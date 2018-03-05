أفكار ساخنة

الإنتخابات البرلمانية والبرنامج الرياضي – منعم جابر

بدات منذ ايام الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وبدات الائتلافات تطرح نفسها وبرامجها حاملة للجماهير ولابناء الشعب العراقي امالا وتطلعات وبرامج انتخابية تشمل كل قطاعات المجتمع وتسعى للوعد بتنفيذ مطاليبه واماله وامانيه ببناء الدولة الديموقراطية الملبية لاماني وامال ابنائها بخدمات كبيرة وصحة وفيرة ومدارس ميسرة وكليات متوفرة ومشاريع للاسكان وعمل وامان ! ولعل هذه المشاريع التي اعدتها العقول النيرة والافكار الخيرة ستكون فاتحة خير وبركة لابناء شعبنا الذين عانوا الامرين منذ عقود طويلة وعاشوا الحزن والحروب الظالمة والسلطات الغاشمة لكن الذي لاحظناه نحن اهل الرياضة وحركة الشباب هو وجود اهتمام استثنائي بقطاعهم واهتمام جدي بالرياضة وشبيبتها مع ترشح اعداد كثيرة من نجوم الرياضة وابطالها ضمن قوائم المرشحين للفوز بعضوية البرلمان . هذه الخطوة موفقة وجديرة بالاهتمام لانها ستضع اهل الشأن الرياضي في مجالهم الاختصاصي وعملهم الرياضي لخدمة قطاعهم الحيوي والاساسي والذي يحظى باهتمام ورعاية الدولة خاصة وان عراقنا الجديد اعلن مبكرا اهتمامه بالرياضة وعدها مجالا واسعا يعنى بقطاع الشباب واهل الرياضة من خلال اقراره المادة الدستورية رقم 36 من الدستور العراقي الجديد باعتبار ان ممارسة الرياضة حق لكل ابناء الوطن وعلى الحكومة توفير مستلزمات ممارستها ومن اجل ان يفعل هذا النص الدستوري ويتحول الى واقع معاش فلابد للزملاء الاعزاء ممن رشحوا انفسهم لعضوية البرلمان القادم ان يقدموا انفسهم امام الشعب والجماهير الرياضية بحلة واضحة جديدة يعكس من خلالها استعدادهم لخدمة الشعب والوطن والعمل من اجل اصلاح الواقع الرياضي وقوننة مؤسساته وتجاوز نواقصه وعبور عيوبه . وهذا لايتم من خلال الاماني والامال بل بالعمل الجدي والاجتهاد ومن خلال برنامج عمل واضح ومكتوب لكل مرشح يقدمه للناس والوسط الرياضي لان الشعب يريد عملا واضحا وسياسة مخططة ومرسومة لامكان فيها للمصادفة والاجتهاد بل وفق مسعى وطني وجهد جماعي يساهم به كل الاخيار . خاصة وان رياضتنا اليوم تعاني الاهمال والتقصير وغياب المصلحة العامة وسيادة المصالح الذاتية والمجاملات بينما المطلوب جهوداً جبارة ومساعي خيرة ودوافع وطنية يتم من خلالها تجاوز الماضي البغيض وبناء المستقبل الرياضي المشرق الذي يضعنا بمصاف الدول المتحضرة . املنا كبير بان يكون مرشحو الرياضة للبرلمان القادم قادمين بقوة ولمصلحة وطنية ..