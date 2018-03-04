كاظم الساهر:لم أتزوج ..فقط ألبستها خاتم الخطوبة

لندن -الزمان
بعد اخبار وتقارير ونقاشات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة صور للفنان العراقي كاظم الساهر جرى تسريبها يظهر فيها مع فتاة تونسية، خرج النجم العراقي عن صمته كاشفاً في أول تعليق له عن الموضوع بالقول: «ألبستها فقط خاتم الخطوبة».
ويعتبر هذا التصريح أول رد رسمي من قبل قيصر الغناء العربي، وجاء خلال إحيائه حفلاً في واشنطن مساء الجمعة أمام حشد كبير من معجبيه مؤكداً لهم بالقول: «بعدني ما اتزوجت».
وأعرب عن مدى حبه لجمهوره ومشاركته لهم بالأحداث المهمة في حياته وقال: «أنا وعدت جمهوري يوم اتزوج.. الجمهور رح يعرف أيضاً اني تزوجت»، وحازت كلماته على تصفيق حار من قبل الحضور.
وتأتي هذه الزوبعة التي أثارها كاظم الساهر عقب تسريب صوره مع فتاة تونسية تجلس بجواره على كرسي «ذا فويس» خلال كواليس تصوير إحدى الحلقات، ونشرتها إحدى المعجبات عبر مواقع التواصل. كما أثيرت شائعات حول عمرها ففي الوقت الذي قيل إنها فتاة عشرينية من خارج الوسط الفني، أكدت مصار صحفية أخرى ومنها تقرير قناة العربية أن الفتاة سارة مقني في عمر الثلاثينات.
وكان كاظم الساهر روّج عبر حسابه الشخصي في إنستغرام لحفله في العاصمة الأمريكية واشنطن قائلاً: «حفل كاظم الساهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة 2 مارس 2018».