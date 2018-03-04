الانواء تتوّقع موجة حرارية خلال الأسبوع الجاري

عاصفة ثلجية شديدة تضرب 15 ولاية أمريكية – ديالى – سلام عبد الشمري – بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجويةوالرصد الزلزالي التالعة لوزارة النقل ان يكون الطقس للاسبوع الحالي صحوا مع بعض الغيوم، فيما اشارت الى تذبذب بدرجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم الاثنين غائما جزئيا، مع ارتفاع لدرجات الحرارة بضع درجات عن يوم السابق وان الطقس في الشمالية سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائم، مع ارتفاع لدرجات الحرارة)، واضاف ان الطقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكونان غائما جزئيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في الجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم مع ارتفاع لدرجات الحرارة عن اليوم السابق)، واشار البيان ان (الطقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في الوسطى صحوا مع قطع من الغيوم مع تصاعد غبار خفيف، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق)، وتابع ان (الطقس في الجنوبية سيكون صحوا مع قطع من الغيوم مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق).فيما توقع المنبئ الجوي في الهيئة صادق عطية موجة حرارية ستؤثر على عموم المدن خلال الاسبوع الحالي وذروتها ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء. وقال عطية على موقعة في التواصل الاجتماعي امس ان (درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها العامة بدرجات عدة وتسجل مافوق الثلاثين مئوية في الوسط والجنوب)، واضاف ان (الامطار ستكون فقط على مناطق متفرقة من مدن الشمال اليومين المقبلين وتكون خفيفة الشدة).فيما اكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار العواصف الترابية في اقليم كردستان وان جميع محافظات الاقليم ستتأثر بمنخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط ليكون الطقس غائما جزئيا).

عاصفة ترابية

واضاف (من المتوقع ان تتعرض مناطق ومدن الإقليم كافة لعواصف ترابية خفيفة، مع احتمالية تساقط للأمطار شرق محافظة السليمانية). وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى صورا جميلة تعكس ربيعا مبكرا حل في قضاء خانقين التابع للمحافظة . وقال بيان امس ان (تلك الاجواء دفعت بالعوائل للخروج في سفرات لاستمتاع بالاجواء الخلابة لجمال الطبيعة في المناطق المحيطة ببحيرة سدة الوند وسط مطالبات باستثمار تلك المناطق الجميلة في خلق سياحة محلية تخلق متنفسا كبيرا للعوائل خلال الفترة المقبلة). فيما وأعلن قائممقام قضاء الخالص التابع للمحافظة عدي الخدران عن زيادة خزين بحيرة سدة العظيم شمال المحافظة بمعدل 77 مليون متر مكعب بفعل سيول قادمة من محافظة كركوك.وقال الخدران في تصريح سابق ان (خزين بحيرة سدة العظيم زاد بمعدل 77 مليون متر مكعب لتصل الى 502 مليون متر مكعب بفعل سيول جارفة قادمة من منطقة داقوق في كركوك خلال الايام الثلاثة الماضية)، وأضاف أن (السيول تعد احد اهم موارد بحيرة سدة العظيم”، لافتا الى أن “البحيرة قادرة على استيعاب اكثر من مليار متر مكعب).وكانت سيول قوية تدفقت صوب سدة العظيم من داقوق في كركوك بفعل غزارة الامطار. فيما توقعت الهيئة العامة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان السحب الركامية الرعدية ماتزال تتشكل محليا بسبب انكسارات خطوط الكونتور في طبقات الجو العليا ومد رطوبي استوائي . وقال بيان سابق ان (توقعات هطول الامطار الرعدية تتوقف اليوم الاثنين في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب وتستمر فرص الامطار الرعدية الخفيفة الى المعتدلة احيانا في وسط البلاد وشمالها وقطرات في مدن الفرات الاوسط وتنعدم في الغربية)، واضاف ان (فرص الامطار ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد اضافة الى صلاح الدين وشمال واسط وديالى فقط فقد تنحسر تنحسر الامطار ويقتصر الهطول في مناطق متفرقة من مدن الشمال).

مرتفع جوي

واوضح البيان ان (طقس يوم غد الثلاثاء يتاثر بمرتفع جوي يسبب استقرارا مؤقتا وصحوا واجواء معتدلة عدا هطول زخات امطار في اربيل وسليمانية ودهوك)، فيما ضربت عاصفة ثلجية عدد من الولايات الامريكية وان ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الرياح العاصفة التي ضربت مقاطعات الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وقا بيان امس ان (عاصفة ثلجية مصحوبة برياح قوية 15ضربت ولاية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفي ذروة العاصفة الثلجية انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون مستهلك، فضلا عن إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية).