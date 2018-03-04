ديبالا ينقذ مغامرة أليغري ويفسد مثالية لاتسيو

إستقرار ليفربول الخططي يدمّر حائط بينيتيز في البريميرليغ

{ مدن – وكالات: لو وصل ليفربول إلى هذا الاستقرار الفني والخططي في وقت مبّكر من الموسم الحالي، لكان تحوّل إلى مطارد قوي على صدارة مانشستر سيتي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. هذه هي الخلاصة التي توصّلنا لها بعد فوز الفريق الأحمر على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، ليتقدّم ليفربول مؤقتا للمركز الثاني على حساب مانشستر يونايتد الذي يلعب مساء اليوم الإثنين أمام كريستال بالاس في ختام الجولة. وبدا صعبا رغم انتهاج نيوكاسل لطريقة دفاعية منظّمة وحائط مكوّن من 5 لاعبين أمام الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، أن يتمكّن الفريق الضيف من إيقاف هجمات ليفربول الذي بدوره سيطر كثيرا على الكرة في شوط المباراة الاول دون أن يشكّل الخطورة التي كان يتمنّاها. طريقة مدرّب ليفربول يورجن كلوب لم تختلف إطلاقا أمام فريق دفاعي بحت، فانتهج طريقة اللعب 4-3-3، بوجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو في المقدّمة، وقام أليكس أوكسليد-تشامبرلين بمساندة هذا الثلاثي أمام ثنائي الوسط إيمري كان والقائد العائد للتشكيلة الأساسية جوردان هندرسون. ولعب الكرواتي ديان لوفرين في عمق الدفاع إلى جانب العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك، وتواجد الشاب ترينت ألكسندر-أرنولد على الطرف الأيمن مقابل وقوف الأسكتلندي أندي روبرتسون في الطرف الأيسر. من الأمور الفنيّة التي استنتجناها من هذه المباراة، أن لوفرين قد يكون شريكا أنسب من الكاميروني جويل ماتيب لفان دايك الذي بدوره يواصل عملية الانسجام مع زملائه في ليفربول، الأمر الذي ربّما يصل بدفاع الفريق إلى المستوى المطلوب في المراحل المتأخرة من الموسم. كما أن تألّق الصاعد ألكسندر-أرنولد في هذه المباراة، يجعل من العودة المرتقبة للدولي الإنكليزي ناثانيل كلاين أمرا أكثر صعوبة. من ناحية ثانية، يواصل الدولي الألماني كان قيادة وسط ليفربول بثبات، في وقت تشير فيه التقارير الصحفية إلى وصول محاولات ليفربول لتمديد عقد الاعب إلى طريق مسدود. وشكّلت استعادة هندرسون لحساسية المباريات أنباء جيّدة لكلوب الذي يحتاج لكافة الأوراق المتاحة من أجل استكمال مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوربا. أما الهجوم فتكاد لا تشوبه شائبة، بوجود الهدّاف صلاح الذي بات على المسافة ذاتها مع مهاجم توتنهام هاري كين في صدارة ترتيب هدافي الـبريمير ليج. واستفاد ماني من انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة على أكمل وجه، فاستعاد ثقته بنفسه واكتشف أهميّته مجددا في صفوف الفريق، وهو الأمر الذي بان عندما حصل على تصفيق حار لدى خروجه من الملعب في الشوط الثاني. في الناحية المقابلة، ورغم الاستقبال الدافئ الذي لقيه مدرّب نيوكاسل رفاييل بينيتيز من جمهور فريقه السابق، لم يتمّكن الفريق الضيف من احتواء خطورة ليفربول، رغم أنه لعب بثلاثة لاعبين في عمق الدفاع، وظهيرين نادرا ما يتقدّمان إلى الامام. واعتمد بينيتيز على طريقة اللعب 5-4-1، التي كان من المتوقّع تحوّلها إلى 3-4-3 عند امتلاك الكرة، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، نتيجة ثبات مستوى ليفربول في الخطوط الثلاثة، إضافة إلى افتقاد نيوكاسل لعقل مفكّر في ظل غياب المصاب جونجو شيلفي للإصابة. وبدا واضحا تأثر المهاجم دوويت جايل بالإصابة التي لحقت به مؤّخرا، فلم يشكّل تهديدا يذكر على مرمى الخصم.

ديبالا ينقذ مغامرة أليجري ويفسد مثالية لاتسيو

خرج يوفنتوس بسلام، من واحدة من أكثر العقبات الصعبة في طريقه لمواصلة مطاردة نابولي، وذلك بعد الفوز بشق الأنفس، وبلقطة فردية في الثواني الأخيرة من نجمه باولو ديبالا، على حساب فريق لاتسيو. قدم نسور العاصمة الإيطالية مباراة تكتيكية ممتازة وبدون أي أخطاء، لكن في النهاية قالت الجودة الإضافية الموجودة في خط هجوم يوفنتوس كلمتها.

تضحيات غير محسوبة

قدم مدرب فريق يوفنتوس، ماسيمليانو أليجري، تضحية كبيرة لأجل مباراة توتنهام القادمة في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، فقد أراح بعض العناصر الأساسية المهمة، وأبعدها عن التشكيلة الأساسية، مثل جورجيو كيليني، دوجلاس كوستا وجونزالو هيجواين الذي فضل عدم المخاطرة به، ليستعد بأفضل صورة ممكنة لمواجهة توتنهام. لكن الشىء الذي كان أكثر مدعاة للاستغراب، هو عودة أليجري للعب بثلاثة مدافعين في رسم اللعب القديم 3-5-2 في تقدير كبير لفريق لاتسيو وأسلحته الهجومية، ولكنه كلف كتيبة اليوفي بعضا من سوء التفاهم والتنظيم في بناء الهجمة، وبالتالي فشل البيانكونيري في تهديد مرمى ستراكوشا بشكلٍ حقيقي، بينما جاء الهدف الوحيد من مهارة فردية استثنائية من الفتى الذهبي ديبالا. اليوفي يحتاج للتحسن. يحتاج يوفنتوس لأن يُغير الكثير من الأمور، وخاصة في مباراة دوري الأبطال القادمة أمام توتنهام، وأهم شىء هو العودة للعب بخطة 4-3-3 منذ الدقيقة الأولى، واستغلال الحالة المعنوية الإيجابية لباولو ديبالا، تفرض ضرورة مشاركته في مركز الجناح الأيسر في مكان ماندزوكيتش، والذي ربما لن يكون جاهزًا على المستوى البدني للعب مباراة ويمبلي. كذلك يتعين على أليجري إعادة أليكس ساندرو للعب كظهير أيسر في مكان أسامواه، فاليوم كان اليوفي ضعيفًا للغاية في عملية المساندة من جانب ظهيري الجنب، سواء أسامواه يسارًا أو ليختشتاينر يمينًا.