها ضمير الإنسانية.

وهل تشريعاتنا الجزائية تحتوي عقوبات تتوافق مع التطور السريع في نوع الجرائم المرتكبة والأنواع المستجدة (جرائم المخدرات) وهل الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة تتوافق مع التدفق الكبير الذي يتم عبر العديد من المنافذ الحدودية منها أو بوسائل أخرى؟.

ولاسيما بعد تقرير لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة الذي أكد أن المخدرات تدخل للعراق من مدخلين رئيسيين ليتحول العراق إلى مخزن تصدير تستخدمه عصابات المخدرات مستفيدة من ثغرات الحدود سواء البحرية أم البرية وبعد أن كان العراق محطة ترانزيت اصبح منطقة توزيع وتهريب .

ذكر البيان تفاصيل أكثر يتطلب منا الأمر أن نقوم بتعريف المخدرات وماهي المخدرات ،المخدرات هي كل مادة طبيعية او ترحيبية او مواد مدرجة في جدولين ملحقيت بقانون المخدرات العراقي رقم 68 لسنة 1965 ،اما باقي التشريعات فقد عرفتها بأنها: ( كل مادة طبيعية او مصنعة تذهب العقل البشري جزئيا أو كليا وتجعل متعاطيها غير مدرك لما يفعل او يتصرف ،كما أنها تهيئ للشخص بعض الامور غير الحقيقية)؛ ومن المعروف أن بعض الانواع تستعمل في المجالات الطبية تحت إشراف طبي والحاجة الماسة الكميات القليلة التي لا تسبب الإدمان، اما التعريف العلمي لها فهي عبارة عن : ( مواد كيميائية تتسبب في غياب الوعي لمتناولها مع تسكين الألم ).

اما من الناحية القانونية فيتم تعريفها بأنها : ( مواد تتسبب في تسمم الجهاز العصبي والإدمان وفقدان متناولها التواصل مع المحيطين به ) الأمر الذي جعل القانون يمنع زراعتها وانتاجها وحتى تداولها ولا يتم استعمالها الا بترخيص وتحت الرقابة الآنية،ومن المعروف أن العراق قد شرع قانون المخدرات منذ عام 1965بالرقم 68 واورد عدة مواد ليشملها لان تكون من ضمن المواد المخدرة وليتناول الاتجار غير المشروع والاستيراد والتصدير والمتاجرة.

اما تعاطي المخدرات فهو إساءة استعمال المواد المخدرة أو الأدوية النفسية والأنشطة والتي غالبا ما يكون تعاطيها متضمنا لمشاكل في السيطرة على الانفعالات والاندفاع نحو إثارة المشاكل .

وقد نها شرعنا الحنيف عن تعاطي ما يضر بالعقل لقوله تعالى في سورة المائدة ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر آلله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) صدق آلله العظيم .

لتكون أضرارها على المجتمع من خلال تدني مستوى أخلاق المتعاطي او المدمن ،إذ تهبط نظرته لنفسه لمستوى الحضيض مع انتشار الجرائم في المجتمع مثل السرقة إذ يحتاج المدمن إلى الجرعات مهما كلفه الثمن فقد يفرط بعرضه او يسرق في سبيل تأمين الجرعة التي يحتاج إليها؛ليكون انهيار المجتمع بانهيار اللبنة الأساسية فيه الا وهي الأسرة التي تقدم الروابط فيها فيعود جو العنف والمشاكل لينعكس فلم على المجتمع والدولة ككل من خلال انخفاض انتاجية الأفراد فيه لتفقد الدولة الكثير من الأموال اضافة لتكاليف علاج المدمن من التعــــــاطي مما يؤثر على دخلها واقتصاديا.

بعد الأشخاص ضعيفو الشخصية أو من يعانون مشاكل أسرية وإجتماعية او اضطرابات نفسية من اكثر الأشخاص إقبالا على تعاطي المخدرات.

لذلك ومن أجل الوقاية من أخطارها وعدم الانجراف تحت مخاطرها يستوجب الانتباه لسلوك الاولاد وتصرفاتهم وتوجيهها لما فيه الخير؛ولتحقيق ذلك لا بد أن يكون جو العائلة مفعما بالحيوية والحب والابتعاد عن الكلمات الفظةالتي تتسبب في مقتل شخصية الأبناء الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الاهتمام خارج المنزل وصحبتهم لرفاق السوء وضياع حياتهم مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عن طريق حملات التوعية حول مخاطر تلك الآفة التي تغزو مجتمعنا مع تفعيل الدور الرقابي على مختلف الصعد مع إيجاد آليات ردع فعالة تتلاءم مع التطور الحاصل في اساليب دخول المخدرات إلى البلد وطريقة وصولها للشارع وكيفية توزيعها وصولها لكافة الشرائح ومعالجة تلك الثغرات في عمل الجهات الأمنية التي تجعل تلك الآفة خطرا لا يستهان به .