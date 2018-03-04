لودريان يتحادث في طهران حول الصواريخ البالستية

ايران تطالب فرنسا بتحمل مسؤولية ما يحصل في اليمن جراء بيع السلاح للسعودية

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الوزير‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬سيجري‭ ‬‮«‬حوارا‭ ‬صريحا‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬البالستي‭ ‬الايراني،‭ ‬وحول‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

و‭ ‬ابلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬تعتبر‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تبيع‭ ‬السلاح‭ ‬للسعودية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تتحمل‭ ‬المسؤولية‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تشتري‭ ‬سلاحا‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬ماكرون‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬ايراني‭ ‬رسمي‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬ارنا‭ ‬للانباء‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نشاهد‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وعليه‭ ‬ينبغي‭ ‬علي‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬السعودية‭ ‬والتحالف‭ ‬العربي‭ ‬بالسلاح‭ ‬ان‭ ‬تتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬روحاني‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تستمر‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭.‬

وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التشاور‭ ‬الهاتفي،‭ ‬حض‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬نظيره‭ (‬الايراني‭) ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬الضرورية‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للهجمات‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬والسماح‭ ‬بايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬واجلاء‭ ‬الحالات‭ ‬الطبية‭ ‬الحرجة‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬الرئيسان‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬توافقهما‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬عملاني‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬مع‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬دمشق‭ ‬والدول‭ ‬الرئيسية‭ ‬المعنية‭ ‬بسوريا،‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وايصال‭ ‬المساعدة‭ ‬الضرورية‭ ‬الى‭ ‬المدنيين‭ ‬وجعل‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬فعليا‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬ايران‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬النظام،‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬القرار‭ ‬2401‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭. ‬واوضح‭ ‬الاليزيه‭ ‬ان‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬سيعرض‭ ‬مجددا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الايراني‭ ‬التقدم‭ ‬الملموس‭ ‬لهذه‭ ‬المباحثات‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لايران‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬البلدان‭ ‬الاوروبية‭ ‬الثلاثة‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ (‬فرنسا‭ ‬والمانيا‭ ‬وبريطانيا‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬منذ‭ ‬انذار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭. ‬وأمهل‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الاوروبيين‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬لمعالجة‭ ‬‮«‬الثغرات‭ ‬الرهيبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يمنع‭ ‬ايران‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬الذري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬قيود‭ ‬اضافية،‭ ‬فان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستنسحب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتعيد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬ايران‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬انييس‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬مول‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬اطار‭ ‬روحية‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬تنوي‭ ‬فرنسا‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬صريح‭ ‬ومتشدد‭ ‬مع‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬المتحدثة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬لودريان‭ ‬سيذكر‭ ‬ب»تمسك‮»‬‭ ‬فرنسا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يؤمن‭ ‬ضمانات‭ ‬صلبة‭ ‬بوجه‭ ‬اي‭ ‬احتمال‭ ‬لاستخدام‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬لاهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬المتحدثة‭ ‬‮«‬في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‭ ‬كما‭ ‬لايران‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬‭.‬

وتتخوف‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬بالاتفاق‭ ‬الى‭ ‬دخول‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬نووي،‭ ‬والى‭ ‬دفع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الى‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭.‬

‭- ‬صواريخ‭ ‬مداها‭ ‬2000‭ ‬كلم‭-‬

ويلتقي‭ ‬لودريان‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لطهران‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬راهن‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لاعادة‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ولانفتاح‭ ‬اقتصادها‭.‬

وبعد‭ ‬نظيره‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬يلتقي‭ ‬لودريان‭ ‬ايضا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للامن‭ ‬القومي‭ ‬الأميرال‭ ‬علي‭ ‬شمخاني،‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭.‬

وسيطرح‭ ‬لودريان‭ ‬مواضيع‭ ‬حساسة‭ ‬امام‭ ‬محاوريه‭ ‬مثل‭ ‬الترسانة‭ ‬البالستية‭ ‬الايرانية‭ ‬والدور‭ ‬الايراني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الذي‭ ‬تعتبر‭ ‬باريس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬توسعي‮»‬‭.‬

وتريد‭ ‬باريس،‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬وبرلين،‭ ‬اقناع‭ ‬ايران‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭.‬

وقال‭ ‬لودريان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الطموحات‭ ‬مقلقة‭ ‬جدا‭ ‬ومخالفة‭ ‬للقرار‭ ‬2231‮»‬‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬ايران‭ ‬اجراءات‭ ‬واضحة‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬فستكون‭ ‬دائما،‭ ‬وعن‭ ‬حق،‭ ‬متهمة‭ ‬بالسعي‭ ‬لتطوير‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬طورت‭ ‬ايران‭ ‬صواريخ‭ ‬مداها‭ ‬2000‭ ‬كلم‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬اسرائيل‭ ‬وكل‭ ‬القواعد‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬تؤكد‭ ‬انها‭ ‬محض‭ ‬دفاعية‭ ‬وتقليدية‭.‬

وتفيد‭ ‬اوساط‭ ‬الوزير‭ ‬لودريان‭ ‬ان‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬تشعر‭ ‬ايضا‭ ‬بقلق‭ ‬خاص‭ ‬ازاء‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والقدرات‭ ‬البالستية‭ ‬الى‭ ‬أفرقاء‭ ‬اقليميين‮»‬‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الى‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬علي‭ ‬اكبر‭ ‬ولايتي‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬زيارة‭ ‬لودريان‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتنا،‭ ‬فمن‭ ‬الافضل‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬سلبية‮»‬‭.‬