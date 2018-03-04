ولي العهد السعودي في القاهرة .. ملفات قطر وفلسطين ومشروع نيوم والختام في الأوبرا

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ : ‬وصل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭ ‬وصعوده‭ ‬المفاجئ‭ ‬الى‭ ‬السلطة،‭ ‬بحسب‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬عند‭ ‬سلم‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬حطت‭ ‬على‭ ‬مدرج‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬المقابل‭ ‬لقاعة‭ ‬كبار‭ ‬الزوار‭. ‬وقال‭ ‬بدر‭ ‬العساكر‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الخاص‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬تستقبل‭ ‬وترافق‭ ‬طائرة‭ ‬سيدي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لدى‭ ‬دخوله‭ ‬الأجواء‭ ‬المصرية‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين،‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬المقررة‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬وزيارته‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬الى‭ ‬22‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬سعودي‭ ‬ان‭ ‬اختيار‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬لمصر‭ ‬محطة‭ ‬لاول‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭ ‬‮«‬تجدد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‮»‬‭. ‬وستشمل‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الموضع‭ ‬الايراني،‭ ‬والنزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تنصدر‭ ‬جدول‭ ‬مباحثات‭ ‬السيسى‭ ‬وبن‭ ‬سلمان‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ضغوط‭ ‬امريكية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وقرب‭ ‬اعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬خطته‭ ‬المسماه‭ ‬بصفقة‭ ‬القرن‭ ‬ومايمكن‭ ‬ان‭ ‬تتمخض‭ ‬عنه‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬امريكية‭ ‬تتضمن‭ ‬المباحثات‭ ‬ايضا‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وكذلك‭ ‬ملفات‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وعن‭ ‬القضايا‭ ‬الداخلية‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬سعودية‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬وولى‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬سيوقعان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مشروع‭ ‬نيوم‭ ‬الضخم‭ ‬الذى‭ ‬اعلن‭ ‬عنه‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬فى‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضى‭ ‬ويربط‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬والاردن‭ ‬ويركز‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬قطاعات‭ ‬استثمارية‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الطاقه‭ ‬والمياه‭ ‬ومستقبل‭ ‬اغذاء‭ ‬والعلوم‭ ‬التقنية‭ ‬والرقمية‭ ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مع‭ ‬السيسي‭ ‬الاثنين‭ ‬عرضا‭ ‬خاصا‭ ‬بالاوبرا‭ ‬وكذلك‭ ‬تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الى‭ ‬مصر،‭ ‬الحليف‭ ‬الاقليمي‭ ‬المهم،‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬اذار‭/‬مارس،‭.‬‭ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

والتي‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭. ‬ومنذ‭ ‬اطاح‭ ‬الجيش‭ ‬بالرئيس‭ ‬الاسلامي‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬ضده،‭ ‬ساعدت‭ ‬السعودية‭ ‬مصر‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬وودائع‭ ‬وشحنات‭ ‬وقود‭ ‬لدعم‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬ضد‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬2013‭ .‬

‭ ‬وارسلت‭ ‬مصر‭ ‬بعض‭ ‬سفنها‭ ‬الحربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬لقتال‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬تدعمهم‭ ‬ايران،‭ ‬وهو‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انه‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬انسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تقاطع‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬علاقاتها‭ ‬المفترضة‭ ‬مع‭ ‬متطرفين‭ ‬اسلاميين‭ ‬وكذلك‭ ‬مع‭ ‬ايران،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الدوحة‭.‬

وعشية‭ ‬زيارة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬للقاهرة،‭ ‬الغت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬كل‭ ‬الاحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬السعودية‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬ما‭ ‬يزيل‭ ‬كل‭ ‬العقبات‭ ‬القانونية‭ ‬امام‭ ‬تسليمهما‭ ‬للمملكة‭.‬