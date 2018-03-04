رئيس مجلس النواب يبحث تطوير العلاقات مع الكويت

الجبوري: مؤتمر الدول المانحة يضمن عودة سريعة للعوائل النازحة – الكويت – الزمان

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان العراق يتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطه العربي، مشددا على ضرورة ازالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين الى مناطقهم المحررة. وقال بيان امس ان (الجبوري بحث خلال زيارته لدولة الكويت مع الامير صباح الاحمد الجابر الصباح العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يضمن مصالح البلدين).

واضاف انه (تمت مناقشة ابرز التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والجهود العربية والدولية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة والعمل على اعمارها واعادة العوائل النازحة اليها)، واوضح البيان ان (الجبوري اكد رغبة العراق الجادة بالانفتاح على اشقائه العرب وتوثيق علاقته مع الجميع وبما يخدم المصالح المشتركة)، مشيرا الى (اننا نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي، وان يكون للدول الشقيقة دور في اعادة تأهيل مدننا المتضررة جراء الارهاب، وازالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين الى مناطقهم المحررة)، وتابع ان (البرلمان عمل جاهداً على تحقيق الاستقرار من خلال اقراره التشريعات والقوانين الداعمة لخدمة المواطن العراقي وبدون استثناء)، مثمناً (دعم دولة الكويت حكومة وشعباً للعراق وعلى كافة المستويات لاسيما الملفين الاغاثي والانساني المقدم للعوائل النازحة).وكان الجبوري بحث ايضا مع رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، واخر المستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية . واضاف البيان ان (الجبوري بحث ملف اعادة اعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب، والية تنفيذ مقررات مؤتمر الدول المانحة للعراق الذي عقد في دولة الكويت الشهر الماضي).واوضح ان (الجبوري اكد حرص العراق على تطوير علاقته مع محيطه العربي والاقليمي من خلال التنسيق المشترك وعلى كافة المستويات)، وتابع ان (المرحلة المقبلة تتطلب الوقوف بوجه من يريد زعزعة استقرار وامن المنطقة، وان الحوار يعد الخيار الامثل لحل كل الخلافات والمشاكل)، وما يتعلق بملف الاعمار، شدد رئيس الجبوري على (اهمية الدعم العربي والدولي في اعادة اعمار مدن العراق المحررة من الارهاب)، مؤكداً ان (مؤتمر الدولة المانحة الذي عقد في الكويت، يعد البداية نحو اعادة الحياة الى المدن المدمرة، التي تضمن العودة السريعة للعوائل النازحة التي تحملت اعباء النزوح والتهجير)، مثمناً (دور الكويت في دعم العراق وفي كافة المجالات).

إعمار المدن

من جانبه، اكد الغانم (دعم حكومة بلاده للعراق وشعبه في ملف اعادة اعمار مدنه المحررة وعودة العوائل النازحة اليها)، مثمناً (دور الاجبوري في تحقيق الاستقرار في البلاد عبر ترسيخ مفهوم المواطنة والديمقراطية). وكان الجبوري قد وصل الى دولة الكويت امس في في زيارة رسمية. وقال بيان لمكتبه امس ان (الجبوري سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك)، موضحا ان (الغانم كان باستقبال الجبوري). وبحث الجبوري مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول المنطقة تستدعي مزيداً من التفاهمات والحوارات الجادة، فيما دعا الدول الشقيقة وخاصة الكويت المشاركة في اعمار العراق.وقال بيان امس ان (الجبوري التقى الحمد الصباح وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الطرفين، وتطورات الاوضاع السياسية والامنية على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الدولية في ملفي مكافحة الارهاب واعمار مدن العراق المحررة من عصابات داعش المجرمة).

تعزيز علاقات

واكد الجبوري خلال اللقاء ان (العراق حريص على تعزيز علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي، عبر مواصلة التنسيق مع الجميع من اجل حفظ امن واستقرار المنطقة)، مشيرا الى ان (التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول المنطقة تستدعي مزيداً من التفاهمات والحوارات الجادة، لإيجاد حلول جذرية للازمات بعيداً عن لغة التصعيد). من جانبه ثمن الحمد الصباح الانتصارات التي حققها العراق على الارهاب وسعيه الحثيث من اجل اعادة الاستقرار الى مدنه المحررة)، مؤكداً (حرص الكويت على تقديم كل اوجه المساعدة والمساندة لحكومة العراق وشعبه).