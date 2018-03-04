ميركل تضمن لنفسها الولاية الرابعة

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

تعهدت‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الأحد‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬لصالح‭ ‬البلاد‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬إعطاء‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الألماني‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لتشكيل‭ ‬ائتلاف‭ ‬حكومي‭ ‬جديد،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬أضعفت‭ ‬موقعها‭.‬

واثنت‭ ‬المستشارة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬قاعدة‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬وعلقت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬تعاوننا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬بلادنا‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ولاية‭ ‬ميركل‭ ‬الرابعة،‭ ‬وعلى‭ ‬الأرجح‭ ‬الأخيرة‭ ‬برأي‭ ‬المراقبين،‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬السابقة‭.‬‭ ‬ولخصت‭ ‬صحيفة‭ ‬سودويتشه‭ ‬تسايتونغ‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬مهتزة‮»‬‭. ‬فالائتلاف‭ ‬بين‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬والمحافظين‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬سوى‭ ‬غالبية‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ (‬53‭,‬5‭%‬‭) ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وشهدت‭ ‬اختراقا‭ ‬تاريخيا‭ ‬لليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬وتراجع‭ ‬الأحزاب‭ ‬التقليدية‭ ‬وبينها‭ ‬الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬تتزعمه‭ ‬ميركل‭ ‬وحليفه‭ ‬البافاري‭ ‬الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬الشاقة،‭ ‬وافق‭ ‬ناشطو‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بنسبة‭ ‬66‭,‬02‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬التمديد‭ ‬للائتلاف‭ ‬الكبير‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ (‬يعرف‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬غروكو‮»‬‭ ‬بالألمانية‭) ‬خلال‭ ‬استفتاء‭ ‬داخلي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬حوالى‭ ‬78‭,‬4‭%‬‭ ‬من‭ ‬ناشطي‭ ‬الحزب‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬الإجمالي‭ ‬463‭ ‬ألفا،‭ ‬وفق‭ ‬النتائج‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭.‬

قرار‭ ‬عقلاني

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬بالوكالة‭ ‬أولاف‭ ‬شولتز‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬باتت‭ ‬الأمور‭ ‬واضحة‭ ‬الآن‭: ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬وصف‭ ‬النتيجة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬عقلاني‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التردد‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحزب‭ ‬حيال‭ ‬الائتلاف‭.‬

وتفاوضت‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬المستشارة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يطرح‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬أقدم‭ ‬أحزاب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للموافقة‭ ‬عليه‭ ‬وسط‭ ‬خلافات‭ ‬داخلية‭.‬

وبذلك‭ ‬سينتخب‭ ‬النواب‭ ‬رسميا‭ ‬ميركل‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬مستشارة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬وعلى‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬تحديدا‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬الريبة‭ ‬المتبادلة،‭ ‬فاوض‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬على‭ ‬بند‭ ‬يجيز‭ ‬له‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الائتلاف‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭.‬

وتواجه‭ ‬المستشارة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬انتقادات‭ ‬لم‭ ‬تشهدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داخل‭ ‬حزبها‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقدين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬تخلت‭ ‬للحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬تقليديا‭ ‬حصة‭ ‬المحافظين‭.‬

كما‭ ‬ندد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الحزب‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬علنا‭ ‬بالخط‭ ‬الوسطي‭ ‬الذي‭ ‬تعتمده‭ ‬ميركل‭ ‬وسياستها‭ ‬السخية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهجرة‭ ‬والتي‭ ‬فتحت‭ ‬أبواب‭ ‬البلاد‭ ‬أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬طالب‭ ‬لجوء‭ ‬منذ‭ ‬2015‭.‬

ويعتبر‭ ‬منتقدوها‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬صعود‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف،‭ ‬مطالبين‭ ‬بانعطافة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬اليمين‭.‬

وإزاء‭ ‬هذا‭ ‬التململ‭ ‬الداخلي،‭ ‬فرضت‭ ‬ميركل‭ ‬مقربة‭ ‬منها‭ ‬هي‭ ‬أنيغريت‭ ‬كرامب‭ ‬كارنباور‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬وخليفة‭ ‬محتملة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المستشارية،‭ ‬وكلفتها‭ ‬رص‭ ‬صفوف‭ ‬الحزب‭.‬