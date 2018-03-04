زواج القاصرات في المغرب..ثلاثون ألف حالة سنوياً

الرباط -الزمان : أكدت جمعية «حقوق وعدالة» أن المغرب تتم به حوالي 30 ألف حالة زواج من طفلات قاصرات سنويا.
وقالت الجمعية المغربية إن عام 2007 شهد 30 ألف حالة زواج، وارتفع الرقم إلى 35 ألفا في 2013، حسب صحيفة هسبريس المغربية.
وتقدر نسبة زواج الفتيات الأقل من 15 سنة في المغرب بحوالي 3 % من عدد الزيجات السنوية. وأوضحت الجمعية ضمن دراسة عن «الإصلاح القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في المغرب» أن نسبة الزواج من قاصرات ترتفع إلى 16% لمن يقل سنهن عن 18 عاما.
وحسب الدراسة فأكثر الفتيات القاصرات زواجا هن العاطلات عن العمل، وذلك دون تفرقة بين ساكني القرى أو المدن.
وأشارت جمعية حقوق وعدالة إلى أن استكمال الدراسة يساهم في تغير النظرة للقاصر المتزوجة، حيت تزيد نسبة النساء اللاتي يرحبن برفع سن الزواج إلى 18 عاما كلما كان مستوى دراستهن مرتفعا.
وأكدت الدراسة أن تزويج الفتيات القاصرات أحد الأسباب الرئيسية للطلاق في المغرب.