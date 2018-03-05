خواطر – عبد المحسن عباس الوائلي

كلمة سعادة هي جميلة حتما وياليت كل مخلوقات الله تعيش السعادة بكل معانيها فالسعادة خير والدنيا فيها خير وشر لان الله تعالت قدرته عندما خلق النفس فالهمها فجورها وتقواها فالسعادة حلم الجميع من منا لايحب ان يكون سعيدا ومن من خلق الله من لايحب الراحة والهدوء ولايجد من يعكر صفوه ويفسد سعادته ويشتت افكاره لذا تراني اتحدث عن السعادة ثم انتقل لما بعدها الى افكار مؤلمة تفسد عليّ سعادتي ان وجدت وهكذا فهي سلسلة خواطر فلا تلمني ياعزيزي فهذه هي الحياة فعندما نتحدث عن السعادة اقول انها تنبع السعادة من الضمير الحي ومن علاقة الانسان بنفسه وعلاقته بالله وهي في اصلها شعور ديني وليست شعورا ماديا ولكن تتضاءل هذه السعادة عندما تزداد الامكانيات وكلما ازدادت السرعة ازدادت العجلة وكلما ازداد الترف ازدادت الشكوى هذا هو الانسان يريد اكثر بل اكثر مثل حكاية الغني الذي يزداد طمعا كلما ازداد ثراء وهذا شان المكاسب المادية كلما ازداد الافتقار اليها والى المزيد منها وبالتالي ازدادات التعاسة لان السعادة وموطنها القلب وليس الجيب ولا عبرة فيها بازدياد الامكانيات المادية وكذلك السعادة تنبع من احساس الانسان بأنه ليس وحده وان الله معه وان العناية تحوطه والالهام الخير يسعفه وانه يقوك بكل واجباته.

ضاقت بي الدنيا، وضاقت بكل من حولي، ايقنت بأنني سأموت موتا بطيئا، ولم اكن اعلم ماهو السبب. لكني اخيرا وجدته؟

انه الحياة بدونك!

لا استطيع ان افتح قلبي لاصف ما بداخله لك.. لك وحدك يمكنني ان اعبر عن همومي.. واشكو لك مأساتي ومدى خوفي..

اتدري مما اخاف؟

من ان اناديك يوما ولا اجدك! حين تبعد عني لحظة واحدة.. اشعر بالالم.. انني غريب بين اناس لايفهمون اناشيد فؤادي، ولا معاني الامي وبؤسي!

اجلس وحدي في الغرفة.. اعرف ان الوحدة قاسية.. لكنها احيانا تخلق الهدوء، وتوحي بالشاعرية والخيال، وتجعل الانسان يفكر بكل شيء ويعطي الاشياء معنى جديدا.

واحيانا تطوقني الوحدة فأحس بان الغرفة اصبحت زنزانة مظلمة، لا اسمع فيها غير اهات الحزن، ولا ارى غير السواد المظلم، فأنتفض من الاحلام التي تحوم حولي كأسراب من الجراد تهاجم الحقول.. واخرج الى الشمس التي ارسلت ظفائرها الذهبية لتعانق ارض البشر فأحس باطمئنان وامل.

اقول.. ان الحياة جميلة.. الحياة امل يتجدد مع كل صباح.. فما احلى ان يعيش المرء مدفوعا بالامل نحو تحقيق المستقبل والامل.

ان الحلم في الامل، وفي الحلم بداية لحياة جديدة على ارض الواقع.

فما اجمل الحياة التي يزينها الحب.. وما اجمل الحب الذي يزينه الاخلاص.