علماء يخترعون علاجاً لسن اليأس

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬اكتشف‭ ‬علاجا‭ ‬جديدا،‭ ‬يعيد‭ ‬الحيض‭ ‬إلى‭ ‬المرأة‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭.‬‭ ‬وأوضح‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬مشكلة‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬عند‭ ‬النساء،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تجربته‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬تجاوزن‭ ‬الأربعين‭.‬‭ ‬وحقق‭ ‬العلاج‭ ‬نجاحا‭ ‬باهرا‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تناوله،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬لديهن‭ ‬هرمون‭ ‬أستروجين‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬أخذ‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬لنخاع‭ ‬33‭ ‬سيدة،‭ ‬وحقنها‭ ‬في‭ ‬المبيض‭ ‬لكل‭ ‬منهن،‭ ‬وعادت‭ ‬أعراض‭ ‬الطمث‭ ‬لهن‭ ‬مجددا‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

وكانت‭ ‬دراسة‭ ‬أميركية،‭ ‬قد‭ ‬أظهرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬تأثير‭ ‬لأعراض‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬النساء،‭ ‬مثل‭ ‬الهبات‭ ‬الساخنة‭ ‬والتعرق‭ ‬ليلا،‭ ‬يحدث‭ ‬بين‭ ‬أوائل‭ ‬ومنتصف‭ ‬الخمسينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭.‬

وذكر‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬ماتوريتاس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الستين‭ ‬وما‭ ‬فوقه،‭ ‬تتحسن‭ ‬حياتهن‭ ‬في‭ ‬المجمل،‭ ‬وتقل‭ ‬شكواهن‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬وأعراض‭ ‬جسدية‭.‬

لكن‭ ‬ستظل‭ ‬لديهن‭ ‬مشكلات‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬اختلال‭ ‬الوظيفة‭ ‬الجنسية‭ ‬والشعور‭ ‬بالإرهاق‭ ‬والتقلبات‭ ‬المزاجية‭.‬

وقالت‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬كارولين‭ ‬توركيلسون،‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬مينيسوتا‭ ‬في‭ ‬منيابوليس‭: ‬‮«‬تشدد‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬الأطباء‭ ‬بالتحدث‭ ‬مع‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬الجنسية‭ ‬والتغيرات‭ ‬النفسية‭ ‬المصاحبة‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬توركيلسون‭: ‬‮«‬تعيش‭ ‬النساء‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬ومثمرة‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬بعد‭ ‬بلوغ‭ ‬سن‭ ‬اليأس،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬طلبا‭ ‬على‭ (‬خدمات‭ ‬فريدة‭) ‬لهذه‭ ‬الشريحة‭ ‬من‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

واشتكت‭ ‬المشاركات‭ ‬اللاتي‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهن‭ ‬عن‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬التعرق‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬ومن‭ ‬الهبات‭ ‬الساخنة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭. ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬المشاركات‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬عن‭ ‬تغيرات‭ ‬متزايدة‭ ‬في‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭.‬

وأكدت‭ ‬النساء‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬أنهن‭ ‬مررن‭ ‬بأعراض‭ ‬جسدية‭ ‬أقل‭ ‬وطأة،‭ ‬مثل‭ ‬الإرهاق‭ ‬وصعوبة‭ ‬النوم‭ ‬واكتساب‭ ‬الوزن‭ ‬وتغيرات‭ ‬في‭ ‬المظهر‭.‬