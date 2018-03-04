الحروب .. لعينة – ظافر قاسم آل نوفة

كل ما اعرفه عن الحروب انها لعينة وتصحب معها ويلات وكوارث وخصوصا الطبقة الفقيرة من الشعب

ما ان تم فطامنا من حليب الام مباشرة وقبل تناولنا لكسرة الخبز وضعوا في يمنانا رصاصة ذهبية اللون وفي شمالنا بقايا علم بالوانه الاربعة بعد ان كان مغطى بها شهيد كتذكار لنا عندما نكبر

بدأ العمر يلقي علينا سنينه الواحدة تلو الاخرى وبدا العلم يكبر رويدا رويدا الى ان اكتمل رسمه في مخيلتنا قبل ان ترسمه اناملنا ، وبتطور الحياة تطورت الحروب بعد ان كانت على حدود البلاد اصبحت على حدود جدران البيت ان لم نكن مغالين في قولنا تحت سقف البيت

كانت معرفتنا للشهيد عندما تدخل سيارة التاكسي (كراون) محملة بتابوت خشبي ملفوف بالعلم العراقي نترك لعبتنا وتسابق اقدامنا الحافية الخطوات السريعة لكبار السن اصـــــــحاب الوجوه الشاحبة للتو خشية ان يضيــــــفهم العلم في بيتهم فهو ضيف غير محبب او بغيض .

ها قد وصلنا اولا لمركز الشرطة لزف البشارة التي كنا نحسبها في ذلك الحين ، وان كان الشهيد من اهالي المدينة نعود بتلك السرعة او ربما اسرع معلنين باعلى صوتنا فلان ابن فلان شهيد

وعندما يكون الشهيد من غير مدينتنا وكان الاحباط ملازمنا لاننا لم ناتي بالبشارة

وفي وقت شارف النهار على الغروب واذا بشهيد يقرع ابواب المدينة ويتوجه الى نقطته المعروف وهرعنا اليه واذا به من ابناء المدينة وعند عودتنا صادفنا رجل مسن يسالنا

من الشهيد ؟

فلان ابن فلان

واذا به ينهار على وجه في عفار الطريق ويصرخ عويلا (اويلي عليك اوليدي)

لهذا اليوم لم يستطع الزمن محيه من ذاكرتي

اللعنة على الحروب اي كانت مسمياتها

ومتى يتوقف قطار الشهداء عن ابنائك يا وطني ، فقد سئمت مشهد العلم وهو ملفوف على التابوت.