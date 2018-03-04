كاظم الساهر:لم أتزوج ..فقط ألبستها خاتم الخطوبة

لندن‭ -‬الزمان

بعد‭ ‬اخبار‭ ‬وتقارير‭ ‬ونقاشات‭ ‬واسعة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬نتيجة‭ ‬صور‭ ‬للفنان‭ ‬العراقي‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬جرى‭ ‬تسريبها‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬فتاة‭ ‬تونسية،‭ ‬خرج‭ ‬النجم‭ ‬العراقي‭ ‬عن‭ ‬صمته‭ ‬كاشفاً‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬ألبستها‭ ‬فقط‭ ‬خاتم‭ ‬الخطوبة‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قيصر‭ ‬الغناء‭ ‬العربي،‭ ‬وجاء‭ ‬خلال‭ ‬إحيائه‭ ‬حفلاً‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬معجبيه‭ ‬مؤكداً‭ ‬لهم‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬بعدني‭ ‬ما‭ ‬اتزوجت‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬حبه‭ ‬لجمهوره‭ ‬ومشاركته‭ ‬لهم‭ ‬بالأحداث‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬وعدت‭ ‬جمهوري‭ ‬يوم‭ ‬اتزوج‭.. ‬الجمهور‭ ‬رح‭ ‬يعرف‭ ‬أيضاً‭ ‬اني‭ ‬تزوجت‮»‬،‭ ‬وحازت‭ ‬كلماته‭ ‬على‭ ‬تصفيق‭ ‬حار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحضور‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزوبعة‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬عقب‭ ‬تسريب‭ ‬صوره‭ ‬مع‭ ‬فتاة‭ ‬تونسية‭ ‬تجلس‭ ‬بجواره‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فويس‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬إحدى‭ ‬الحلقات،‭ ‬ونشرتها‭ ‬إحدى‭ ‬المعجبات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭. ‬كما‭ ‬أثيرت‭ ‬شائعات‭ ‬حول‭ ‬عمرها‭ ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قيل‭ ‬إنها‭ ‬فتاة‭ ‬عشرينية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الوسط‭ ‬الفني،‭ ‬أكدت‭ ‬مصار‭ ‬صحفية‭ ‬أخرى‭ ‬ومنها‭ ‬تقرير‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬سارة‭ ‬مقني‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الثلاثينات‭.‬

وكان‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬روّج‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬لحفله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬حفل‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن،‭ ‬الجمعة‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬2018‮»‬‭.‬