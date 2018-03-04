ما تقنية G5 التي ستحدث ثورة في عالم الهواتف؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُطلق‭ ‬المعيار‭ ‬الجديد‭ ‬للاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬الجوالة‭ ‬‮«‬تقنية‭ ‬5G‮»‬‭ ‬بحلول‭ ‬2020،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬المزايا،‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمستخدم؟‭ ‬تمتاز‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬بنطاق‭ ‬ترددي‭ ‬هائل‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬غيغابت‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬ميغابت‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬شبكات‭ ‬الحالية‭ ‬تتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬نقل‭ ‬البيانات‭ ‬بسرعة‭ ‬300‭ ‬ميغابت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬عدم‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬التوقعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمعدلات‭ ‬نقل‭ ‬البيانات‭ ‬لتقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5G‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولية،‭ ‬حيث‭ ‬لن‭ ‬يتوقع‭ ‬المستخدم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معدل‭ ‬نقل‭ ‬بيانات‭ ‬يبلغ‭ ‬10‭ ‬غيغابت‭ ‬في‭ ‬الثانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وليس،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬يجب‭ ‬تقسيم‭ ‬معدلات‭ ‬نقل‭ ‬البيانات،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬خلية‭ ‬لاسلكية‭ ‬واحدة،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستخدمين‭ ‬الموجودين‭ ‬بهذه‭ ‬الخلية‭. ‬وتعتبر‭ ‬تقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬أغراض‭ ‬الاستخدامات‭ ‬الأخرى؛‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬تقصير‭ ‬مدة‭ ‬الإشارات‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬عامل‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬LTE،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تبلغ‭ ‬مدة‭ ‬تأخر‭ ‬الإشارة‭ (‬الكمون‭) ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬واحد‭ ‬مللي‭ ‬ثانية‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬تقصير‭ ‬جذري‭ ‬لزمن‭ ‬الاستجابة‭. ‬يوفر‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5G‭ ‬مزايا‭ ‬ضخمة‭ ‬لإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يوفر‭ ‬سعة‭ ‬أكبر‭ ‬1000‭ ‬مرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقنية‭ ‬LTE‭ ‬الحالية،‭ ‬لربط‭ ‬الأشياء‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬شبكات‭. ‬ولن‭ ‬تتوقف‭ ‬مزايا‭ ‬تقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬للاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬الجوالة‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬للسيارات‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي،‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬بيانات‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬أو‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الجوالة،‭ ‬مثلا‭ ‬عندما‭ ‬يتلقى‭ ‬فني‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمات‭ ‬أو‭ ‬مخططات‭ ‬الإصلاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إظهار‭ ‬على‭ ‬نظارة‭ ‬بيانات‭. ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬بيانات‭ ‬أعلى‭ ‬وأوقات‭ ‬استجابة‭ ‬أقصر؟‭ ‬وللإجابة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التساؤل‭ ‬أوضح‭ ‬البروفيسور‭ ‬شتانتساك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬اتجاهات‭ ‬للتطوير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الهوائيات،‭ ‬بحيث‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬هوائيات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬الخلية‭ ‬اللاسلكية‭ ‬الواحدة،‭ ‬ويتم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنظمة‭ ‬الهوائيات‭ ‬هذه‭ ‬باعتبارها‭ ‬أنظمة‭ ‬ضخمة‭ ‬متعددة‭ ‬المدخلات‭ ‬ومتعددة‭ ‬المخرجات‭ ‬MIMO،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشبكات‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬كثافة‭ ‬ويتم‭ ‬إنشاء‭ ‬المحطات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬على‭ ‬مسافات‭ ‬أقصر‭. ‬ونظرا‭ ‬لأن‭ ‬نطاق‭ ‬التردد‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬استعماله‭ ‬حاليا‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬8ر0‭ ‬و‭ ‬6ر2‭ ‬جيجاهرتز‭ ‬أصبح‭ ‬مشغولا،‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬ترددات‭ ‬أعلى‭ ‬لنقل‭ ‬البيانات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬النطاق‭ ‬الترددي،‭ ‬وأضاف‭ ‬شتانتساك‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يتراوح‭ ‬هذا‭ ‬النطاق‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬غيغاهرتز،‭ ‬وهنا‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الموجات‭ ‬الملليمترية‮»‬‭.‬

ولكي‭ ‬تظل‭ ‬فترات‭ ‬تأخر‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المللي‭ ‬ثانية،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬تنظيم‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الجوالة‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬مركزي،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بيانات‭ ‬معينة‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إرسالها‭ ‬من‭ ‬الخلية‭ ‬اللاسلكية‭ ‬لأغراض‭ ‬محددة،‭ ‬بل‭ ‬سيتم‭ ‬فلترتها‭ ‬أو‭ ‬معالجتها‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬الأساسية‭ ‬المعنية،‭ ‬وتتم‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وحدات‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تجهيز‭ ‬المحطات‭ ‬بها‭.‬