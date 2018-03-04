إقرارالموازنة يفاقم الشرخ بين بغداد وكردستان وبارزاني:نحتاج موقفاً كردياً موحداً

اعتقال مدير وكالة أنباء داعش جنوبي الموصل
بغداد – أربيل – الزمان
أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمس، أسفه لإقرار الموازنة العامة بدون الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الكرد.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل امس إن «العراق أسس منذ البداية على مبدأ الشراكة ووجوب حماية حقوق جميع المكونات لكن اعتماد الأغلبية في إصدار القرارات يضر بالمواطنين». فيما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القوى السياسية الكردية إلى اتخاذ موقف موحد ردا على خفض بغداد نسبة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018.
وقال بارزاني، الرئيس السابق للإقليم، في بيان الاحد، إن «ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور واضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان».
وأضاف «آمل أن تظهر الخطوة الأخيرة الكثير من الحقائق للداخل والخارج.. وآن الأوان أن تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك ردا على خطوة مجلس النواب» العراقي. ويعاني الاقليم الكردي من انقسام واضح بين موقفي الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني ومقره السليمانية ازاء ملفات عدة مع بغداد
وتابع رئيس حكومة اقليم كردستان أن «الحصة المحددة لإقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية ضئيلة جدا ولا تؤمن رواتب موظفي كردستان»، مضيفا «نحن ملتزمون بالشراكة مع بغداد، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بهذه الشراكة وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان».
وأشار إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق من حيث المبدأ على اقتراحنا بإرسال سلفة مالية لدفع رواتب موظفي كردستان لحين إكمال عملية التدقيق، لكن هذا لم يتحول إلى اتفاق عملي بعد».
وأضاف أن «مواطني إقليم كردستان كانوا يثقون بوعود العبادي قبل فترة وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئاً لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن».
وتابع بارزاني أن «إهمال حقوق الكرد يؤدي الى عدم استقرار العراق»، مشيراً إلى ان «الاحتكام إلى الدستور هو الخطوة الأولى لضمان ترسيخ الأمن في البلاد».
وأكد أنه ينبغي حل المشاكل على طاولة الحوار وتحديد رؤية واضحة لمستقبل العراق لا اعتماد مبدأ القوي والضعيف».
وفي ملف اخر ،اعتقلت القوات العراقية، الأحد، مسؤول وكالة “أعماق”، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، وعددا من مساعديه في ضواحي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، حسب مصدر عسكري.
وقال الرائد في استخبارات الجيش، عبد العزيز عز الدين المعاضيدي، للأناضول، إن “قوة من الجيش العراقي اعتقلت، اليوم، المسؤول الأول عن إدارة وكالة (أعماق) في مدينة الموصل، ويدعى عثمان خالد الأمين”.
وأضاف أن “الأمين اعتقل في قرية (اللك) على مشارف مدينة الموصل من جهة الجنوب الشرقي”، دون تفاصيل إضافية.