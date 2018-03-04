قطار العمر ؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

منذ ولادتي التعيسة بهذا القطار المتهرئ كثير العطلات وهو يسير سيرا مملا كثير التـــــــوقفات في مناطق مظلمة او مزعجة اه كم انه ممل ولكني لا اريد النزول عنه فالبديل اتعس انه قدري فلابد من التكيف به وعندما يسألني احـــــــــد اقول له غير هذا فيحسدني حينما احدثه قائلا: ما احلى الايام الجميلة.. وما اجمل الايام الحلوة.. ارجع بذاكرتي الى الوراء..

فأتذكر اجمل لحظات حياتي، لحظات تمنيت لو انها ظلت ولم تختف في سراب الواقع، لا ادري لماذا تطير الايام الجميلة كالنسر عندما ينقض على فريسته، ولماذا تسير الايام هكذا يمضي قطار العمر سريعا في خطواته حينا، وبطيئا في احيان كثيرة، لماذا تظل الذكرى الحزينة والمؤلمة لاصقة باذهاننا ولاتقع الا بعد وقت طويل، نظل فيه نحتضر كل يوم عشرات المرات، نحاول ان ننسى او نضحك على انفسنا بأننا قد نسيناها بالفعل، ولكن عندما نذهب في سبات عميق، نسترجع الشريط كاملا فنتعذب اكثر واكثر، نبحث عن اي شيء نشغل به انفسنا عن التفكير بالماضي او حتى بالحاضر او بالمستقبل المجهول تلك المنطقة التي لم تصلها الكهرباء بعد، ولم تر النور الى الان، منطقة مظلمة، مجرد التفكير فيها يصيبنا بالقلق وعدم الراحة.

يقولون لاتفكر في شيء، انس كل شيء، فما زلت صغيرا على التفكير، لا تفكر في مستقبلك، فكر في اليوم كيف ستقضيه ودع غدا لخالقه.

ماهذه الحياة التي لانستطيع ان نفكر فيها، ان نضع لنا طريقا نسير عليه، ان نخطط لاطفالنا واحفادنا من بعدنا، ان نضمن لهم مستقبلا جميلا، وحــــــــياة هادئة، ان نختار لهم الام الصالحة، والبيت الصالح والمجتمع الصالح، الى متى سنظل نؤجل كل شيء حتى يحين وقته، واذا حان وقته وجدنا انفسنا وســــــط المعمعة وندور حول الساقية.

الى متى سنظل بلا هدف في الحياة، بلا غاية نصبو اليها، أياتي الشيء ونقول له مهلا، هذا ليس وقتك وليس زمانك، تعال غدا او بعد غد، وما الذي يضمن لنا انه سيأتي في المستقبل، أنه يأتي مرة واحدة في العمر على حين غفلة منك، فاذا لم تغتنمه ضاعت عليك الفرحة الى الابد.

انني يجب ان اضع يدي على المشكلة الحقيقية، واحاول حلها من جذورها، مشكلة “عش يومك ودع غدك” لقد تعبت من التفكير فيها، واحتاج الى من يساعدني في حلها، ولكن من سيوافق على خوض المجهول دون سابق دراية به، ولكنني سأجده، حتما سأجده.. أو هو الذي سيجدني”!!.

وتكون النهاية وهي نهاية كل المخلوقات ولايبقى اثر فيها يذكر وان وجد فلا يفيد من نزل من الـــــــــقطار دون عودة له وترك في القطار كل محتوياته الخاصة فيـــــــــكون مكانها في سلة المهملات او سلة الاوســـــــــاخ ورميها في القمامة بعد ان كانت مكرمة منعمة..

اه يا قطار اين انت ذاهب بنا وماهي المحطة الاخيرة انها هي الاخطر والاصعب لانها هي النهـــاية وما اصعب النهاية.