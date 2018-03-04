ولي العهد السعودي في القاهرة .. ملفات قطر وفلسطين ومشروع نيوم والختام في الأوبرا

القاهرة- مصطفى عمارة : وصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى القاهرة الاحد في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد وصعوده المفاجئ الى السلطة، بحسب التلفزيون الرسمي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبال ولي العهد السعودي عند سلم الطائرة التي حطت على مدرج مطار القاهرة المقابل لقاعة كبار الزوار. وقال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد على تويتر «طائرات حربية تستقبل وترافق طائرة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله الأجواء المصرية». وتأتي زيارة محمد بن سلمان الى القاهرة والتي تستمر يومين، قبل رحلته المقررة الى بريطانيا الاربعاء لاجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته الى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 الى 22 آذار/مارس. وذكر مصدر حكومي سعودي ان اختيار الامير محمد لمصر محطة لاول جولة له منذ توليه ولاية العهد «تجدد التأكيد على التعاون السعودي المصري على اعلى المستويات». وستشمل المحادثات بين الجانبين الموضع الايراني، والنزاع في اليمن، ومكافحة الارهاب والتعاون في مجال الطاقة، بحسب المصدر نفسه.واكد مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات لمراسل (الزمان) ان العلاقات مع قطر والقضية الفلسطينية تنصدر جدول مباحثات السيسى وبن سلمان خاصة فى ظل ضغوط امريكية لتحقيق مصالحة مع قطر وقرب اعلان الرئيس ترامب عن خطته المسماه بصفقة القرن ومايمكن ان تتمخض عنه تلك الخطة من ضغوط امريكية تتضمن المباحثات ايضا تنسيق الجهود فيما يتعلق بمكافحة الارهاب وكذلك ملفات سوريا واليمن وعن القضايا الداخلية اكدت مصادر سعودية ان السيسى وولى العهد السعودي سيوقعان عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية وعلى راسها مشروع نيوم الضخم الذى اعلن عنه بن سلمان فى اكتوبر الماضى ويربط بين مصر والسعودية والاردن ويركز على 9 قطاعات استثمارية فى مجال الطاقه والمياه ومستقبل اغذاء والعلوم التقنية والرقمية كما يشهد محمد بن سلمان مع السيسي الاثنين عرضا خاصا بالاوبرا وكذلك تأتي زيارة بن سلمان الى مصر، الحليف الاقليمي المهم، قبل الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجري في اواخر اذار/مارس،. بقية الخبر على موقع (الزمان)
والتي يتوقع ان يفوز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية. ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، ساعدت السعودية مصر بمليارات الدولارات عبارة عن منح وودائع وشحنات وقود لدعم النظام الحالي ضد جماعة الاخوان المسلمين، التي اعلنتها الحكومة المصرية «ارهابية» نهاية 2013 .
وارسلت مصر بعض سفنها الحربية من خلال مشاركتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن في اذار/مارس 2015 لقتال الحوثيين الذين تدعمهم ايران، وهو النزاع الذي تقول الامم المتحدة انه ادى الى أسوأ أزمة انسانية في العالم.
كما ان السعودية ومصر جزء من الدول التي تقاطع قطر منذ حزيران/يونيو الماضي بسبب علاقاتها المفترضة مع متطرفين اسلاميين وكذلك مع ايران، وهو ما تنفيه الدوحة.
وعشية زيارة بن سلمان للقاهرة، الغت المحكمة الدستورية في مصر كل الاحكام المتعلقة بالاتفاقية المثيرة للجدل التي منحت السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر ما يزيل كل العقبات القانونية امام تسليمهما للمملكة.