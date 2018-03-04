تعليق على قانون الإنتخابات العراقي – إيناس عبد الهادي الربيعي

بدأت الإنتخابات مع اقتراب موعد إجراؤها تأخذ حيزا من الاهتمام بوصفها وسيلة انتقال السلطة واحدة الوسائل الديمقراطية لتجديد ثقة الشعب بممثليه ولهذا يأخذ قانون الانتخابات حيزا من الاهتمام من فئات واسعة من المختصين والعامة.

فالعراق كدولة ورثت تركة ثقيلة من نزعات وسمات تجعل من السلطة غنيمة وهو ما يفسر ما مر به قانون الانتخابات من تجاذبات ليتمكن أخيرا في صورته الأخيرة بالتعديل الذي اجري عليه .

إذ عدل القـــــانون فــــــــيما يخص شرط التحصيل الدراســـــي ليجعل الشهادة الجامعية شكرا للترشح لانتـــــــــخابات مجلس النواب على الرغم من الاعتراضــــــات التي أثيرت حـــــــــول هذا التعديل من قبل المتضررين حـــــــول اشـــــــــتراط الشهادة الجامعية والذي دفع المــــــــعارضين بعدم دستوريته وفق رأي المـــــــعارضين لكون نص الدستور لم يحدد نوعية التحصيل الدراسي النواب.

ليأتي التعديل الأخير ليعد من شرط الشهادة الجامعية ليخدم نسبة عدد حملة المرشحين من حملة شهادة الاعدادية خلال فترة تقل عن الشهر ليؤكد ان السلطـــــــــة المعنية بالتعديل قد عمدت إلى تعديل القانون ليتلاءم مع مــــــصالحها وهو ما يمكن أن يعد استغلال للسلطة عن طريــــــــق تشريع قوانين تخـــــــــدم فئة معينة تركيزا سلطاتــــــها في المستقبل ، ومن الجـــــــــدير بالذكر أن المجلس الحالي بتركيبته الحالية يضم 100 برلماني لا يحملون الشهادة الجامعية .

كما يجر الذكر أن القانون الانتخابي قد جاء لثماني مواد مشيرا في الأسباب الموجبة لتشريعه لعبة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة إيثار التساؤل حول نوع الشفافية التي يعـــــــنيها معدل القانون بعد فتح باب الترشــــيح لحملة شهادة الاعدادية بالإضافة لمن زوروا شهاداتهم؛

كما لم يشر القانون إلى المتهـــــــمين بالفساد والذي يكون مرده إلى أن القانون اشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن لا يكون محكوماً بحماية او جنــــــــحة مخلة بالشرف او بالحبس او السجن وهو بهذا الشكل يكون قد ترك الباب على مصراعيه للمتهمين بالفساد ومن عليهم أوامر إلقاء القبض المعطلة التنفيذ بسبب الحصانات ؛

كما ان القانون لم يتطرق في تعديلاته لمزدوجي الجنسية من النواب ولكن هل الامر واقعي التطبيق ليمنع هؤلاء من الترشح اذا ما أصروا على التمسك بجنسيتين ؟

ومن الجدير بالذكر ان القانون بصيغته الحالية يمنح الأحزاب الكبيرة فرصاً اكبر للفوز على حساب الأحزاب الصغيرة .