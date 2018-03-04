عامل نظافة تركي يؤسس مجموعة مقتنيات من القمامة

سيواس‭(‬تركيا‭)-‬الأناضول‭: ‬أسس‭ ‬عامل‭ ‬النظافة‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬مراد‭ ‬أغزي‭ ‬تاميز‮»‬‭ ‬مجموعة‭ ‬مقتنيات‭ ‬تضم‭ ‬صورا‭ ‬وطوابع‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القمامة‭.‬

ويعمل‭ ‬‮«‬أغزي‭ ‬تاميز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬‮«‬سيواس‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬تركيا،‭ ‬ومنذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬يجمع‭ ‬مقتنيات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬القمامة‭.‬

وأسس‭ ‬عامل‭ ‬النظافة‭ ‬مجموعة‭ ‬مقتنيات‭ ‬تضم‭ ‬صورا‭ ‬وطوابع‭ ‬مالية‭ ‬ونقودا‭ ‬ورقية‭ ‬ومعدنية،‭ ‬وأجهزة‭ ‬تلفزيون،‭ ‬وقداحات،‭ ‬ومسبحات،‭ ‬وبطاقات‭ ‬دعوة‭ ‬للأعراس‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬للأناضول،‭ ‬قال‭ ‬أغزي‭ ‬تاميز،‭ ‬‮«‬فضولي‭ ‬تجاه‭ ‬المقتنيات،‭ ‬دفعني‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬القمامة‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬وعقب‭ ‬ذلك‭ ‬باشرت‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ببلدية‭ ‬سيواس‭ ‬وأواصله‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬مجموعة‭ ‬قيمة‭ ‬تضم‭ ‬أشياء‭ ‬عثرت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القمامة،‭ ‬وأصدقائي‭ ‬أيضا‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬الجمع‭ ‬عقب‭ ‬جلبهم‭ ‬ما‭ ‬يعثرون‭ ‬عليه‭.. ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬منزلا‭ ‬لو‭ ‬استطعت‭ ‬بيع‭ ‬مقتنيات‭ ‬المجموعة‭ ‬عندها‭ ‬يمكنني‭ ‬شراء‭ ‬منزل‮»‬‭.‬

وأجرى‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬سيواس،‭ ‬سامي‭ ‬آيدن،‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمجموعة‭ ‬المقتنيات،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعجابه‭ ‬بها‭.‬