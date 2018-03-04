مزايا موازنة البرامج والأداء – رافد عبيد النواس

يمكن تحديد مفهوم هذا النوع من الموازنات بأنها خطة توضح الأهداف المحددة للوحدات معبرا عنها في شكل برامج ومشروعات محددة، فطبقا للبرنامج يتم تبويب الموازنة حسب الوظائف الأساسية للوحدات ثم تحديد البرامج المدرجة تحـــــــــت كل وظيفة ويجوز أن تنفذ الإدارة الواحدة أكــــــــثر من برنامج واحد، ثم يتم التبويب طبقا لطبيعة النفقة أي عند التنفيذ لا بد من تمويل البرامج وعليه تدرج اعتمادات كل برنامج طبقا لطبــــــــــيعتها، وتحتاج عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء اتخاذ الخطوات التالية:-

– تحديد الأهداف المراد تحقيقها وذكرها بإختصار في شكل قائمة

– تصميم البرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة

– تقدير ما تحتاجه البرامج من تكاليف للسنة ثم إخطار دائرة الموازنة العامة لرصد الاعتمادات لتفيذ تلك البرامج

– تقدير النتائج من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية ومن المشاريع

– تقدير ما تحتاجه البرامج من اموال

– وضع نظام وإجراءات للمتابعة وتحليل نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع

– وضع نظام وإجراءات للحصول على المعلومات بشكل منتظم ودائم

– تحديد المسؤولية الإدارية عند تنفيذ البرنامج

وعلى هذا الأساس يمكن أن تقدم موازنة البرامج والأداء المزايا التالية لتفرقها عن الموازنة التقليدية:-

1- ربط النائج المتوقعة بالأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل سواء على مستوى الوحدة أو الدولة ككل.

2- الربط بين المدخلات من الموارد والمخرجات حيث تركز هذه الموازنات على المخرجات أكثر من تركيزها على مدخلات الموازنة

3- تساعد الأجهزة الرقابية في تحـــــــديد المسؤولية والمساءلة عن الأداء.

4- توضيح ماذا تم من أعمال أو خدمات خلال السنة المالية وكلفة كل برنامج أو مشروع

5- تسهيل عملية تقييم البرامج والأنشطة من عوائد اجتماعية واقتصادية.