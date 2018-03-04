الجيش السوري يتقدم نحو دوما وماكرون يطلب من روحاني الضغط لوقف الهجمات

دمشق‭- ‬لندن‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

بات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬بعد‭ ‬تقدمه‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬ويقترب‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬دوما‭ ‬بمافة‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬ويكفل‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬حماية‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الهاون‭ ‬والكاتيوشا‭ ‬بحسب‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ .‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نيتها‭ ‬إرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬الأثنين‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬حادة‭.‬وزاد‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬أيضاً‭ ‬نقصاً‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬توافد‭ ‬الجرحى‭ ‬يومياً‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭.‬

ومنذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬بدأت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬للغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬مدنياً‭ ‬وإصابة‭ ‬3600‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬واعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬والرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حملا‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وروسيا‭ ‬‮«‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬المعاناة‭ ‬الانسانية‭ ‬الرهيبة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وتشاورت‭ ‬ماي‭ ‬وترامب‭ ‬هاتفيا‭ ‬الاحد‭. ‬وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انهما‭ ‬‮«‬بحثا‭ (‬الازمة‭ ‬في‭) ‬سوريا‭ ‬والوضع‭ ‬الانساني‭ ‬المرعب‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬وتوافقا‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية‭ ‬وعلى‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وروسيا،‭ ‬بوصفها‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنظام،‭ ‬يتحملان‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬المعاناة‭ ‬الانسانية‭ ‬الرهيبة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬يتركز‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تسعى‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬للتقدم‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬بلدتي‭ ‬بيت‭ ‬سوى‭ ‬ومسرابا‮»‬‭.‬

ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬مسرابا‭ ‬وبيت‭ ‬سوى‭ ‬ودوما‭.‬

وامام‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬الميدانية‭ ‬المتسارعة،‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الاحد‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بنظيره‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬الضرورية‮»‬‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬لوقف‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وحملت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬دمشق‭ ‬وموسكو‭ ‬مسؤولية‭ ‬‮«‬المعاناة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭.‬‭ ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬الحملة‭ ‬الجوية،‭ ‬بدأ‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬هجوماً‭ ‬برياً‭ ‬ازدادت‭ ‬وتيرته‭ ‬تدريجياً،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭.‬

وباتت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الأحد،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬تسيطر‭ ‬‮«‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تتقدم‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الشرقية‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬الغوطة،‭ ‬وهي‭ ‬تبعد‭ ‬حالياً‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬دوما‮»‬‭ ‬ابرز‭ ‬مدن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة،‭ ‬وباتت‭ ‬على‭ ‬اطراف‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬سوى‭. ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬التقدم،‭ ‬وفق‭ ‬قوله،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كون‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬تجري‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬زراعية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التمهيد‭ ‬الجوي‭ ‬العنيف‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬تقدمت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اتجاه‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬قام‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬بتوجيه‭ ‬ضربات‭ ‬بالنار‭ ‬والقوات‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬ومناطق‮»‬‭ ‬الفصائل‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬بينها‭ ‬أوتايا‭ ‬والنشابية‭ ‬وحزرما‭.‬

وتبلغ‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬وتشكل‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬المساحة‭ ‬الكلية‭ ‬للغوطة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام،‭ ‬أبرز‭ ‬فصائل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬حمزة‭ ‬بيرقدار‭ ‬أنه‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الأرض‭ ‬المحروقة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اتبعتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬‮«‬اضطر‭ ‬المجاهدون‭ ‬الى‭ ‬التراجع‮»‬‭. ‬وتوعد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬باستعادة‭ ‬كافة‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الصفوف‭ ‬وترتيبها‭ ‬وتحسين‭ ‬المواقع‮»‬‭.‬

وتسبب‭ ‬حصار‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بنقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭. ‬وكان‭ ‬السكان‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬دولية‭ ‬تصلهم‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬وعلى‭ ‬زراعات‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬يأتون‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬التهريب‭.‬

وبعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاحد‭ ‬أنها‭ ‬تنوي‭ ‬إرسال‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬‮«‬46‭ ‬شاحنة‭ ‬تقل‭ ‬حاجات‭ ‬طبية‭ ‬وغذائية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬طعام‭ ‬لـ27500‭ ‬شخص‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬اليه‮»‬‭.‬

وحصلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬لإدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬لـ70‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬وتلقت‭ ‬ضمانات‭ ‬‮«‬لإرسال‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أذار‭/‬مارس‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كررت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬دعوتها‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬ولتطبيق‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬وإجلاء‭ ‬الجرحى‭.‬

ودخلت‭ ‬آخر‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الأخير‭.‬

ويأتي‭ ‬تقدم‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬هدنة‭ ‬أعلنتها‭ ‬روسيا،‭ ‬تسري‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يومياً‭ ‬بين‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً‭ (‬07,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬والثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬ويُفتح‭ ‬خلالها‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬انساني‮»‬‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين،‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬لخروج‭ ‬المدنيين‭.‬

وتراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬القصف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬وخصوصا‭ ‬خارج‭ ‬أوقات‭ ‬سريانها‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يُسجل‭ ‬خروج‭ ‬أي‭ ‬مدني‭ ‬عبر‭ ‬المعبر،‭ ‬حسب‭ ‬المرصد‭.‬

وامام‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬نزح‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬باتجاه‭ ‬مناطق‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬

وفي‭ ‬بيت‭ ‬سوى،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مواطنين‭ ‬ينزحون‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭. ‬وسار‭ ‬هؤلاء‭ ‬بين‭ ‬الركام،‭ ‬واستقل‭ ‬بعضهم‭ ‬دراجات‭ ‬نارية،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬حاجياته‭ ‬على‭ ‬شاحنات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬آخرون‭ ‬سوى‭ ‬عربات‭ ‬لنقل‭ ‬حاجياتهم‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬خليل‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬فرّ‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬سوى‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬كأنه‭ ‬يوم‭ ‬الحشر‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬يحمل‭ ‬طفلته‭ ‬المصابة‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬وقد‭ ‬ملأه‭ ‬الغبار‭ ‬الناتج‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬استهدف‭ ‬مبنى‭ ‬كان‭ ‬يأوي‭ ‬14‭ ‬فرداً‭ ‬من‭ ‬عائلته‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬أنقذنا‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬القصف،‭ ‬وأخرجنا‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الردم‭ (…) ‬هناك‭ ‬عائلات‭ ‬كثيرة‭ ‬بقيت‭ ‬تحت‭ ‬الردم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬دوما،‭ ‬قال‭ ‬بشير‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬‮«‬الملاجئ‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتسع،‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تتسع‭ ‬للناس‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬النظام‭ (…) ‬بل‭ ‬أحرقها‭ ‬لتصبح‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‮»‬‭.‬