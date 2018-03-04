للحرية ..ثمن..لا يضاهى – همسة السامرائي

بداية أود أن أعرف عن مفهوم الحرية بمعناها الحقيقي للبعض فهي : التحرر من القيود التي تكبل طاقات الأنسان وإنتاجه سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات.

هذا مختصر مفيد لمعنى الحرية في جميع الأزمان والأمكنة ..عدا عن ذلك العراق فقد إستثنيته لشموليته بكل معانيها..!!

ففي مطلع عام 2003 حرص العراق وشعبه على أن يكون شعب ذا حرية

وسدادة رأيي، وتعبيرا عما كانوا ينعتوه بالإستداد والظلم وعصر القمع حينذاك ، هلع الشعب وبمساندة من المرتزقة ( المحتلين) كي يبدأ العراق عصره الذهبي العصر الذي لطالما حلم به أفراد هذا الشعب فجاء ماأصبوا إليه ومابذلوا جهدهم فيه لم يذهب سدى فقد تنعموا بعصر لايضاهيه مكان ولازمان عصر متحف بالقتل ، والطائفية، عصر كممت فيه الأفواه الناطقة بالحق ، وحجبت عنه الأيادي الساعية بالخير ..

هل هذه الحرية التي وددنــــــا شروعها منذ أن بدأت أحلامنا بالإنبثاق ؟

تراها جاءت على مقاس أهدافنا وطموحاتنا؟

حتما لا ولم يكن يوما كذلك ، فالحرية لاتعني الإستعباد بل هي إفساح مساحة شخصية للفرد كي يبذل كل مابوسعه من أهداف وطموحات شرط إنها تتـــــــــــلاءم مع الجماعات ولاتمس بهم كأن يكون عملا خيريا الغاية منه نفع الــــــــــناس ونفع أنفـــــــــــسنا فهذا تصرف شخصي لايمكن أن نحاسب عليه الفرد فـــــــــهو كأنسان لديه كامل الشعور بالإنســــــــــانية تجاه أقرانه وطالما عمله خالص لوجه الله وخدمة للـــــــــــصالح العام إذن لايتـــــــــــعارض مع المصلحة العامة ، اليوم نواجه عــــــــــقبات كثر بصدد هذا الموضـــــــوع فعلى سبيل المثال هنالك العــــــــــديد من النشطاء المدنيين يتعرضون للانتهاكات من تهديد واختطاف وأحيانا تصل للقتل ؟؟

فقط في بلدي باتت الحرية فيه مغتصبه لاالصحفي في أمان ولاالناشط المدني الذي كل همه مساعــــــــــده أفراد شعبه في أمان ولاالدكـــــــــتور في أمان ولاحتى الأفراد العزل في مأمن على أنفسهم …

إذن كيف ومتى سيعيش هذا الشعب الذي لاحول ولاقوة الذي تم خداعه بمفهوم الحرية والديمقراطية التي وعدوه بها الأمريكان بداية مجيئهم وإحتـــــــــلالهم للعراق ، لكني أؤمن بأن لكل مقابل ثمناً ، فلكي ننفتح على العالم الآخر لابد من ثمن وثــــــــــمن باهض أيضا فما كان للعراق وشعبه حصة من الحرية سوى أن يتـــــــــمتع بالهواتف المحـــــــــــمولة وآخر صرعاتها وشبــــــكات الانترنت وأحدث مواقع للتواصل الأجتماعي التي بدل ان توصــــــل أصبحت تقطع .

عموما ليس هذا هو صلب الموضوع لكني وددت التحدث عن حصتهم كشعب طالما حلم بهذا اليوم المنشود ، ها نحن اليوم نتوجس الخوف في كل حين حتى أوشكنا أن نفقد ثقتنا بأنفسنا من كثر الأهوال التي نسمع ،، ونشهد بعضا منها ، معاني الحرية أصبحت وافرة لدينا بما يكفي حتى إن العصابات باتت تجول شوارع بغداد وضواحيها التي تخطف النساء والى غير رجعة أو تسرق منهم أشياءهم الثمينة بحجة مساعدة النازحين وغيرها من الأفعال المشينة التي تحط من سمعة هذا البلد مايؤلم حقا إننا شعب طيب إلى أبعد الحدود لكنه ساذج الى أبعد مايكون وسذاجته هذه جعلت منه شعباً وديعاً جدا يسهل التلاعب بمكنـــــــوناته ، الى متى يحركنا الغير كقطع الشطرنج ؟

هل حقا أصبح الإنسان يحاسب على حسن نيته أم على الإساءة يحاسب؟!

باتت كل المفاهيم بالمقلوب في عراقنا العظيم ..وهذا هو نصيبنا من حريتنا .