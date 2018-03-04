مفاجأة طبية حول مرض السكري

لندن‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬فجر‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬فيلندا‭ ‬والسويد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬السكري‭ ‬خمسة‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬وليس‭ ‬نوعين‭ ‬فقط‭ (‬السكري‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬والنوع‭ ‬الثاني‭) ‬بخلاف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬شائع‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬السكري‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬لوند‭ ‬السويدية‭ ‬ومعهد‭ ‬دراسة‭ ‬الطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬في‭ ‬فنلندا،‭ ‬وتوصلوا‭ ‬للاكتشاف‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬دم‭ ‬لـ‭ ‬14755‭ ‬مريضاً،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭. ‬وتكمن‭ ‬أهمية‭ ‬التقسيم‭ ‬الجديد‭ ‬لأنواع‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بتحسين‭ ‬طريقة‭ ‬العلاج‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬التشخيص‭. ‬وعدد‭ ‬الباحثون‭ ‬الأنواع‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬السكري،‭ ‬حسب‭ ‬تصنيفهم‭ ‬الجديد،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬التالي‭:‬

النوع‭ ‬الأول‭: ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬الحاد‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬ضعيف‭ ‬جداً‭ ‬ويعجز‭ ‬فيها‭ ‬الجسم‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬الأنسولين‭. ‬وهو‭ ‬يندرج‭ ‬بنفس‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السكري‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬طبياً‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يصاب‭ ‬به‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬عند‭ ‬البالغين،‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬يتطلب‭ ‬حقن‭ ‬الأنسولين‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭. ‬النوع‭ ‬الثاني‭: ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬إفراز‭ ‬الإنسولين‭ ‬فيتم‭ ‬تصنيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬مصابون‭ ‬بالنوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السكري،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يصيب‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬وجهازهم‭ ‬المناعي‭ ‬سليم،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للجسم‭ ‬إنتاج‭ ‬الأنسولين‭ ‬ولكن‭ ‬بكميات‭ ‬ضعيفة‭ ‬جداً‭. ‬النوع‭ ‬الثالث‭: ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مقاومة‭ ‬شديدة‭ ‬لإفراز‭ ‬الإنسولين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إفرازه‭ ‬لكن‭ ‬الجسم‭ ‬لا‭ ‬يستجيب‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬المصابون‭ ‬بها‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭. ‬النوع‭ ‬الرابع‭: ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يُصيب‭ ‬مرضى‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن،‭ ‬وفي‭ ‬سن‭ ‬مبكر‭ ‬نسبياً‭. ‬النوع‭ ‬الخامس‭: ‬وهو‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعاً‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬وفقاً‭ ‬للتصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬للباحثين،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنه‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يصاب‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬40%‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬المشخص‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالسكري،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الشيخوخة‭.‬