مانشستر سيتي يعبر موقعة تشيلسي وأرسنال يتكبّد هزيمة مربكة

فالنسيا يهدّد مركز ريال مدريد بثنائية أمام ريال بيتيس

{ مدن – وكالات

نجح فريق فالنسيا في خطف الفوز من ضيفه فريق ريال بيتيس بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اول امس الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب ميستايا وكان فالنسيا الطرف الأفضل من ناحية تهديد المرمى رغم نسبة الاستحواذ مالت لصالح ريال بيتيس خلال الدقائق التسعين.وافتتح فالنسيا التسجيل خلال المباراة عن طريق مهاجم الفريق رودريجيو بعد مرور ثلاثة وعشرين دقيقة على إنطلاقها، واستمرت النتيجة على حالها بعد ذلك حتى إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول. وتمكن …الخفافيشî من إضافة الهدف الثاني في المباراة خلال مجريات الشوط الثاني عن طريق هداف الفريق المهاجم الإيطالي سيموني زازا في الدقيقة التاسعة والسبعين. ورفع فالنسيا رصيده بعد الفوز على ريال بيتيس إلى النقطة الثالثة والخمسين محتلاً بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثالث ريال مدريد الذي يمتلك أربع وخمسين نقطة. وفي مباراة أقيمت قبل مواجهة فالنسيا وريال بيتيس حقق ريال سوسيداد الفوز على ديبورتيفو آلافيس بهدفٍ نظيف في المباراة التي أقيمت في إقليم الباسك وعلى ملعب الأنويتا.

سيتي يواصل التالق

واصل مانشستر سيتي حملته الناجحة نحو استعادة لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ ثلاثة مواسم،عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على ضيفه تشيلسي اول امس الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين للبطولة. عزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة، وأصبح بحاجة لتحقيق أربعة انتصارات فقط خلال مبارياته التسع المتبقية له في المسابقة، من أجل التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، دون النظر لنتائجه منافسيه.في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي (حامل اللقب)، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة، عند 53 نقطة، ليظل في المركز الخامس، ويبتعد خطوة أخرى عن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يتأخر بفارق خمس نقاط عن توتنهام، صاحب المركز الرابع. وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في المباراة، حيث فرض سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، في ظل استسلام غريب من جانب لاعبي تشيلسي للخسارة. وتقمص بيرناردو سيلفا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف سيتي الوحيد في الدقيقة .46

وتعرض أرسنال لخسارة جديدة أمام مضيفه برايتون 1-2 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وازداد موقف المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينغر حرجاً بعد الخسارة التي جاءت إثر سقوطين كبيرين أمام مانشستر سيتي بنتيجة واحدة (صفر-3) في نهائي مسابقة كأس الرابطة، وفي مباراة مؤجلة من الدوري.ورفعت مجدداً اللافتات المطالبة برحيل فينغر عن الفريق اللندني الذي يشرف عليه منذ 1996، وهو الذي مدّد عقده حتى 2019 رغم فشل الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1998. وفي ظل وجوده في المركز السادس بفارق 13 نقطة عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، والذي يحتله جاره توتنهام الفائز على لاعبي فينغر في المرحلة قبل الماضية (1-صفر)، انحصر طموح “المدفعجية” بمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي تشكل مفتاحه من أجل إنقاذ الموسم ومحاولة خوض دوري الأبطال الموسم المقبل في حال تتويجه بلقب المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية.

ووجد أرسنال نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الثامنة عندما حصل صاحب الأرض على ركلة ركنية وصلت إلى الهولندي ديفي بروبر الذي سبق الحارس التشيكي بيتر تشيك إليها وحوّلها برأسه، لتصل إلى لويس دانك الذي تابعها مباشرة في الشباك. وتلقى أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 26 عندما خسر لاعبوه الكرة في منطقتهم، فوصلت إلى الألماني باسكال غروس الذي لعبها عرضية إلى غلين موراي، فأودعها الأخير برأسه في الشباك.وعاد أرسنال إلى أجواء المباراة بفضل الوافد الجديد الغابوني أوباميانغ الذي قلّص الفارق قبيل انتهاء الشوط الأول بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من السويسري غرانيت تشاكا (43)، مسجلاً هدفه الثاني بقميص “المدفعجية” الذين انضم إليهم في كانون الثاني قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.