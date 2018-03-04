الرئيس الأمريكي يبدأ الحرب التجارية على أوربا

ترامب: غزو العراق أسوأ قرار من نوعه

واشنطن – مرسي ابو طوق

انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش بسبب الغزو الامريكي للعراق عام 2003 واصفا قرار الحرب بأنه (الاسوأ من نوعه). وبحسب شبكة( سي أن أن) الامريكية فقد ابدى ترامب خلال حديثه في اجتماع مغلق مع المانحين الجمهوريين في فلوريدا، السخرية من ذكاء بوش وقارن قراره بغزو العراق بـ(رمي كتلة كبيرة من الزبدة في عش دبابير).واضاف خلال الاجتماع المغلق (ها نحن هنا، مثل الاغبياء في العالم ، لأنه كان لدينا سياسيون سيئون حكموا بلادنا لمدة طويلة).وتابع ترامب مازحا ( كان احدهم بوش ، عبقري حقيقي آخر !!.. اتضح ان ذكاءه رائع وكانت لديه استخبارات عظيمة في ذلك الوقت)، مؤكدا أن (قرار غزو العراق كان اسوأ قرار اتخذ من نوعه). وانتقد ترامب مجتمع الاستخبارات الامريكية، مشيرا الى تقويمها الخاطىء في (وجود اسلحة دمار شامل في العراق وهو ما يمثل دليلا بالنسبة لي على عدم موثوقيتها). على صعيد آخر، قال ترامب إنه سيفرض ضرائب على السيارات الأوربية المستوردة في حال أقدمت دول الاتحاد الأوربي على رفع الرسوم الجمركية ضد الشركات الأمريكية.وأعلن ترامب مؤخرا عن نية الإدارة الأمريكية فرض رسوم إضافية على واردات الولايات المتحدة من مواد الصلب والألمنيوم من بلدان الاتحاد الأوربي تصل إلى 25 بالمئة من القيمة العامة للمشتريات، وذلك ردا على الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوربي على شركات أمريكية تعمل في الاتحاد عدّها ترامب في تغريدة له امس على تويتر بأنها رسوم ضخمة جدا. وأضاف ترامب في تغريدته (في حال قرر الاتحاد الأوربي رفع القيمة الجمركية على الشركات الأمريكية والتي هي بالأصل باهظة، فببساطة سنفرض ضرائب على سياراتهم التي تدخل بلادنا مجانا).ورأى أن (الأوروبيين يجعلون من المستحيل أن تباع السيارات الأمريكية في أسواقهم بينما تدخل سياراتهم السوق الأمريكية من دون رسوم جمركية)، عادا اياه (خللا تجاريا كبيرا، ويجب تصحيحه). وذكر ترامب في تغريدة أخرى على تويتر أن (لدى الولايات المتحدة عجزا تجاريا سنويا بقيمة 800 مليار دولار)، عازيا الأمر إلى (السياسات التجارية الحمقاء التي انتهجتها الولايات المتحدة مع العديد من بلدان العالم من بينها بلدان الاتحاد الأوربي، ما أفضى إلى توفير وظائف إضافية في بلدانهم على مدار سنوات، مستغلين حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين).

وردا على توجهات ترامب قال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر، في بيان الخميس الماضي ( إننا نعرب عن أسفنا الشديد لهذه الخطوة، التي تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأمريكية) مضيفاً ( لن نجلس بلا حراك بينما صناعتنا تتعرض لإجراءات غير عادلة تعرض آلاف الوظائف الأوربية للتراجع وسندافع في الاتحاد الأوربي بحزم عن مصالحنا).

من جهة اخرى اقترح ترامب مازحا بأن تحذو الولايات المتحدة حذو الصين فتسمح لرئيس البلاد بالبقاء في منصبه مدى الحياة. ويعتزم الحزب الشيوعي الحاكم إلغاء نص دستوري يتيح (رئاسة البلاد لولايتين)، مما سيمكّن الرئيس شي جين بينغ من الاستمرار في منصبه لعقد آخر على الأقل. ووفقا للدستور الامريكي فلا يحق لزعيم البلاد البقاء في منصبه لمدة تزيد على ولايتين متتاليتين. وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال حملة لجمع التبرعات في ولاية فلوريدا إنه يعتقد أن (الأمر رائع). وأضاف (الآن شي جين بينغ هو رئيس حتى مماته، رئيس لمدى الحياة، انظروا، استطاع أن يفعل ذلك) .وتابع (ربما سنضطر إلى القيام بالخطوة نفسها في يوم من الأيام).

وأثارت خطة الصين لبقاء الرئيس شي جينبينغ في السلطة لأجل غير مسمى معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي وتشبيهات بالسلالة الحاكمة في كوريا الشمالية واتهامات بصنع ديكتاتور جديد.