الجيش السوري يتقدم نحو دوما وماكرون يطلب من روحاني الضغط لوقف الهجمات

دمشق- لندن – باريس – الزمان
بات الجيش السوري يسيطر على أكثر من 25 في المئة من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق بعد تقدمه على جبهات عدة الاحد في مواجهة الفصائل المعارضة ويقترب الجيش من دوما بمافة ثلاثة كيلومترات ويكفل هذا التقدم حماية العاصمة من هجمات الهاون والكاتيوشا بحسب ضابط في الجيش .، في حين أعلنت الأمم المتحدة نيتها إرسال مساعدات الأثنين إلى هذه المنطقة التي تشهد أزمة إنسانية حادة.وزاد التصعيد الأخير من معاناة نحو 400 ألف مدني في المنطقة، حيث تواجه الكوادر الطبية أيضاً نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية مع توافد الجرحى يومياً إلى المستشفيات.
ومنذ 18 شباط/فبراير الماضي، بدأت قوات النظام حملة قصف عنيف للغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 650 مدنياً وإصابة 3600 آخرين بجروح.واعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الاحد ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي والرئيس الاميركي دونالد ترامب حملا النظام السوري وروسيا «كامل المسؤولية عن المعاناة الانسانية الرهيبة» التي تشهدها الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وتشاورت ماي وترامب هاتفيا الاحد. وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان انهما «بحثا (الازمة في) سوريا والوضع الانساني المرعب في الغوطة الشرقية. وتوافقا على اعتبار ذلك كارثة انسانية وعلى ان النظام السوري وروسيا، بوصفها الداعم الرئيسي للنظام، يتحملان كامل المسؤولية عن المعاناة الانسانية الرهيبة».
وأوضح عبد الرحمن مدير المرصد السوري أن «القصف الجوي يتركز على مناطق تسعى قوات النظام للتقدم فيها مثل بلدتي بيت سوى ومسرابا».
ووثق المرصد الأحد مقتل ستة مدنيين جراء القصف على مناطق عدة بينها مسرابا وبيت سوى ودوما.
وامام هذه التطورات الميدانية المتسارعة، طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد خلال اتصال هاتفي بنظيره الايراني حسن روحاني «ممارسة الضغوط الضرورية» على دمشق لوقف الهجمات على الغوطة الشرقية.
وحملت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي دمشق وموسكو مسؤولية «المعاناة» في الغوطة. وتزامنا مع الحملة الجوية، بدأ الجيش السوري الذي تلقى تعزيزات عسكرية هجوماً برياً ازدادت وتيرته تدريجياً، وتركز على الجبهة الشرقية.
وباتت قوات النظام الأحد، بحسب المرصد، تسيطر «على أكثر من 25 في المئة» من الغوطة الشرقية المحاصرة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن «قوات النظام تتقدم من الجهة الشرقية ووصلت إلى وسط الغوطة، وهي تبعد حالياً حوالى ثلاثة كيلومترات عن دوما» ابرز مدن هذه المنطقة المحاصرة، وباتت على اطراف بلدة بيت سوى. ويعود هذا التقدم، وفق قوله، إلى «كون العمليات العسكرية تجري بشكل أساسي في مناطق زراعية، فضلاً عن التمهيد الجوي العنيف».
وفي أول تعليق رسمي، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن «وحدات الجيش تقدمت على أكثر من اتجاه». وأوضح أنه خلال اليومين الماضيين، قام الجيش السوري «بتوجيه ضربات بالنار والقوات على مقرات ومناطق» الفصائل وسيطر على بلدات وقرى بينها أوتايا والنشابية وحزرما.
وتبلغ المساحة التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في الغوطة حوالى مئة كيلومتر مربع وتشكل نحو ثلث المساحة الكلية للغوطة.
وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، حمزة بيرقدار أنه أمام «سياسة الأرض المحروقة» التي اتبعتها قوات النظام في الجبهة الشرقية «اضطر المجاهدون الى التراجع». وتوعد في الوقت ذاته باستعادة كافة المنطقة «بعد «إعادة الصفوف وترتيبها وتحسين المواقع».
وتسبب حصار الغوطة الشرقية بنقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وكان السكان يعتمدون على مساعدات دولية تصلهم بشكل متقطع وعلى زراعات محلية أو يأتون بالمواد الغذائية عبر التهريب.
وبعد طول انتظار، أعلنت الأمم المتحدة الاحد أنها تنوي إرسال قافلة مساعدات الإثنين إلى الغوطة الشرقية مؤلفة من «46 شاحنة تقل حاجات طبية وغذائية، فضلاً عن طعام لـ27500 شخص ممن هم بحاجة اليه».
وحصلت الأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على موافقة لإدخال مساعدات لـ70 ألف شخص، وتلقت ضمانات «لإرسال ما تبقى من إمدادات في الثامن من أذار/مارس».
وكانت الأمم المتحدة كررت خلال الفترة الماضية دعوتها لإيصال المساعدات إلى الغوطة الشرقية، ولتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على وقف شامل لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً لإفساح المجال أمام إدخال المساعدات وإجلاء الجرحى.
ودخلت آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية في 14 شباط/فبراير، أي قبل أيام من التصعيد العسكري الأخير.
ويأتي تقدم الجيش السوري تزامنا مع هدنة أعلنتها روسيا، تسري منذ الثلاثاء يومياً بين التاسعة صباحاً (07,00 ت غ) والثانية بعد الظهر ويُفتح خلالها «ممر انساني» عند معبر الوافدين، شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.
وتراجعت وتيرة القصف منذ بدء الهدنة، لكنه لم يتوقف وخصوصا خارج أوقات سريانها. كما لم يُسجل خروج أي مدني عبر المعبر، حسب المرصد.
وامام تقدم قوات النظام، نزح وفق المرصد أكثر من ألفي شخص باتجاه مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة.
وفي بيت سوى، شاهد مراسل لفرانس برس مواطنين ينزحون من منازلهم. وسار هؤلاء بين الركام، واستقل بعضهم دراجات نارية، ومنهم من وضع حاجياته على شاحنات في حين لم يجد آخرون سوى عربات لنقل حاجياتهم.
وقال أبو خليل (35 عاماً) الذي فرّ من بيت سوى مع عائلته «الناس كلها في الطرق كأنه يوم الحشر». وكان يحمل طفلته المصابة في وجهها وقد ملأه الغبار الناتج من قصف استهدف مبنى كان يأوي 14 فرداً من عائلته.
واضاف «أنقذنا الله من القصف، وأخرجنا الدفاع المدني من تحت الردم (…) هناك عائلات كثيرة بقيت تحت الردم».
وفي دوما، قال بشير (25 عاماً) «الملاجئ لم تعد تتسع، لا يمكنها ان تتسع للناس الذين نزحوا من مساحات شاسعة سيطر عليها النظام (…) بل أحرقها لتصبح غير صالحة للسكن».