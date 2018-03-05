القيثارة تواصل نزف النقاط وتعادل ثمين للصناعات

الديوانية تواجه الجنوب في عفك والبحري يقابل زاخو بإفتتاح الجولة 18 – الناصرية – باسم الركابي

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثامنة عشرة لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراتين، الأولى الديوانية صاحب الارض السابع عشر مع نفط الجنوب السابع ويحاول الفريق الاحمر تحقيق الفوز الثاني تواليا والثالث على اهل البصرة بعدما تغلب على الميناء بثلاثة أهداف لواحد وقلب تأخره على البحري الأسبوع الماضي ليخرج بفوز مهم ساعده التقدم موقعين مرة واحدة قبل ان يرفع من معنويات اللاعبين الذين يعلمون صعوبة هذه المباراة التي تتطلب اللعب بتركيز إمام طموحات تحقيق الفوز التي حضر لها مدرب نفط الجنوب عادل ناصر لدعم موقع الفريق الحالي بعد سلسلة نتائج منحته التقدم والسعي لتعزيزه بعد تطور الاداء والنتيجة الايجابية ستبقي كلاهما في موقعيهما.

البحري وزاخو

ويلتقي الجريحان البحري المتراجع للمركز الثامن عشر بعد خسارته الأخيرة والعمل ما بوسع اللاعبين في العودة لعزف نغمة الفوز في ظل ظروف اللعب والوضع الصعب الذي يعيشه زاخو الأخر الذي تدنت نتائجه بشكل مخيف وسيكون امام مباراة صعبة امام بحث أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز في مهمة تحضى باهتمام جهاز البحري الفني الذي قد يرى نهاية لمهمته اذا ما تأتي النتيجة المطلوبة في الوقت الذي يريد الضيوف وضع حد للنتائج المخيبة وإنقاذ الموسم بالبقاء الذي يحتاج الى عمل كبير من اللاعبين في تحمل المسؤولية في تحقيق اهداف البقاء. وتجري يوم غد الاربعاء مباراتين عندما يخرج المتصدر الزوراء الى العمارة في مهمة محفوفة بالمخاطر في اخر خروج له لملاعب المحافظات بعد سلسلة نتائج ايجابية لكن مدرب الزوراء اوديشيو يدرك مخاطر السفر الى العمارة ومواجهة فريقها نفط ميسان المتوازن المستفيد من نتائج الارض وجمع النقاط والوقوف في الموقع العاشر

ويلعب الكهرباء الخامس وفريق الحسين الأخير ويحاول بكل جهوده الخروج من ورطة الهبوط التي بدأت تتوارى إمامه في مهمة صعبة يتطلع الكهرباء العودة للنتائج المطلوبة، في الوقت الذي تقام بعد غد الخميس ثلاث مباريات وفيها يضيف النفط الميناء والأمانة مع النجف والطلاب مع السماوة فيما يلعب الجمعة الحدود والكهرباء وتختتم الجولة في قمتها بلقاء الجوية والشرطة.

تعادل الشرطة

المستفيد الأول من تعادل الشرطة والصناعات بهدفين التي جرت اول أمس باختتام مباريات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري كان الجوية بعد تقلص الفارق بينهما الى خمس نقاط وربما الى اثنان عندما يلتقيان الجمعة المقبلة، والتعادل هو الثالث تواليا والسادس في الدوري للشرطة الذي تقدم عن طريق علاء مهاوي 30 ومهند علي 74 رافعا رصيده الى 39 متاثرا بنتائجه الأخيرة التي أفقدته فرصة العودة للصدارة قبل الشعور الشديد والقوي بملاحقة الغريم والبطل الجوية الذي أنعش أماله في الجولات الست الأخيرة ويمر بأفضل أيامه وكشف عن قوته والتقدم من جولة لأخرى مستفيد من تأخر الشرطة في المحطات الثلاث الأخيرة ما رفع من إطماعه في إزاحة الشرطة من موقعه الحالي والنظر للإمام في الدفاع عن اللقب.

وشهدت الجولات الأخيرة تطورات كبيرة على مستوى الأداء الذي تراجع عند كتيبة الشرطة رغم موجود العناوين التي تلعب للمنتخب الوطني وتمثل الفريق من فترة لكنها لم تتواصل مع تقديم المستويات الثابتة بعد العودة من العمارة بتعادل بطعم الخسارة واخر من النفط والنتيجة المخيبة الثالثة التي زادت الطين بله ليس في الجانب الفني ونزف النقاط بل بالعلاقة مع الأنصار والخروج من الباب الضيق الرافضين للتعادل مع الصناعات لانه فتح الباب أوسع للجوية للتقدم بثقة قبل نهاية المرحلة الأولى بجولتين قد تغير من مركز الشرطة ويفقد الموقع إمام طموحات الجوية في تحقيق الفوز قبل ان يواجه الشرطة الكهرباء في اخر مبارياته في النصف الأول من المسابقة، كما استفاد كربلاء من تقدمه على زاخو ليهرب من أسوء المواقع والتطلع الى الابتعاد اكثر عندما يخرج لمواجهة الحدود.

نقطة ثمينة

من جانبه خرج الصناعات بنقطة ثمينة هي السابعة للفريق بعد اكبر نتيجتين في الجولتين الأخيرتين بعدما نجح علي رشيد في إيقاف تقدم الشرطة 50 قبل ان يلزمه تقي فلاح على التعادل 78 كما نجح في تسجيل تسعة أهداف قبل ان يفرض التعادل على الوصيف ويقهر جمهوره ويرفع رصيده الى 17 نقطة في الموقع الخامس عشر قبل ان يعكس نفسه منافسا قويا في أهم ايام المرحلة الأولى وحقق التحول الواضح في مسار المشاركة ويقدم الأداء الهجومي حيث الأفضل بين عموم الفرق في الجولات الثلاث الأخيرة ويستمر في الواجهة بعد تعادله مع الشرطة في نتيجة غير متوقعة من اشد المتفائلين بالفريق الذي يقدم الأداء والنتائج عبر مجموعة لاعبين رجحت كفة الفريق المثابر والمجتهد في المنافسات الحقيقية عبر الدور الذي يقوم به المدرب عماد عودة في تحقيق التطور والانتقال من مواقع المؤخرة بعد سبع جولات من دون خسارة محققا الفوز ثلاث مرات على البحري والحدود والحسين والتعادل مع كربلاء والديوانية وزاخو والشرطة.

الفرق السبعة

وكانت منافسات الجولة المذكورة شهدت بقاء الفرق السبعة الأولى في مواقعها حيث الزوراء الذي رفع رصيده الى 43 بعد الفوز الأمانة بهدف ويوسع الفارق مع الشرطة الى أربع نقاط قبل ان يخرج الاسبوع الحالي الى العمارة لمقابلة نفط ميسان في مهمة لاتخلوا من الخطورة في الوقت الذي تراجع الأمانة موقعا، كما استمر الشرطة في الوصافة 39 رغم تعادله مع الصناعات قبل ان ينزف ستة نقاط من ثلاث تعادلات تواليا يخشى ان تترك تاثيراتها على موقعه في الوقت الذي عزز الجوية من موقعه الثالث اثر فوزه على فريق الحسين بهدفين ليرفع رصيده 34 وسيكون امام مباراة المرحلة الاولى عند مواجهة الشرطة في صدام كروي منتظر جريا على العادة في مواجهاتهما على مر الزمن.

الموقع الرابع

وواصل النفط الحفاظ على موقعه الرابع اثر فوزه المتوقع على الوسط بهدفين لواحد في ظهور ناجح عبر جهود عناصر الفريق الواعدة وارتفاع مستوى اللعب والنتائج والاهتمام بالمباريات التي يخطط لها المدرب حسن احمد الذي عليه ان يتجنب التصريحات والانتقادات غير المسوغة لانه واللاعبين تحت أنظار وسائل الإعلام والمراقبين

ورغم من الحدود واصل الكهرباء تواجده في المركز الخامس 27 بعدما شهد تراجعا في الفترة الأخيرة على عكس البداية التي تخلى عنها فيما تقدم الحدود موقعا الثالث عشر 20 ونتيجة مهمة لنفط الجنوب بتعادله مع الطلاب بهدفين ليستمر في المركز السابع 24 متواصل في المنافسة بجهود عناصره التي تلعب بتركيز وتسعى دعم المكان الحالي لنهاية المرحلة القائمة في الوقت الذي استفاد الطلاب من النقطة في التقدم موقعين 23 ولو نجح في تحقيق الفوز لجلس في المكان السادس وسيستقبل السماوة الأسبوع الحالي.

تأثر العمارة والبصرة

وتأثر نفط ميسان 22 الذي أرجات مباراته مع الميناء ببقية النتائج ليتراجع مركزا والحال للميناء البصري الذي ترك مواقعه للحدود الذي تقدم الى الموقع الثالث عشر بعد الفوز المهم على الكهرباء بعد خسارتي الصناعات والجوية. ويمر نفط الوسط في أسوء أيامه والموسم الرابع مختلفا عن المشاركات الثلاث بعد تلقي الخسارة السابعة من النفط ليبقى في المركز الحادي عشر 20 في ثلاث خسارات في وقت المدرب عماد محمد مطالب بتحسين الموقف والأداء والمستوى إمام اخر مباراتين في المرحلة الأولى وواصل البحري نزف النقاط عندما خسر من الديوانية ليتراجع للموقع الثامن عشر واقترب من موقعي الهبوط اللذين استقبلا زاخو وفريق الحسين حيث الأول الذي مكن كربلاء من الهروب من قاع الترتيب ويتركه لفريق الحسين الذي كان قد تعرض للخسارة التاسعة من الجوية.