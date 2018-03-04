زواج القاصرات في المغرب..ثلاثون ألف حالة سنوياً

الرباط‭ -‬الزمان‭ ‬‭: ‬أكدت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬وعدالة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬تتم‭ ‬به‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬زواج‭ ‬من‭ ‬طفلات‭ ‬قاصرات‭ ‬سنويا‭.‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬إن‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬شهد‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬زواج،‭ ‬وارتفع‭ ‬الرقم‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬حسب‭ ‬صحيفة‭ ‬هسبريس‭ ‬المغربية‭.‬

وتقدر‭ ‬نسبة‭ ‬زواج‭ ‬الفتيات‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بحوالي‭ ‬3‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الزيجات‭ ‬السنوية‭. ‬وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬ضمن‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الإصلاح‭ ‬القانوني‭ ‬للمساواة‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬في‭ ‬المغرب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬قاصرات‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬16‭% ‬لمن‭ ‬يقل‭ ‬سنهن‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬عاما‭.‬

وحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬فأكثر‭ ‬الفتيات‭ ‬القاصرات‭ ‬زواجا‭ ‬هن‭ ‬العاطلات‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬تفرقة‭ ‬بين‭ ‬ساكني‭ ‬القرى‭ ‬أو‭ ‬المدن‭.‬

وأشارت‭ ‬جمعية‭ ‬حقوق‭ ‬وعدالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استكمال‭ ‬الدراسة‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬النظرة‭ ‬للقاصر‭ ‬المتزوجة،‭ ‬حيت‭ ‬تزيد‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يرحبن‭ ‬برفع‭ ‬سن‭ ‬الزواج‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬مستوى‭ ‬دراستهن‭ ‬مرتفعا‭.‬

وأكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬تزويج‭ ‬الفتيات‭ ‬القاصرات‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للطلاق‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬