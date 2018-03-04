الإحساس اللمسي والبنان – غلام محمد هايس

يتعلق الإحساس اللمسي هذا الإحساس بالمستقبلات الحسية الموجودة في الجلد، وفي النهايات العصبية الموجودة في الجلد، وهي التي تمكن الإنسان من الإحساس بخصائص الأشياء من حوله ومعرفة طبيعتها من الليونة والصلابة والخشونة والنعومة، وذلك من خلال لمس هذه الأشياء بواسطة الجلد.

ان قدرة الانسان على الاحساس باللمس تفوق كل تصور فقد أعلن الباحثون في (جامعة كاليفورنيا في سان دييكو ) في الولايات المتحدة ان الاحساس باستخدام حاسة اللمس لدى الانسان قد تصل الى مستوي الجزيئي اي انه يستطيع تمييز الأسطح المغطاة بطبقة تختلف عن الاخرى فقط بغطاء مكون من الجزيئات وهو اقل شيء يمكن للمادة ان تكون عليه اي طبقة واحدة من الجزيئات .

يقول البروفسير (دارين ليبومي ) وهو عضـــــــو في جامعة (سان دييكو) للتقنيات النانو هندسية ” ان ذلك هو اعظم قدرة حسية لمسية ممكن ان يصل اليها الانسان ” ويقصد الاحساس باللمس على المستوى الجزيئي .

واستطاع الباحثون ان الانسان يستطيع التمييز بين سطحين احدهما مغطى معظمهم بطبقة من عنصر الاوكسجين و الاخر مغطى معظمه بالكاربون و الاثنان متشابهان تماما عند النظر اليهما و لكن استطاع المشاركون بالتجربة التعرف على ملمسهما باللمس بنسبة اكثر من سبعين بالمئة و قال الباحثون ان ذلك نتيجة لظاهرة فيزيائية تعرف بالالتصاق والانزلاق .

والبنان في اللغة هو اطراف الاصابع و الواحدة بنانة وقد اشار الخالق سبحانه الى البنان في الاية الرابعة من سورة القيامة قال تعالى

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ، وتكون حاسة اللمس في قمتها في اصابع اليد ، اضافة ان حاسة اللمس يصاحبها الكثير من الاحاسيس الاخرى مّثّل الاحساس بالحرارة والبرودة و الاحساس بالضغط و الالم و الدغدغة بالاضافة الى مشاركة المستقبلات في جميع مفاصل اليد والساعد وحتى الكتف في عملية دقة التعرف بالإحساس ، وقد اشارت الاية الكريمة للبنان لان اللمس هي اكبر و أوسع حاسة موجودة في جسم الانسان كما انها المسوؤلة عن الشعور بالالم اوالعذاب ، كما اشارت الايات السابقة لها الى النفس اللوامة كذلك اشارت الى العظام لمشاركة المفاصل بعملية اللمس الدقيق ؛و الالم لفترة طويلة يجعل الانسان يعاني و يكابد و يلوم نفسه اذا كان هو السبب و يحاول ان يتخلص من الشعور بالالم بشتى الطرق والوسائل .