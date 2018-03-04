الحشد يشرع في عمليات تمشيط غربي المحافظة

العبادي يبحث مع قيادات الأنبار أمن الحدود ومنع تسلل الدواعش

بغداد – محمد الصالحي

باشرت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار بعمليات تمشيط الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار فما كشف مصدر في قيادة حشد محافظة الانبار عن اجتماع عقده رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع القيادات الامنية في المحافظة على خلفية معلومات تفيد بوجود ثلاثة الاف داعشي في منطقة هجين السورية.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان امس ان (قوات اللواء 13 واللواء 18 باشرتا بتمشيط وتطهير أكثر من 100 كيلو متر من الصحراء الغربية الممتدة من عكاشات بمحاذاة الحدود وانتهاء في وادي الورج في محافظة الأنبار).وأضاف أن (المنطقة ذات تأثير مباشر على حركة القطعات العسكرية فضلا عن انتشار القرى فيها التي تقطنها الخلايا النائمة). مبينا أن (بعض المناطق تم تمشيطها بالكامل وما زالت العمليات مستمرة لحين تأمين جميع المناطق الغربية). وقال مصدر امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتمع بقيادات أمنية مؤخرا على خلفية تسريب معلومات تفيد بوجود ثلاثة الاف داعشي متمركزين في منطقة هجين السورية والسبل الكفيلة بالحفاظ على الاراضي العراقية من خطر تسلل داعش الى مناطق غربي البلاد).واضاف أن (الاجتماع تناول وضع خطط امنية لمواجهة عمليات تسلل باتجاه الاراضي العراقية) مبينا أن (العبادي استمع الى شرح مفصل من القيادات الامنية بشأن الأوضاع الأمنية في مناطق غرب الأنبار).

وكان القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي قد كشف في تصريح عن وجود ثلاثة الاف عنصر بتنظيم داعش قرب منطقة القائم غربي المحافظة التي تشهد وجودا كثيفا للقوات الأميركية، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بمفاتحة الجانب السوري لقصف تجمعاتهم. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي امس ان (قوات اللواء وبناءٍ على معلومات استخبارية عثرت على مضافتين لعناصر داعش شمال شرق الفلوجة).

وأضاف ان (المضافتين كانتا تضمان حزامين ناسفين يعودان لعناصر التنظيم). لافتا الى (مواصلة قوات اللواء بمسح وتمشيط عدد من المناطق الواقعة شمالي شرق القضاء).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة في احد الشوارع الرئيسية وسط ناحية هبهب شرقي ديالى انفجرت، ما ادى الى استشهاد مدني وإصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة).وأضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث ومنعت المواطنين من الاقتراب، فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج وجثة الشهيد الى دائرة الطب العدلي).