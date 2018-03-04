إقرارالموازنة يفاقم الشرخ بين بغداد وكردستان وبارزاني:نحتاج موقفاً كردياً موحداً

اعتقال مدير وكالة أنباء داعش جنوبي الموصل

بغداد‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان

أبدى‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬أمس،‭ ‬أسفه‭ ‬لإقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬بدون‭ ‬الأخذ‭ ‬بنظر‭ ‬الاعتبار‭ ‬مطالب‭ ‬الكرد‭.‬

وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬أسس‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬ووجوب‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬لكن‭ ‬اعتماد‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭ ‬يضر‭ ‬بالمواطنين‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الكردية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬بغداد‭ ‬نسبة‭ ‬حصة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لعام‭ ‬2018‭.‬

وقال‭ ‬بارزاني،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للإقليم،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬باسم‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬خرق‭ ‬واضح‭ ‬لمبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬والتوافق‭ ‬والتوازن‭ ‬ومبادئ‭ ‬الدستور‭ ‬واضطهاد‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬ضد‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬الخطوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحقائق‭ ‬للداخل‭ ‬والخارج‭.. ‬وآن‭ ‬الأوان‭ ‬أن‭ ‬تجتمع‭ ‬الأطراف‭ ‬الكردستانية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مشترك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬‭ ‬العراقي‭. ‬ويعاني‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬من‭ ‬انقسام‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬موقفي‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومقره‭ ‬السليمانية‭ ‬ازاء‭ ‬ملفات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحصة‭ ‬المحددة‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ضمن‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬تؤمن‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بغداد،‭ ‬لكن‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬يظهر‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬بغداد‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتراث‭ ‬بمصالح‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬وافق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬اقتراحنا‭ ‬بإرسال‭ ‬سلفة‭ ‬مالية‭ ‬لدفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬كردستان‭ ‬لحين‭ ‬إكمال‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬عملي‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مواطني‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬كانوا‭ ‬يثقون‭ ‬بوعود‭ ‬العبادي‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وقمنا‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬شيئاً‭ ‬لم‭ ‬يتجسد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بارزاني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إهمال‭ ‬حقوق‭ ‬الكرد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬الدستور‭ ‬هو‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬لضمان‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬وتحديد‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬لمستقبل‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬اعتماد‭ ‬مبدأ‭ ‬القوي‭ ‬والضعيف‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ملف‭ ‬اخر‭ ‬،اعتقلت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية،‭ ‬الأحد،‭ ‬مسؤول‭ ‬وكالة‭ ‬“أعماق”،‭ ‬الذراع‭ ‬الإعلامية‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬مساعديه‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬حسب‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭.‬

وقال‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬استخبارات‭ ‬الجيش،‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬المعاضيدي،‭ ‬للأناضول،‭ ‬إن‭ ‬“قوة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬اعتقلت،‭ ‬اليوم،‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وكالة‭ (‬أعماق‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬ويدعى‭ ‬عثمان‭ ‬خالد‭ ‬الأمين”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“الأمين‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬قرية‭ (‬اللك‭) ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي”،‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭.‬