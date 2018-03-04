الكتائب تشيد بقرار البرلمان جدولة مغادرة القوات الأجنبية

معصوم يتلقى دعوة الصدر لحضور قمة الوحدة الإسلامية – بغداد – الزمان

تلقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحضور المؤتمر الديني العلمي الخاص بالوحدة الإسلامية . وقال بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس ان معصوم استقبل في بغداد السبت مبعوثي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلا من ضياء الشوكي والشيخ سهيل العقابي وتسلم دعوة من الصدر لحضور المؤتمر الديني العلمي الخاص بالوحدة الإسلامية الذي يحمل اسم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. وبحسب البيان فقد أعرب معصوم عن (شكره لكرم الدعوة وتمنياته للمؤتمر والقائمين عليه بالنجاح وتحقيق ما منشود منه). وجرى خلال اللقاء (تناول مجمل الأوضاع السياسية والانتخابات المقبلة).من جهة اخرى أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم اهمية التمسك بمشروع بناء الدولة من دون الالتفات إلى حملات التسقيط والتشويه .ونقل بيان لمكتبه تلقت وكالة (الفرات نيوز) نسخة منه اليوم ودعا الحكيم المشاركين في الاجتماع الاستثنائي الاول للمؤتمر العام لتيار الحكمة إلى (التواصل مع المواطنين والنزول الميداني والعمل على خدمة الناس فتيار الحكمة هو تيار الخدمة). وشدد على (ضرورة التمسك بالمبادئ الخمسة وهي الوسطية والاعتدال، والوطنية، وتمكين الشباب، وتمكين المرأة، والرؤية الواضحة وبرنامج العمل لإدارة الدولة وبنائها)، مشيراً الى ان ذلك يجعل تيار الحكمة (رقماً صعباً محلياً وإقليمياً ودولياً) على حد قوله.

جدول زمني

من جهتها أشادت كتائب حزب الله امس بقرار مجلس النواب المتضمن دعوة الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الاجنبية الاراضي العراقية ووصفته بـ(الموقف الوطني المشرف) فيما قالت الحكومة ان العراق لايزال بحاجة الى تلك القوات. وقالت الكتائب في بيان مطول امس ان قرار مجلس النواب(موقف وطني مشرف وشجاع) لكونه يلزم الحكومة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية، مؤكدة (حق الشعب العراقي في مواجهة ومقاومة كل قوات اجنبية).

من جهته، أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء استمرار الحاجة لوجود القوات الاجنبية في العراق.وقال الحديثي في تصريح إن (من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بداعش).

تغيير عدد

واضاف إن (الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، في ما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى، وخصوصا في ما يتعلق بسوريا، حيث لا يزال الإرهابيون يشكلون خطرا على العراق)، مستدركاً (قد يكون بالامكان تغيير عدد هذه القوات في البلاد، مع المسير نحو المزيد من الاستقرار). وكان البرلمان صوت الخميس الماضي على قرار تضمن تقديم الشكر والتقدير لجميع قوات الدول التي وقفت مع العراق لمحاربة داعش، ودعوة الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات الاراضي العراقية.في غضون ذلك كشف القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى عدي الخدران عن وجود تحركات أمريكية في جبال حمرين.وقال الخدران في تصريح امس إن (هنالك معلومات أمنية واستخبارية تؤكد حصول أربعة تحركات للطيران الأمريكي في سلسلة جبال حمرين شمالي محافظة ديالى خلال الشهر الماضي). وأضاف أن(الطيران الأمريكي يقوم بنقل عناصر مجرمي داعش إلى مناطق أخرى لزعزعة الاستقرار في محافظة ديالى والقرى القريبة منها) بحسب قوله. وطالب الخدران الحكومة العراقية بـ(إيضاح موقفها فوراً لإيقاف هذه التحركات المشبوهة).