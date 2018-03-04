وزير التجارة والصناعة الإيراني في بغداد اليوم

هنغاريا تمنح العراق 70 مقعداً

دراسياً بتخصصات نادرة

بغداد – شيماء عادل

أعلنت وزارة التعليم العالي عن منح هنغاريا 70 مقعداً دراسيا للعراق في تخصصات طبية وعلمية نادرة للسنة الدراسية المقبلة. ونقل بيان للوزارة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى قوله على هامش لقائه بوزير الموارد البشرية الهنغاري زولتام بالوغ امس إن (العراق يتطلع إلى تعاون أوسع في جميع المجالات العلمية والأكاديمية مع هنغاريا سيما في تخصصات علم الآثار والافادة من خبراتها في تطوير قطاع التعليم العالي) ، مضيفاً ان (الوزارة منحت 20 مقعداً دراسياً للطلبة الهنغاريين في تخصصات التاريخ والجغرافية واللغة العربية، فيما منح الجانب الهنغاري العراق 70 مقعداً دراسيا في تخصصات طبية وعلمية نادرة للسنة الدراسية 2018/.(2019من جهته، أكد بالوغ (استعداد بلاده لتوسيع التعاون العلمي والثقافي بين البلدين عبر عقد المؤتمرات والورش وتبادل الزيارات وامكانية تفعيل برامج التوأمة بين جامعات البلدين). على صعيد آخر يبدأ وزير التجارة والصناعة الايراني محمد شريعتمداري اليوم الأثنين زيارة الى بغداد لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وقال بيان لوزارة التخطيط امس ان (وزير التخطيط سلمان الجميلي سيستقبل في الساعة 11 من صباح الاثنين، في مقر وزارة التخطيط وزير التجارة والصناعة الايراني وسيعقب اللقاء اقامة مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين).ودعا البيان وسائل الاعلام الى حضور المؤتمر الصحفي للوزيرين. ويتولى الجميلي وزارة التجارة وكالة. من جهة اخرى وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى طهران مساء امس في زيارة معلنة سابقا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن لودريان الذي يرأس وفدا رفيع المستوى سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الاثنين لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف قاسمي أن الوزير الفرنسي سيلتقي أيضاً بعدد من المسؤولين الإيرانيين. وبحسب قاسمي فأن الزيارة (تتمحور حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في المنطقة). واعلن لودريان قبل أيام انه سيزور طهران في الخامس من آذار الجاري، وقال أنه سيعرب للمسؤولين الايرانيين عن قلق بلاده إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني .